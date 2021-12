Bugetul Transporturilor pe 2022: 20,5% în plus față de cât s-a cheltuit în 2021 / Alocare de aproape 9 miliarde de lei pe proiectele pe fonduri nerambursabile / Execuția preliminată pe 2021 e aproape 95% față de cât a fost bugetul propus anul trecut

Bugetul pe 2022, mai mare cu 14% față de cât s-a dat în 2021/ Execuția din 2021, aproape 95%











Mai mult, comparativ cu situația cheltuielilor realizate în 2019, cheltuielile realizate în 2020 sunt aproape duble.











Subvenția la metrou, din nou la cote maxime după ce anul trecut inițial fusese redusă







La capitolul subvenții, proiectul de buget pe 2022 prevede că la metrou vor fi alocați 818 milioane de lei, ca ajutor pentru acest serviciu. Suma este aceeași cu cea care este preliminată pentru anul 2021.









Aici se impune o detaliere: inițial pe bugetul pe 2021 alocarea subvenției fusese mult diminuată, de la 683 de milioane de lei în 2020, la 600 de milioane de lei propuși pe anul 2021, într-un moment în care fostul ministru Cătălin Drulă deschisese un război cu sindicaliștii de la metrou și acuza că nu poate susține de la buget creșterea salariilor de 18% pe care angajații și-au dat-o cu un an în urmă.





Ulterior, după placarea sa din minister, sumele acordate către Metrorex au crescut până la valoarea de 818 milioane de lei ce acum apare ca fiind preliminată pentru anul 2021.







Câți bani din bugetul pe 2022 se duc pe rutier, feroviar sau la metrou





Programul de modernizare, dezvoltare,reparații, consolidare și întreținere a infrastructurii rutiere - 7,2 mld. lei (față de 6,07 mld. realizate în 2021)



Programul de dezvoltare si modernizare a infrastructurii feroviare si a statiilor de cale ferata - 4,9 mld lei (față de 3,9 mld realizate în 2021)



Programul de reparații curente la infrastructura ferată publică - 38 mil lei (față de 38 mil. lei realizate în 2021)



Programul de reabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii pe Dunare, canale navigabile si porturi maritime si fluvial - 548 mil lei (față de 381 mil lei realizate în 2021)



Programul de reabilitare si modernizare a metroului Bucuresti - 1,24 mld lei (față de 1.016 mld lei realizat în 2021)



Programul de asigurare a volumului de transport feroviar public de calatori - 1,87 mld lei (față de 1,7 mld lei realizat în 2021)









Ce proiecte sunt incluse în bugetul 2022 pe rutier



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (CNAIR SA)







Priorităţile strategice investitionale ale MTI pentru perioada 2022-2025 sunt focalizate în principal pe finalizarea lucrărilor la obiectivele/proiectele de investiţii aflate într-un stadiu avansat de realizare, cu finanţare asigurată şi continuarea lucrărilor la obiectivele/proiectele de investiţii aflate în derulare, precum şi începerea de noi lucrări, situate pe reţeaua TEN-T, cu finanţare asigurată din fonduri nerambursabile şi fonduri rambursabile, concretizându-se în:



Construcţia de autostrăzi/drumuri expres pe TEN-T





Lista principalelor proiecte de construcţie autostrăzi/VO, introduse în Buget în anul 2022 cuprinde următoarele obiective:





• Autostrada Sibiu - Piteşti secţiunile 1, 2,3, 4 si 5,

• Autostrada Lugoj - Deva (sector Dumbrava-Deva),

• Autostrada Nadaselu - Suplacu de Barcau - Borş, inclusiv legătura Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia),

• Autostrada Câmpia Turzii – Ogra - Târgu Mureş,

• Autostrada de Centura Sud a municipiului Bucureşti, inclusiv intervenţiile privind Centura existentă (Lărgire la 4 benzi de circulaţie a Centurii Bucureşti între A1 - DN 5, DN 2 - A2 şi A1 - DN 7, pasajele Berceni, Domneşti, Olteniţa),

• Autostrada de Centura Nord a municipiului Bucureşti,

• Drum expres Craiova – Piteşti,

• Drum expres Brăila – Galaţi,

• Podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila,

• Autostrada Ploiesti – Buzău,



Proiectele de autostrăzi aflate în pregătire pe parcursul anului 2021 si care vor intra etapizat în execuție în perioada 2022-2025, cuprind:







• Elaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru autostrăzile Sibiu-Făgăraş, Făgăraş – Braşov, Târgu Neamţ - Târgu Mureş, Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, Timişoara – Moraviţa,

• Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru Autostrada Braşov -Bacău şi pentru drumurile de mare viteză Ploieşti - Buzău - Focşani - Bacău – Paşcani -Suceava – Siret,

• Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru drumurile expres: Craiova – Târgu Jiu, Ovidiu - Tulcea, Brăila - Tulcea, Brăila - Buzău, Focşani - Brăila, Găeşti – Ploieşti, Piteşti – Mioveni, Bacău – Piatra Neamţ,

• Elaborarea/ completarea studiilor de fezabilitate pentru Drum Expres/ Autostrada (Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Granița Româno - Ungară - Drum Expres M49 Ungaria), Satu Mare - Baia Mare şi Autostrada Nordului/ Drum de Mare Viteză Baia Mare – Suceava (Lot 1, Baia Mare – Bistrita; Lot 2 Bistrita – Vatra Dornei; Lot 3 Vatra Dornei – Suceava), Tisita - Albiţa,

• Completarea studiului de fezabilitate si elaborarea proiectului tehnic pentru drum expres Arad - Oradea;



Dintre proiectele majore de infrastrutura rutiera (autostrazi) aflate in executie pe parcursul anului 2021, au fost finalizate si date in trafic sectiunile:







Autostrada Câmpia Turzii – Ogra - Târgu Mureş, sector 1 C Targu Mures – Ungheni;

Autostrada Sebes – Turda, lot 2.





Pe parcursul anului 2021 au fost semnate contracte de proiectare si executie/ executie lucrari pentru urmatoarele proiecte majore de infrastructura rutiera:







- Autostrada Sibiu – Pitesti, sectiunea 4;

- Autostrada de centura a Municipiului Bucuresti, sector Centura Nord, lot 2;

- Legatura Centura Oradea (giratie calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia);

- Drum Expres Craiova-Pitesti, Tronson 4;

- Drum expres Braila Galati;





In perioada 2022-2025 sunt avute in vedere continuarea lucrarilor la obiectivele aflate deja in executie, precum si demararea etapizata a lucrarilor la obiectivele aflate in prezent in proiectare (elaborare Proiect Tehnic).







Modernizarea şi dezvoltarea reţelei de drumuri naţionale, inclusiv prin construcţia de variante de ocolire





Lista principalelor proiecte de construcţie variante de ocolire, introduse în Buget în anul 2022 cuprinde urmatoarele obiective:





- Variantele de ocolire aflate in execuţie: Modernizarea centurii rutiere a mun. Bucureşti (pasaje Berceni, Olteniţa, Mogoşoaia, Domneşti, DN 2-A2), Tecuci, Bârlad, Satu Mare, Stei, Rădăuţi, Timişoara Sud, Săcueni, Zalău , Drum de legătura DN 5 - Podul Prieteniei (VO Giurgiu Vest), Târgu Jiu, Varianta de ocolire Galaţi, Sfântu Gheorghe, Varianta de ocolire a Municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ191C, Centura de ocolire Craiova varianta Sud DN 56-DN 55-DN7, pasaj Drajna.

- Variantele de ocolire care vor intra in executie/ proiectare si executie: Târgu Mureş, Giurgiu (Est), Sighişoara, Buftea

- Variante de ocolire care vor intra în etapa de proiectare/ proiectare şi execuţie în baza unor parteneriate cu UAT: Alesd, Stei, Beclean, Inel ocolitor al mun. Târgu Mureş (prin interconectarea autostrăzii A3, E60, DN 15 si DJ 152 A), Arad Est, Mediaş, Sibiu Sud, Drum de ocolire în partea de vest a mun. Sebeş, Gura Humorului, Valea lui Mihai.





Portofoliul de proiecte în pregătire, pentru care există deja alocări bugetare în anul 2021 cuprinde variante de ocolire aflate în etapa de pregătire (elaborare Studiu de Prefezabilitate, Studii de Fezabilitate şi Proiecte Tehnice); Râmnicu Valcea, Vaslui şi Techirghiol, Timişoara Vest, Varianta de Ocolire Piteşti Vest; pasaj Roman





Dintre proiectele aflate în execuție, în anul 2021 au finalizate și date în trafic următoarele obiective:

- Varianta de ocolire Satu Mare, sector km 9+600 (intersecție VOSM cu DN19) – km 13+600 (intersecție VOSM cu DN19A);

