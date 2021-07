Magistrala de metrou M6 1Mai - Tokyo (Băneasa): O asociere de firme din Turcia a câștigat contractul de execuție

Clasamentul ofertelor desemnate ca admisibile a fost următorul:





Licitația lansată de Metrorex în martie 2019 are obiectiv execuția structurilor stațiilor şi interstaţiilor (galerii şi tuneluri) de metrou pentru Lotul 1.1: 1 Mai - Tokyo (Complex Comercial Băneasa), ceea ce va permite punerea în funcţiune a acestui tronson după dotarea sa completă. Valoarea licitației este estimată la circa 1,3 miliarde de lei (cca. 260 de milioane de euro), iar atribuirea se face conform celui mai bun raport calitate-preț, componenta financiară având o pondere de 40%.

Linia de metrou M6 va porni de la Gara de Nord și de la stația 1 Mai se va ramifica pe o magistrală nou construită până la stația Tokyo, imediat în apropierea Complexului Comercial Băneasa. Noua linie construită va avea o lungime de 6 km și 6 noi stații (Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo).









Magistrala 6 de metrou - (Gara de Nord) 1 Mai - Tokyo (complex Comercial Băneasa) - Aeroport Otopeni Lungime: 14,2 km

Stații: 12

Valoare totală estimată: 1,4 mld euro



M6.1 1 Mai - Tokyo (Complex Comercial Băneasa)

Lungime: 6 km

Stații: 6 (Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo)

Valoare (doar proiectare şi execuţie structură de rezistenţă staţii şi tuneluri): 1,27 miliarde de lei

M6.2 Tokyo - Aeroport Otopeni

Lungime: 8 km

Stații: 6 (Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, IC Brătianu, Aeroport Otopeni)

Lungime: 8 km

Stații: 6 (Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, IC Brătianu, Aeroport Otopeni)

Valoare (doar proiectare şi execuţie structură de rezistenţă staţii şi tuneluri): 1,32 miliarde de lei





Comisia de licitație a Metrorex a atribuit oficial, joi, contractul pentru metroul 1 Mai-Tokyo către o asociere de firme din Turcia.”Membrii comisiei de evaluare desemnează oferta prezentată de ofertantul Asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.s. – MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S ca ofertă câştigătoare pentru această procedură de atribuire, ofertă care a fost clasată pe primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire. Asocierea a prezentat ca terţ susţinător pe Yuksel Project Uluslararasi A.Ş. Acesta a prezentat în documentele de calificare un angajament privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului referitor la personalul cheie, respectiv Şef de proiect – design, şi la punctele 3 şi 4 a cerinţei referitoare la experienţa similară (proiectare), respectiv Formularul 13b, completat la data de 22.05.2019”, se arată în raportul de atribuire datat joi, 15 mai 2021, obținut de Club Feroviar. 1. Asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.s. – MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S2. Asocierea FCC – Gülermak3. Asocierea China Communications Construction Company & 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata SpA.Anterior, în urma evaluării propunerilor financiare, oferta depusă de Asocierea Esta Construction LLC (Rusia) – Doguş Inşaat ve Ticaret A.Ş. fusese declarată inacceptabilă şi neconformă de către comisia de evaluare.