Podul peste Dunăre de la Brăila. Cătălin Drulă: „Nu va rămâne „muzeu”. La sfârșitul anului viitor, podul se va deschide împreună cu 10km din drumurile de legătură”

Podul peste Dunăre de la Brăila nu va rămâne un „muzeu”, spune ministrul Transporturilor care se bazează pe promisiunea constructorilor că vor finaliza măcar jumătate din drumurile de legătură odată cu deschiderea podului în sine în 2022. Anterior, ministrul recunoștea că din cauza întârzierilor din trecut, drumurile de legătura ar putea să nu fie gata la timp, iar podul să rămână un „muzeu”.



„A fost emisă autorizația de construire pentru ultimii 15 km de drumuri de legătură cu Podul de la Brăila. Primii 6 km fuseseră autorizați pe data de 4 martie”, spune Cătălin Drulă.



„La început de mandat spuneam că, din cauza întârzierilor din trecut, exista riscul ca Podul de la Brăila să rămână muzeu. Începuse construcția podului, dar drumurile de legătură nu fuseseră începute în același timp și nu aveau nici măcar autorizație de construire. Am mai spus și că ne vom lupta ca să NU se întâmple acest scenariu nefericit”, a mai notat ministrul.



„Azi am făcut un mare pas către evitarea scenariului “muzeu”, prin emiterea autorizației de construire pentru cei 15km de drum nou, care fac parte din această investiție, pe baza documentației tehnice la care a lucrat constructorul în aceste luni”, potrivit lui Drulă.



„Și O VESTE FOARTE BUNĂ: avem promisiunea constructorului că podul NU va rămâne “muzeu”. La sfârșitul anului viitor, podul se va deschide împreună cu 10km din drumurile de legătură, respectiv relația Brăila-DN22 (Smârdan-Măcin), astfel încât podul să poată fi deschis traficului din prima zi. Acum așteptăm ca firma de construcții să se apuce în forță de lucrările la drumurile de legătură”, a mai precizat Drulă.





Într-un interviu la HotNews.ro , ministrul Cătălin Drulă anunța că Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila va rămâne un „muzeu” pentru că drumurile noi care trebuie de conexiune cu podul nu vor fi gata la timp.





„Spun de pe acum, un an va rămâne podul frumos, nou, al treilea pod suspendat ca lungime in Europa... va rămâne un an, 2023 dacă nu mă înșel... va rămâne un muzeu, acel termen pe care l-am popularizat. Asta ca urmare a unor inacțiuni din trecut pe care acum încercăm să le reparăm din mers”, a explicat Drulă.









La Podul De la Bărila, în urmă cu o săptămână, a început ridicarea platformei de lucru , o operațiune ce va dura două luni și jumătate, urmând să fie ridicate cele două cabluri principale de oțel peste pod, care vor susține tablierul.Cablurile cântăresc împreună circa 6.700 de tone, iar fiecare dintre ele are o lungime de 2 km.Podul de la Brăila va avea o deschidere centrală de 1120 de m și o lungime totală de 2 km.

”Sunt acele drumuri de legătură care au fost lăsate de izbeliște”, a spus ministrul Drulă.





Podul de la Brăila - „Golden Gate-ul” de peste Dunăre







Podul de la Brăila va avea trei deschideri: o deschidere principala (1120 m) și două deschideri laterale de 489,65 m pe malul Brăila și 364,65 m pe malul Tulcea. De o parte și de alta sunt două viaducte de acces în lungime de câte 110 m fiecare.





În total, podul de la Brăila va măsura aproape 2 kilometri, iar pe lângă el se construiesc și alți 23 de kilometri de drum expres.



După ridicarea celor două turnuri, care vor avea fiecare 192,64 metri și vor fi practic cele mai înalte construcții din România (dincolo de coșuri de fum sau antene), va urma operațiunea de ridicare a cablurilor uriașe de oțel care vor susține tablierul podului.



„Aproximativ 81.000 de kilometri de fir de oțel, îndeajuns cât să înconjoare pământul de două ori, se vor împleti și vor forma 16 toroane care vor alcătui două cabluri cu o lungime de doi kilometri fiecare. Greutatea totală a celor două cabluri este de peste 6.700 tone. Garanția oferită de constructorul japonez al cablurilor este de 120 de ani”, potrivit Companiei de Drumuri.



Fiecare cablu are 60 de centimetri în diametru și va susține tablierul metalic cu ajutorul tiranților. Pe fiecare mal, cablurile se vor ancora în câte un bloc de ancoraj.



Fiecare segment al tablierului metalic are o greutate medie de 250 de tone. În total vor fi 86 de segmente ale tablierului metalic care cântăresc în total peste 20.800 tone.



Lungimea totală a podului suspendat peste Dunăre este de 1.974,30 metri, iar deschiderea centrală este de 1.120 metri. Comparativ, celebrul pod Golden Gate din San Francisco are o lungime de 1.970 de metri și o deschidere centrală de 1.280 de metri.



„La momentul finalizării va fi al treilea pod din Europa din punct de vedere al deschiderii centrale și al lungimii”, notează Compania de Drumuri.