- Varianta de ocolire Mihăilesti,





Principalele proiecte de modernizare drumuri nationale, introduse în Buget în anul 2022 sunt: DN 18, Moisei - Iacobeni; DN 66, parcarea Lainici, DN 76, Deva – Oradea (finalizarea in integralitate), DN 5, Bucuresti - Adunatii Copaceni; DN 6, Alexandria - Craiova (lot 2); DN 73, Piteşti - Câmpulung - Braşov; Modernizarea infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN 1, în "Sate liniare şi puncte negre"; A 1 - Titu - Bâldana - Târgovişte - Sinaia; DN 52, Alexandria - Turnu Magurele; DN 28B, Târgu Frumos - Botoşani; DN 29D, Botoşani – Ştefăneşti, DN 2L, Soveja - Lepşa;; Drum de legătură Autostrada A1 Arad - Timişoara - DN69, Remediere defecțiuni pe DN1H km 6+000 - km 12+000, DN 2N km 52+860 - km 60+000 Jitia - Bisoca și pod nou peste raul Ramnicu Sărat la km 53+301, DN 1S km 0+000-km 23+831, DN 67B Scoarța - Pitesti km 0+000-188+201.







Proiectele in pregătire, pentru care exista deja alocări bugetare în anul 2021 și vor fi bugetate și in anul 2022 cuprind:







- DN 7C, Transfăgărăşan (expertiza tehnică şi elaborare Studiu de Fezabilitate);

- Drum de legătură A1 - DN 7 (Titu/ DJ 711A) (Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate şi Elaborare Proiect Tehnic)

- Realizare Conexiune DN 73C cu Autostrada Sibiu-Piteşti (Nod Tigveni) şi Modernizare DN 73C, km 44+800 – km 68+000 (elaborare Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic de Execuţie);

- Realizarea a 6 noduri rutiere pe Autostrăzile A1 si A3, în zona de Vest a României;Proiecte care vor fi bugetate pe parcursul anului 2022, dupa obţinerea aprobărilor legale necesare, aflate în prezent în etapa de pregătire/ atribuire în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice sau proiectării şi execuţiei:

- Drum de legătură A1 - DN 7 (Titu/ DJ 711A) (Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate şi Elaborare Proiect Tehnic)

- Realizare Conexiune DN 73C cu Autostrada Sibiu-Piteşti (Nod Tigveni) şi Modernizare DN 73C, km 44+800 – km 68+000 (elaborare Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic de Execuţie);

- Realizarea a 6 noduri rutiere pe Autostrăzile A1 si A3, în zona de Vest a României;





Proiecte care vor fi bugetate pe parcursul anului 2022, dupa obţinerea aprobărilor legale necesare, aflate în prezent în etapa de pregătire/ atribuire în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice sau proiectării şi execuţiei:







- Nod Cumpăna (conexiune la A4 - DN 39E);

- Nod Martineşti (conexiune la A 1 si DN 1);

Poduri ce au intrat în execuţie în anul 2021 și vor fi bugetate în continuare și în anul 2022 sunt:

- Pod pe DN 10 km 46+471 peste Basca la Cislau;

- Consolidare pod pe DN2B km 149+841 peste Prut Galaţi - Giurgiulesti;

- Pod pe DN 1 km 135+332 peste pârâul Azuga la Azuga;

- Pod pe DN 24 km 105+678 la Crasna;

- Pod pe DN 13C km 1+200, la Vânători;

- Podul de la Cernavodă, situat pe Autostrada A2, la km 157+600;

- Podul peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680;

- Pod nou de la Cosmești, peste Siret, pe DN24, km 7+620;

- Apărarea împotriva inundaţiilor a localitătii Babadag, judeţul Tulcea/Refacere 5 poduri pe DN 22 km 210+291, km 211+812, km 212+045, km 212+495, km 213+600”;

- Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73, km 78+519

Poduri care vor intra în proiectare și execuție:

- Podul peste Tisa (proiectare şi execuţie



Ce proiecte sunt incluse în bugetul 2022 pe feroviar



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” –S.A. (CNCF CFR SA)





CNCF CFR SA propune următoarele priorități strategice care sunt focalizate în principal pe:







− Continuarea și finalizarea lucrărilor Coridorului IV ramura nordică pe secțiunile Brașov –Sighisoara, Sighisoara - Simeria și Simeria – Gurasada – Km.614, aflate în diverse stadii de execuție;

− Programe de eliminare restricțiilor de viteză de pe întreaga rețea TEN-T centrală și globala cu impact direct și imediat asupra duratei călătoriei și / sau asupra creșterii siguranței și confortului călătorilor;

− Modernizarea sistemelor de siguranța și centralizare, inclusiv prin proiecte de creștere a calității serviciilor de transport feroviar în statiile CF;

