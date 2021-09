VIDEO Inaugurare pe Centura Capitalei. Pasajul Mogoșoaia va fi deschis traficului joi / Cum arată acum pasajul

Potrivit acestuia, însă, lucrările de reasfaltare a centurii între pasajul Mogoșoaia și Otopeni împreună cu turbogirația de la Otopeni nu vor fi gata la timp odată cu inaugurarea pasajului așa cum ar fi trebuit.





„Din păcate, s-a ridicat în ultimele săptămâni pedala de pe accelerația acestor investiții”, a spus Drulă.





Ministerul Transporturilor a anunțat miercuri seară doar că „ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii, Dan Vîlceanu, se va afla mâine, 30 septembrie 2021, începând cu ora 15.00, pe amplasamentul obiectivului de investiții Pasaj rutier Mogoșoaia, cu ocazia deschiderii traficului pe acest obiectiv”.







Cum arăta podul în urmă cu câteva ore:

















Pasaj suprateran DNCB peste DN1A la Mogoșoaia



Lungime: 800 m

Cost: 6,8 mil. Euro

Constructor: Strabag SRL

Contract semnat în: octombrie 2018 (licitația lansată din iunie 2017)

Termen de finalizare: 24 de luni (de la începerea construcției)

Lucrări începute: aprilie 2020

Termen de finalizare: aprilie 2022 Finalizare dorită de Min. Transporturilor: Q4 2021



Stadiu (septembrie 2021): cca 90%







Planul pasajului peste rond:

Podul de la Mogoșoaia, necesar pentru eliminarea unui "dop" de pe sectorul modernizat de pe Centura Nord



Circa 20 de km din Centura de Nord a Capitalei au fost modernizați și lărgiți la 4 benzi încă din 2010, iar singurul punct din zonă care a rămas nerezolvat a fost intersecția de la Mogoșoaia cu DN1A - un sens giratoriu unde constant apar blocaje și cozi kilometrice.



Abia în luna iunie 2017, după ani la rândul de promisiuni și revizuiri de studii, Compania de Drumuri scotea la licitație proiectarea și execuția pasajului suprateran de la Mogoșoaia care ar urma să "ridice" Șoseaua de Centură peste DN1A București - Mogoșoaia - Ploiești.

Planul pasajului. Click pentru poză mare într-o fereastră separată:

„Pentru acest pasaj de 108 metri (plus rampele și bretele aferente) a fost prevăzută la licitația din 2017 o durată de execuție de 24 de luni. Enorm! Cu alte cuvinte, constructorul trebuia să termine lucrarea abia în aprilie 2022. Nu am acceptat această situație și, după discuții cu Compania de Drumuri și cu constructor, am reușit să obțin o asumare fermă pentru finalizarea în avans, cel târziu pe 1 octombrie”, a detaliat fostul ministru Drulă, într-o postare pe Facebook publicată miercuri după-amiază.„Am mai insistat și pe amplasarea de panouri antifonice pe întregul pasaj și rampele lui, astfel încât locuitorii din zonă să beneficieze de un confort sporit și proiectul să se integreze armonios în țesutul urban al capitalei„, a spus fostul ministru.--