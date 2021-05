O firmă din Rusia și una din Turcia ar putea construi magistrala M6 de metrou până la Băneasa

Printre proiectele sale fanion se numără: o magistrală de metrou din Istanbul (linie de metrou complet automatizată); mai multe loturi de metrou în Sofia, Bulgaria; metroul din Riyadh, Arabia Saudită; Linia 3 de metrou din Mumbai, India; autostrada Edirne-Kinali; linia de tren de mare viteză Ankara-Izmir, Turcia; terminalul D de la Aeroportul Internațional Boryspil din Liev, Ucraina, precum și alte lucrări de poduri, linii de cale ferată, lucrări urbane sau baraje de apă.





Linia de metrou M6 va porni de la Gara de Nord și de la stația 1 Mai se va ramifica pe o magistrală nou construită până la stația Tokyo, imediat în apropierea Complexului Comercial Băneasa. Noua linie construită va avea o lungime de 6 km și 6 noi stații (Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo).









Magistrala 6 de metrou - (Gara de Nord) 1 Mai - Tokyo (complex Comercial Băneasa) - Aeroport Otopeni Lungime: 14,2 km

Stații: 12

Valoare totală estimată: 1,4 mld euro



M6.1 1 Mai - Tokyo (Complex Comercial Băneasa)

Lungime: 6 km

Stații: 6 (Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo)

Valoare (doar proiectare şi execuţie structură de rezistenţă staţii şi tuneluri): 1,27 miliarde de lei

M6.2 Tokyo - Aeroport Otopeni

Lungime: 8 km

Stații: 6 (Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, IC Brătianu, Aeroport Otopeni)

M6.2 Tokyo - Aeroport Otopeni

Lungime: 8 km

Stații: 6 (Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, IC Brătianu, Aeroport Otopeni)

Valoare (doar proiectare şi execuţie structură de rezistenţă staţii şi tuneluri): 1,32 miliarde de lei





Asocierea ruso-turcă a obținut peste 97 de puncte dintr-un total de 100, urmând să fie declarată câștigătoare a licitației pentru proiectare și execuție structură de rezistență la tronsonul 1 Mai-Tokio/Băneasa din viitoarea linie de metrou M6, informează Economica.net

La licitația lansată de Metrorex au mai depus oferte trei alte asocieri: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S. – MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. (Turcia) , China Communications Construction Company & 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A. 9China-Italia) și FCC – Gülermak J.V (Spania-Turcia).Licitația a fost lansată înainte ca Guvernul să modificice legea achizițiilor publice în sensul interzicerii accesului la licitații a firmelor din țări non UE care nu fac parte din Spațiul Economic European(SEE), nu se află în proces de aderare la UE sau care nu au semnat Acordul privind Achizițiile Publice al Organizației Mondiale a Comerțului (AAP). (n.r. țări precum China sau Rusia).

Licitația lansată de Metrorex în martie 2019 are obiectiv execuția structurilor stațiilor şi interstaţiilor (galerii şi tuneluri) de metrou pentru Lotul 1.1: 1 Mai - Tokyo (Complex Comercial Băneasa), ceea ce va permite punerea în funcţiune a acestui tronson după dotarea sa completă. Valoarea licitației este estimată la circa 1,3 miliarde de lei (cca. 260 de milioane de euro), iar atribuirea se face conform celui mai bun raport calitate-preț, componenta financiară având o pondere de 40%.care, conform informațiilor de pe propriul site, este a 129-a companie de copnstrucții din lume. Firma are cinci birouri, dintre care patru în Rusia și unul în România.Printre proiectele la care a participat se numără Aeroportul Internațional Gagarin (Saratov, Rusia), Stadionul FC Krasnodar, turnurile Oko Tower din Moscova, dar și alte lucrări de mall-uri, complexe comerciale sau parcarea de la aeroportul internațional Domodedovo din Moscova.care, conform propriului site, a realizat peste 250 de proiecte de „mega-infrastructură” din 1951 și până în prezent, în valoare totală de peste 28 de miliarde de dolari.