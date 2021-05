Podul peste Dunăre de la Brăila: Se ridică platforma cu care vor fi trase cablurile de oțel ce vor susține tablierul podului

Ministrul a spus totuși că pe parcursul anului 2021 vor fi accelerate unele lucrări pentru a recupera din decalaje.











„Ridicarea totală a platformei de lucru se finalizează în 2 luni și jumătate, dar lansarea efectivă a cablurilor merge în paralel cu acest proces și începe la vară. Cablurile cântăresc împreună nu mai puțin de 6.700 de tone, iar fiecare dintre ele are o lungime de 2 km”, a detaliat ministrul.Potrivit acestuia, construcția drumurilor de legătură cu Podul a început pentru primii 7 km și în perioada imediat următoare vor intra în șantier și restul până la 23 de km.În ianuarie, ministrul Drulă recunoaștea într-un interviu pentru HotNews.ro că demararea cu întârziere a lucrărilor la drumurile de legătură va face din Podul peste Dunăre de la Brăila „un muzeu”.„Spun de pe acum, un an va rămâne podul frumos, nou, al treilea ca lungime pod suspendat din Europa... va rămâne un an, 2023 dacă nu mă înșel... va rămâne un muzeu, acel termen pe care l-am popularizat. Asta ca urmare a unor inacțiuni din trecut pe care acum încercăm să le reparăm din mers”, a explicat Drulă.