VIDEO Tronsonul blestemat din Autostrada Transilvania: După eșecul Bechtel și o reziliere de contract, noul constructor s-a blocat în costuri suplimentare. Pro Infrastructura: „Peisaj dezolant, ca într-un film post-apocaliptic”

„Nu e ficțiune, ci realitate cruntă: lucrări demarate în 2004 de Bechtel, reziliere cu americanii în 2013 (la 50% stadiu pe Suplacu de Barcău-Borș), apoi în 2015 re-contractare cu spaniolii de la Corsan-Corviam și... iar reziliere în 2016 pentru că noul-vechi antreprenor n-a făcut practic nimic”, notează Asociația.ONG-ul amintește că tronsonul a fost relicitat în 2017 și abia după alți trei ani s-a semnat contractul cu românii de la Trameco/Selina: 6 luni proiectare și 18 luni execuție, totul pentru circa 326 milioane RON plus TVA.„Dar drama halucinantă a acestui tronson blestemat este departe de deznodământ! Actualul constructor spune că diferențele din teren față de expertiza CNAIR sunt majore și cere peste 130 milioane de lei pentru lucrări suplimentare (40% din contract)”, scrie API.„Ne întrebăm, retoric, când a ofertat la 72% din prețul estimat de CNAIR și ulterior a semnat, oare nu putea să anticipeze problemele? Culmea coincidenței, 326 milioane (valoarea contractului) plus 130 (suplimentarea invocată) înseamnă 456 milioane, adică practic costul estimat de CNAIR în licitația din 2017”, precizează Pro Infrastructura Potrivit asociației, în momentul de față ar exista două soluții înafară de o eventuală reziliere:- Antreprenorul renunță la (o parte din) pretenții și se ajunge la o sumă de compromis care poate fi adiționată legal la contract- Se execută ce s-a licitat (cu unele modificări nesemnificative) și celelalte lucrări se scot separat la (încă o) licitație.„Sau, desigur, se reziliază. A treia oară. Urmând, evident, încă niște ani de birocrație și degradări care vor crește și mai mult prețul final! Cerem responsabililor din Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii România să tranșeze situația în cel mai scurt timp ca să putem finaliza acest segment blestemat până în 2024, la 20 (douăzeci) de ani de la prima lopată!”, avertizează API.: 28,5 km: ASOCIEREA TRAMECO SA – VAHOSTAV -SK A.S. – DRUMURI BIHOR SA – DRUM ASFALT SRL – EAST WATER DRILLINGS SRL: 326.51 MIL. LEI FARA TVAaugust 2020: august 2022