VIDEO Cum arată acum „ciotul” din Autostrada Transilvania care e aproape de inaugurare: „Nu rezolvă decât probleme de trafic locale, însă e foarte important din alt punct de vedere”

Prima autostrada inaugurata in 2021?

„Solicităm oficialilor din Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere să repete lecțiile bune învățate din acest proiect pe toate autostrăzile viitoare și în special pe Autostrada A7 Ploiești-Siret, acolo unde viitorii antreprenori doar vor executa lucrările, proiectul tehnic fiind livrat de CNAIR la licitație”, conchide Asociația.









„Constructorul austriac STRABAG îl poate finaliza fără probleme în acest an, probabil în luna decembrie, înainte de termenul contractual care este extins până în primăvara anului viitor. Din cauza lungimii mici, ciotul nu rezolvă decât probleme de trafic locale, însă el este foarte important din alt punct de vedere: a fost construit practic într-un an și jumătate”, susține Asociația Pro Infrastructură „Trăim în țara unde autostrăzile se execută în 7 ani (A10 Sebeș-Turda 1 și 2), ori contractele sunt reziliate poate chiar de trei ori (A3 Chiribiș-Biharia), ori reziliate abuziv (A1 Lugoj-Deva 2 unde fostul ministru Cuc și fostul director CNAIR Ștefan Ioniță sunt direct responsabili pentru despăgubirea de 236 milioane de lei plătită de români). Așadar, putem spune că acest proiect este un succes relativ, primul constructor după era Bechtel renunțând după ce CNAIR a întârziat nepermis rezolvarea birocrației”, mai notează Asociația.„În momentul semnării actualului contract de execuție întreg traseul era expropriat, avizele și acordurile necesare erau fost obținute și a existat autorizație de construire valabilă. Nu am avut parte de ridicolele "surprize neidentificate" pe traseu: cimitire, fabrici sau lilieci”, potrivit ONG-ului.