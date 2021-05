VIDEO Cum arată acum lucrările rămase la autostrada deschisă anul trecut în prag de alegeri

Inaugurarea din decembrie, dinaintea alegerilor, a venit atunci după un hei-rup electoral în care constructorul a lucrat în două săptămâni cât n-a făcut-o un an întreg, grăbind proceduri și lucrând în multiple ture, inclusiv noaptea, precum și în paralel la mai multe obiective.

„Nodul Alba Iulia Nord va fi finalizat în aprilie mai, cel mai târziu. Depinde și de Aktor (n.r. constructorul de pe lotul adiacent), dacă ei termină în iunie, va fi gata în iunie”, spunea atunci șefa de la Drumuri.





Autostrada A10, Nodul de la Alba Iulia Nord - lucrări aproape de finalizare

În imagini realizate din dronă, filmate recent, se observă cum constructorul se apropie de finalizarea lucrărilor la nodul de la Alba Iulia Nord, făcând posibilă o deschidere completă a circulației prin nod în săptămânile ce urmează.







În perioada asta constructorul se concentrează pe hidroizolația și, ulterior, pe asfaltarea pasajului rămas restanță peste calea ferată, în paralel cu pasajul pe care s-a deschis circulația pe câte un sens.







Autostrada A10, Nodul de la Sebeș - Pași mici spre finalizarea pasajelor care să asigure legătura directă cu autostrada A1



Autostrada A10 Sebeș - Turda





Lotul 1 - 17 km - de la intrarea pe autostradă de la Sebeș până la Pârâul Iovului (km 0+000 – km 17+000)





Constructor: Impresa Pizzarotti

Valoare: 541.73 mil lei (fără TVA)



Contract: semnat în 2014

Lucrări începute: decembrie 2014

Stadiu fizic / stadiu financiar (mai 2021): 95% / 90,4%













„Aveam varianta să o dăm în trafic acum și să o folosim acum, sau să o deschidem în aprilie. Eu am trimis acolo o echipă de siguranță circulație, nu am fi dat în trafic dacă era vreun pericol. Nu are legătură cu alegerile. Antreprenorul s-a organizat”, a declarat Mariana Ioniță, directoarea de la Compania de Autostrăzi într-un interviu acordat HotNews.ro în decembrie.---Cât privește complexul nod rutier de la Sebeș, acolo unde A10 se intersectează nu doar cu autostrada A1, ci și cu DN1, lucrările în continuare se concentrează pe finalizarea pasajelor de legătură.Cel mai în urmă dintre acestea, pasajul principal de legătură A10 cu A1, se află la faza de suprabetonare, pe când la celelalte pasaje, precum și alte câteva porțiuni, constructorul deja a trecut la partea de asfaltare. Și aici momentul de finalizare a lucrărilor nu pare a fi foarte îndepărtat.Odată finalizat, traficul rutier între A10 și A1 se va desfășura mult mai fluent, vehiculele nefiind nevoite să mai treacă prin giratoriile de legătură DN1-A1.