VIDEO Cum arată acum drumul din beton către podul Giurgiu-Ruse - prima „autostradă nemțească” din România. Va fi gata până la finalul anului?

Un nou drum expres se construiește lângă Giurgiu, o șosea nouă care ocolește orașul și ajunge direct în vama cu Bulgaria. Intenția era ca traficul să fie deschis până la finalul anului, înaintea termenului contractual din aprilie 2022. Noi imagini de pe șantier arată stadiul fizic destul de avansat al lucrărilor, dar pun totuși sub semnul îndoielii o eventuală deschidere a traficului în acest an. Drumul vine cu o noutate: sistemul rigid alcătuit din beton, turnat automat cu finisoare speciale.



Secretarul de stat în Transporturi, Irinel Scrioșteanu declara recent după o vizită pe șantier că drumul de legătură DN5 - Podul Prieteniei, un proiect de 5,72 km lungime, profil 2x2 cu parapet median va fi „prima „autostradă nemțească” din România”, făcând aluzie la tehnologia folosită pentru așternerea betonului.



„Utilajele care lucrează la acest drum au fost aduse direct din Germania, pentru prima dată în România. Cu ajutorul lor, se toarnă până la 1.300 de mc de beton pe zi. Până acum s-au turnat 13.500, dintre cei aproximativ 33.700 de mc ai drumului”, spunea Scrioșteanu.



Deși până nu demult autoritățile de la Transporturi au tot spus că finalizarea și deschiderea traficului ar putea avea loc până la finalul anului, mult înaintea termenului contractual de aprilie 2022, șansele ca acest lucru să se întâmple sunt din ce în ce mai mici.



Și Asociația Pro Infrastructura se arăta sceptică într-o poziție publicată pe 20 octombrie.



„Finisajele, racordurile cu structurile, zona gropii de gunoi și elementele de siguranță rutieră ar putea fi terminate abia în ultimele zile din an, cu mari eforturi și noroc de vreme bună”, nota API.