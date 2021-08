VIDEO Magistrala 2 de metrou va avea o nouă stație - Stația Tudor Arghezi pe Șoseaua Berceni va fi gata în 2022 / Cum arată acum

Statia Tudor Arghezi, in constructie pe magistrala 2

Stația de metrou Tudor Arghezi de pe Magistrala 2 - Cum va arăta la finalizare







Directorul general al Metrorex, Ștefan Paraschiv și secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Costin Țîra - Rădulescu s-au întâlnit miercuri cu primarul Sectorului 4, domnul Daniel Băluță pentru a verifica stadiul lucrărilor la viitoarea stație de metrou de pe Magistrala 2, Tudor Arghezi, care se construiește pe Șoseaua Berceni.Stadiul lucrărilor pe noua stație de metrou din zona de sud a Capitalei este avansat, construcția înaintând în ritm alert, potrivit Metrorex.Stația de metrou Tudor Arghezi care se construiește pe Șoseaua Berceni este doar începutul unui proiect de mare anvergură, anunță Metrorex. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii împreună cu Primăria Sectorului 4 și Consiliul Județean vor să extindă Magistrala 2 de metrou până în județul Ilfov. Proiectul prevede construcția a încă două sau trei stații de metrou în comuna Berceni.,,Acest proiect este un exemplu foarte clar de colaborare, cooperare, între instituțiile statului, companii ale statului, în interesul cetățenilor. Mai mult decât atât, continuarea cu cele două stații plus parcarea Park&Ride pot face ca Sectorul 4 și Bucureștiul să fie descongestionate. Se știe foarte bine că transportul public, metroul, tramvaiele, autobuzele și troleibuzele, în special, pot ajuta traficul rutier. E un proiect interesant, ne bucurăm că este în avans și suntem foarte interesați de acesta, pentru că Magistrala 2 este cea mai tranzitată magistrală operată de noi. Cu această ocazie încurajez și alte instituții, primării, să se gândească la posibilități de extindere sau colaborare pentru a putea extinde rețeaua de metrou, rețeaua de transport public”, a spus directorul Metrorex.Noua stație de metrou Tudor Arghezi, construită pe o suprafață de peste 15.000 de metri între stația Berceni, actualul capăt de linie al Magistralei 2 și Șoseaua de Centură, va avea o lungime de 1,6 kilometri. Aceasta va fi supraterană, parter plus două etaje și va beneficia de șase zone de acces pietonal, din care două vor fi situate pe partea opusă a Șoselei Berceni, fiind asigurată o legătură printr-un pasaj pietonal subteran pe sub șosea.De asemenea, din cele două ieșiri, se va asigura legătura directă cu parcarea de tip Park&Ride de 300 de locuri.Mai mult, fiind o stație supraterană, proiectul prevede inclusiv o instalație de degivrare a căii de rulare, care să permită exploatarea în condiții pe timp de iarnă.Valoarea investiției va fi de 214 milioane de lei. Procedurile de derulare si urmărire a contractului se execută de către Primăria Sectorului 4, iar Metrorex asigură asistența tehnică.