VIDEO Vom avea primii kilometri de Drum Expres, dar vom circula pe el ca pe oricare drum european cu limită de 100 km/h. „Nepăsarea Ministerului de Interne”, acuză Cătălin Drulă

În orice caz, dincolo de toate miturile urbane perpetuate care clasifică unele drumuri de patru benzi cu separatoare de sens drept drum expres, în România la ora actuală nu există drumuri expres. Scriptic, ele sunt doar trecute în Codul Rutier și sunt asimilate ca limită de viteză drumurilor naționale europene (100km/h), drumuri care în marea lor majoritate au o bandă pe sens, nu au sensuri delimitate, trec prin toate localitățile și nu au intersecții denivelate (fără conflicte de trafic).



În realitate, conform normativului actual, un drum expres este destul de asemănător cu o autostradă: e un drum de mare viteză (100km/h+) cu acces controlat (nu are intrări din toate curțile și străzile), are cel puțin două benzi pe sens, are sensurile separate, nu trece prin localități, iar intersecțiile sunt denivelate (fără conflicte de trafic).

Față de o autostradă, însă, există mai multe diferențe, printre care: benzile sunt mai înguste, lipsesc benzile de urgență, tipul de parapet separator e diferit și spațiul median e mai mic, benzile de încadrare accelerare/decelerare diferă, iar curbele și razele șoselei sunt diferite.

Specificații tehnice pentru Drumul Expres DX12:

Lungime: 121 km

Viteza de proiectare: 120 km/h

Platforma: 22,00 metri

Partea carosabilă: 4 x 3,5 metri

Spațiu median: 3,00 metri

Acostamente: 2 x 1,5 metri

Drum expres vs. Autostradă - care sunt diferențele, care sunt asemănările

În orice caz, dincolo de toate miturile urbane perpetuate care clasifică unele drumuri de patru benzi cu separatoare de sens, drept drum expres, în România la ora actuală nu există drumuri expres. Scriptic, ele sunt doar trecute în Codul Rutier și sunt asimilate ca limită de viteză drumurilor naționale europene (100km/h).



În realitate, conform normativului actual, un drum expres este destul de asemănător cu o autostradă: e un drum de mare viteză (100km/h+), are cel puțin două benzi pe sens, are sensurile separate, nu trece prin localități, iar intersecțiile sunt denivelate (fără conflict de trafic).

Față de o autostradă, însă, există mai multe diferențe, printre care: benzile sunt mai înguste, lipsesc benzile de urgență, tipul de parapet separator e diferit și spațiul median e mai mic, benzile de încadrare accelerare/decelerare diferă, iar curbele și razele șoselei sunt diferite.



Mai jos, conform informațiilor oficiale, sunt diferențele esențiale între un Drum Expres și o Autostradă (click pentru mărire):













„Mai e foarte puțin până la deschiderea Tronsonului 2 din Drumul Expres Craiova - Pitești. Segmentul de 40km dintre Balș și Slatina e o gură de aer pentru șoferii din zonă și pentru ca ei să nu mai petreacă ore în șir în ambuteiaje. Doar că salvarea traficului din regiune riscă să se transforme într-o fabrică de amenzi din cauza nepăsării Ministerului de Interne. Și ceea ce va fi o bucurie inițială, ar putea deveni un coșmar financiar”, avertizează fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă. „De ce? Pentru că în legislația actuală Drumul Expres este catalogat drept Drum European, deci are o restricție de viteză egală. Problema este că un Drum Expres este mult mai asemănător unei autostrăzi. Are 2 benzi pe sens, acostament asfaltat, separare fizică a celor 2 sensuri de circulație, intersecții denivelate și iluminate, spații de servicii, curbe și pante extrem de line”, explică Drulă.Acesta spune că încă din vară am solicitat Ministerului de Interne o modificare legislativă a Codului Rutier. „Deși feedback-ul verbal a fost unul pozitiv, schimbarea nu s-a mai produs”, spune Drulă.