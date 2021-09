Primul director general al Companiei de Investiții Rutiere, noua structură dedicată special doar marilor proiecte de autostrăzi, numit în funcție de ministrul Transporturilor. Cine este Marin Griguță

„Am cerut public profesioniștilor din domeniu să ni se alăture. Am primit sute de CV-uri, am derulat zeci de interviuri pentru a selecta experți, manageri de proiect, ingineri și proiectanți, care să se asigure că marile proiecte de infrastructură ale țării se desfășoară în bune condiții și la timp. Prima misiune a directorului general este să formeze în jurul său o echipă de oameni competenți, să structureze noua companie și să o dezvolte pentru a livra mai rapid și mai eficient decât până acum proiectele din Master Planul de Transport al României”, a spus Drulă.







Potrivit Ministerului Transporturilor, „C.N.I.R. se va ocupa de proiectele de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier potrivit necesităților de deplasare a cetățenilor și de circulație a mărfurilor în condiții de siguranță, cu atingerea unor timpi de deplasare comparabili cu cei din Uniunea Europeană și asigurarea confortului în trafic. Măsura de înființare a C.N.I.R va conduce la dezvoltarea pe termen lung a reţelei trans-europene de transport (TEN-T), pentru funcționarea optimă a pieţei interne comunitare, în strânsă legătură cu realizarea obiectivelor strategiei europene privind creşterea economică”.





Cine este Marin Griguță, noul director de la Compania de Investiții Rutiere



Vezi mai jos CV-ul lui Marin Griguță:













„Atingem astfel un obiectiv inclus în programul de guvernare și bifăm una dintre reformele prevăzute în PNRR. Compania Națională de Investiții Rutiere va livra marile proiecte de infrastructură ale României - autostrăzi și drumuri expres. Va avea obiective clare și măsurabile și va lucra pentru accelerarea acestora”, a spus Drulă.„O spun din nou: CNIR nu este o companie care să consume bani publici din bugetul de stat în plus, ci va avea ca sursă de finanțare o cotă-parte din veniturile realizate prin rovinietă”, a mai precizat ministrul.Potrivit lui Drulă, „Marin Griguță este un expert în domeniul său - inginer, are o experiență de peste trei decenii în managementul lucrărilor de infrastructură feroviară, rutieră și aeroportuară. A lucrat pentru companii mari de profil din Germania și Qatar, iar acum revine în România, fiind unul dintre primii specialiști care au spus „da” acestei provocări, pe care am numit-o „o nouă aventură frumoasă”.Potrivit CV-ului său, Marin Griguță, născut în 1963, este inginer geolog, cu specializarea în geologie și geofizică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, iar competențele sale profesionale sunt axate pe managementul lucrărilor de infrastructură feroviară, rutieră și aeroportuară, dirigenție de șantier și studii geotehnice.Din 2015 și până în 2020 acesta a fost director Lucrări Civile la Qatar Rail în Doha, companie unde a mai lucrat ca expert geotehnic între 2013 și 2014. Anterior a lucrat ca șef serviciu Inginerie Geologică la Max Bogl.Tot conform CV-ului, printre proiectele la care a lucrat se numără Metroul din Doha, Tunelul Scheibengipfel Reutlingen și șoseaua de centură Reutlingen din Germania, dar și tunelul de cale ferată Angren-Pap din Uzbekistan, modernizarea aeroportului din Sibiu, construcția căii ferate de mare viteză Benghasi - Tobruk sau ICE - Nurnberg - Ingolstadt.