Lărgirea Centurii București între A1 și DN5: opt constructori din Turcia, România și Italia au depus oferte pentru contractele de 160 de milioane de euro

Licitația lansată de CNAIR în SEAP în ianuarie 2021 prevede practic două loturi pentru a fi modernizate între A1 și DN5, cu o lungime totală de circa 15,52 km.

LOT 1 Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A1 (km 55+520) și km 54+700 inclusiv parcarea de lungă durată de la km 54+765











Valoarea estimată fără TVA – 638.945.656,53 și 758.901.258,09 lei.











Conform datelor din SEAP, valoarea totală estimată pentru cele două loturi este de circa 796 milioane de lei. Data limită de depunere a ofertelor este 04 martie 2021.



Durata contractului pentru Lotul 1 este de 79 luni si cuprinde: 9 luni perioada de proiectare, 10 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie a lucrarilor.

Durata contractului pentru Lotul 2 este de 96 luni si cuprinde: 12 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie a lucrarilor.



Conform datelor din caietul de sarcini, Șoseaua de Centură va fi modernizată la patru benzi după următorul profil:

- Lățimea platformei: 17,9 m

- Lățimea platformei carosabile: 4 X 3,5m

- Lățimea zonei mediane: 1,6m

- Efect optic de bordură: 2 x 0,4m

- Trotuar partea stângă: 1,5m



Pe lângă lărgirea șoselei și realizarea unei parcări de lungă durată, proiectul prevede practic realizarea a trei intersecții denivelate prin coborârea centurii cu patru benzi pe sub giratorii la nivel realizate la intersecțiile cu DN6 (Bragadiru), DN5 (Giurgiu) și DC18 (Măgurele).

Intersecția DNCB cu DN6:

Intersecție Centura București, km 49+000, existent – DN6 (Alexandria) - realizarea unui nod rutier amenajat pe 3 nivele care conține pasajul subteran pe Centura București, amenajare bretele de viraj la dreapta și sensuri giratorii și pasaj suprateran existent pe DN6.



Intersecția DNCB cu DC18:

Intersecție Centura București, km 44+700, existent – DC18 (Măgurele) – realizarea unui nod rutier amenajat pe 3 nivele care conține pasajul subteran pe Centura București, amenajare bretele de viraj la dreapta și sensuri giratorii; pasaj suprateran pe DC18.



Intersecția DNCB cu DN5:



Intersecția Centura București, km 40 + 550, existent – DN5 (Giurgiu) – realizarea unui nod rutier amenajat pe 3 nivele care conține pasajul subteran existent pe DN5; amenajare bretele de viraj la dreapta și sensuri giratorii; pasaj suprateran pe Centura București amenajat la 4 benzi.

„2 ofertanți pentru lotul 1 și 6 ofertanți pentru lotul 2 înscriși pentru contractul de proiectare și execuție a Centurii Sud București între A1 și DN5”, a anunțat Compania de Drumuri luni după amiază.estimată fără TVA : 31.508.631,97 - 37.421.008,81 lei.1. S.C. MARISTAR COM S.R.L2. ASOCIEREA SC IBB-HIB ROMANIA S.R.L. – IBB-HAUS-UND INDUSTRIEBAU GMBH (Turcia)1. Asocierea: STRACO HOLDING S.R.L (lider) - TANCRAD S.R.L - COSEDIL SPA2. Asocierea DRUM ASFALT S.R.L. (lider) – S.C. OPR ASFALT S.R.L. (asociat 1) – OBRAS PUBLICAS Y RAGADIOS S.A. (asociat 2) – ILGAZ INSAAT TICARET A.S. (asociat 3)3. Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S (Turcia)4. Asocierea DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. – ELECTROGRUP S.A.5. Asocierea RIZZANI DE ECCHER S.p.a. (lider) – S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (asociat)-6. Trace Group Hold