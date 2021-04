HARTĂ Proiectele rutiere majore din zona București - Ilfov: Drulă, detalii despre inelul de centură A0, pasajele și lărgirile de pe actuala centură și drumurile radiale

AUTOSTRADA A0 NORD

AUTOSTRADA A0 SUD

ȘOSEAUA DE CENTURĂ - DNCB

DRUMURI RADIALE care să conecteze bulevardele capitalei de CENTURILE OCOLITOARE

„Avem câștigător desemnat pentru A0 Nord lot 1, un sector de 17,5 km din autostrada de centură a Bucureștiului, de la Dragomirești până la Corbeanca. Dacă nu vor fi depuse iarăși contestații (ceea ce ne dorim cu toții), vom semna curând contractul de proiectare și execuție”, a declarat Drulă.„Pentru lotul 2 al A0 Nord (19 km, Corbeanca-Afumați), săptămâna viitoare așteptăm pronunțarea Curții de Apel pentru soluționarea contestațiilor. Dacă contestațiile se resping și la Curte, așa cum au fost deja respinse la Consiliul Național, putem semna contractul cu antreprenorul român desemnat câștigător”, a spus ministrul.„Pe lotul 3 A0 Nord (8,6 km, între Afumați-Pantelimon), CNAIR este într-un proces de re-evaluare a ofertelor ca urmare a deciziei instanțelor, iar câștigătorul licitației va fi anunțat în săptămânile următoare”, a mai detaliat ministrul.„Pe lotul 4 A0 Nord (5 km, între Pantelimon și A2), constructorul avansează bine cu proiectarea drumului, iar în toamna acestui an va începe execuția lucrărilor. Termenul de execuție a lucrărilor: 18 luni”, spune Drulă.„Pe A0 Sud lot 1 și 2, constructorul a crescut mobilizarea în ultimele săptămâni pe cei 33 de km ai sectorului (între A2 și Bragadiru), executând lucrări consistente la fundațiile și elevațiile podurilor, dar și la terasamente sau relocări de utilități”, potrivit ministrului.„Pe A0 Sud lot 3 (Bragadiru - A1), antreprenorul a depus proiectul pentru obținerea autorizației de construire. Ne așteptăm ca ordinul de începere a lucrărilor să fie emis la începutul verii”, a mai spus Drulă.„Pe actuala centură București pasajele denivelate de la Domnești, Berceni, Oltenița și Mogoșoaia avansează într-un ritm bun, iar constructorii sunt bine mobilizați pe toate tipurile de lucrări. Pasajul Mogoșoaia se va finaliza în această toamnă, iar celelalte intersecții, în cursul anului viitor”, a declarat Drulă.„Licitațiile pentru finalizarea sectorului dublat la patru benzi dintre Chitila și Militari, respectiv dublarea sectorului dintre Militari și Jilava (de la A1 la DN5, arcul sud-vestic al centurii actuale) cu denivelarea intersecțiilor avansează. Ofertele vor fi depuse în a doua parte a lunii mai”, a spus ministrul.„Pe tronsonul nord-estic dintre DN2 și A2, avem un contract al cărui ritm de derulare nu este deloc mulțumitor. Motivele vin din trecut și din felul cum a fost licitată această investiție. Nu mai contează acum. Important e să o punem pe roate. Pentru asta, am cerut un calendar accelerat proiectantului și constructorului, astfel încât în următoarele săptămâni să fie finalizate proiectele de relocare a utilităților și să fie deblocare lucrările pe întregul sector”, a detaliat oficialul.Potrivit acestuia, CNAIR pregătește licitația pentru proiectarea sectorului sud-estic dintre Jilava (DN5) și A2. „Și aici ne dorim intersecții civilizate, denivelate care să elimine ambuteiajele din prezent”, a spus Drulă.„În plus față de proiectele de pe centurile capitalei, lucrăm în minister la o serie de drumuri radiale care să conecteze mult mai eficient șoselele orbitale cu arterele rutiere din interiorul Capitalei. Cel mai avansat proiect este reprezentat de continuarea Bulevardului Timișoara spre Centura București și, mai departe, spre A0 - o legătură rapidă extrem de importantă pentru locuitorii din sectorul 6 (Drumul Taberei/Militari)”, a declarat Cătălin Drulă.