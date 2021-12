Proiectarea autostrăzii Ploiești - Comarnic - Brașov este blocată, acuză Cătălin Drulă: „Cât am fost la minister, contractorii erau ținuți din scurt. Acum consultantul își face de cap”

cu SC CONSITRANS S.R.L. contractul de circa 16,5 milioane de lei pentru „Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru “Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov””.

CNAIR a semnat în luna februarie cu SC CONSITRANS S.R.L. contractul de circa 16,5 milioane de lei pentru „Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru “Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov””.









- 30 de luni pentru realizarea Studiului de Fezabilitate.

- 6 luni pentru Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC)

- 6 luni pentru Proiectul Tehnic de execuție

- 4 luni - asistență tehnică pe perioada licitației pentru execuție

- 61 de luni asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor



SF ar urma să cuprindă o analiză multicriterială a variantelor de traseu, un studiu de trafic pentru o perioadă de perspectivă de 30 de ani, investigații de teren (geotehnice, hidrologice, topografice, arheologice etc), o evaluare a impactului asupra mediului, o analiză cost-beneficiu și realizarea unui model financiar al proiectului.



Caietul de Sarcini arată că de la București la Brașov autostrada A3 a fost sectorizată astfel:



- Sector IA Bucuresti - Moara Vlasiei (km 0+000 - km 19+500); Sector IB Moara Vlasiei - Ploiesti (km 19+500 - km 62+000);

- Sector 2 - Ploiesti - Comarnic (km 62+000 - km 110+600);

- Sector 3 - Comarnic - Predeal (km 110+600 - km 146+800);

- Sector 4 - Predeal - Cristian + Racordarea autostrăzii la reteaua de drumuri existente (km 146+800 - km 168+600);

- Sector 5 - Cristian - Codlea km 168+600 - km 173+300;





Conform caietului de sarcini, „viteza de proiectare pentru autostradă va fi de 120 km/h, iar platforma va fi de 26,00 m lățime, iar pe sectoarele pe care condițiile de relief permit, se vor adopta elemente geometrice corespunzătoare vitezei de proiectare de 140 km/h”.







„În 2021 trebuia să avem (cf. calendar contractual) traseul final aprobat și bătut în cuie, bazat pe cele două analize multi-criteriale faza 1 și faza 2. În plus, și investigațiile de teren preliminare realizate deja. Nici măcar primul livrabil, analiza variantelor de traseu faza 1 (AMC1), nu a fost îndeplinit, deși când am plecat de la minister era programat pentru 14 septembrie”, spune Drulă. „Cât am fost la minister, contractorii erau ținuți din scurt, cu termene urmărite și ședințe de progres. Acum, pare că consultantul Consitrans își face de cap și e lăsat să ignore responsabilitățile contractuale”, mai spune Cătălin Drulă.Fostul ministru face o legătură între problema apărută și numirea de către PNL ca președinte al Consiliului de administrație al CNAIR a fostului director general timp de 6 ani al firmei Consitrans, un fost președinte al fundației „Dan Voiculescu” și fost consilier în cabinetul Dăncilă.