− Proiecte de electrificare a liniilor CF lipsă din rețeaua TEN-T centrală și globală de pe liniile CF Episcopia Bihor – Cluj Napoca, Radulești – Giurgiu, Constanța – Mangalia și București – Giurgiu;

− Reabilitarea și modernizarea Coridorul IV ramura sudică (Arad – Timișoara –Caransebeș, Craiova – Calafat și București - Giurgiu);

− Reabilitarea și modernizarea liniei CF Ploiești Sud-Focșani-Pașcani-Iași-Frontiera, Pașcani-Dărmănești-Vicșani-Frontieră;

− Reabilitarea și modernizarea linei CF Predeal – Brașov;

− Achiziția de sisteme de trenuri de lucru pentru activitatea de reînnoire (reparație capitală), reabilitare, modernizare, construirea unor elemente componente ale infrastructurii feroviare și creșterea gradului de siguranță a circulației feroviare;

− Reabilitarea și modernizarea Complexului Feroviar Gara de Nord, inclusiv centura feroviară a Bucureștiului ca o alternativă pentru transportul urban al locuitorilor din zonele periferice, un acces mai facil pentru marile centre comerciale și depozitare amplasate în zona centurii și crearea unor noduri intermodale la capătul liniilor de transport.



Ce proiecte sunt incluse în bugetul 2022 la metrou







Pentru perioada 2022 – 2025, Metrorex S.A. a ținut cont de prioritizarea următoarelor proiecte de investiții conform documentelor programatice relevante pentru domeniul său de activitate:

- Magistrala 6

- Magistrala 5

- Modernizarea instalațiilor pe M1, M2, M3 și TL

- Accesibilizarea stațiilor de metrou pentru persoanele cu deficiențe de vedere



Notă: Pentru proiectul Modernizarea instalațiilor pe M1, M2, M3 și TL nu au fost alocate sume pentru anul 2022, deoarece documentația de achiziție a lucrărilor este în curs de revizuire de către experții BEI – PASSA și nu se estimează finalizarea procedurii de achiziție în cursul anului 2022.





Ce proiecte sunt incluse în bugetul 2022 pe transportul naval





În domeniul transportului naval, în perioada 2022 – 2025, prioritățile sunt conform Programului de Guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului și vizează:

- Elaborarea strategiei navale;

- Asigurarea condițiilor de navigație pe Dunăre, pe toată perioada anului;

- Modernizarea infrastructurii porturilor maritime şi fluviale (Constanța, Galaţi, Giurgiu, Corabia, Calafat, Drobeta, Olteniţa etc.) şi conectarea porturilor, în special a porturilor fluviale, la sistemele de transport rutiere şi feroviare;

- Dezvoltarea Portului Constanţa prin promovarea unui plan major de investiţii, astfel încât acesta să îşi atingă potenţialul maxim şi să îşi extindă hinterlandul cu perspective să devină cel mai important port din regiune;

- Creșterea siguranței traficului prin dezvoltarea infrastructurii pentru servicii de informare şi management al traficului maritim costier şi achiziționarea de nave tehnice;

- Digitalizarea: actualizarea permanentă a hărților electronice de navigație; schimbul de informații RIS (River Information Services) la nivel regional; managementul căii navigabile; îmbunătățirea infrastructurii IT pentru stocarea şi procesarea datelor geospaţiale; realizarea bazelor de date pentru certificatele de calificare, la carnetele de serviciu şi la jurnalele de bord conform Directivei UE 2017/2397; implementarea ghișeului unic european în domeniul maritim (EMSWe) conform Regulamentului (UE) 2019/1.239.





Ce proiecte sunt incluse în bugetul 2022 pe transportul aerian





Priorități privind dezvoltarea obiectivelor de investiții din domeniul aerian pentru perioada 2022-2025 sunt:







Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara

Construire terminal plecări curse externe la Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia



- Valoare: Total:184.506 mii lei;

- Sursă finanțare: fonduri externe nerambursabile.



Aeroportul Internațional ”Mihail Kogălniceanu” Constanța

Amenajare banda pistei și RESA

- Valoare: Total: 49.856 mii lei;

- Sursă finanțare: Buget de stat.



Școala Superioară de Aviație Civilă

Centru de instruire sintetică construire corp P+3 clădire simulatoare de zbor și spații conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG

- Valoare: Total: 76.759 mii lei;

- Sursă finanțare: Buget de stat.



Aeroclubul României



Modernizare și asfaltare pistă Aeroclub Teritorial București comuna Clinceni

- Valoare: Total: 22.810 mii lei;

- Sursă finanțare: Buget de stat

Proiectul își propune suplimentarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea activităților ce sunt organizate de către Aeroclubul Teritorial Clinceni: cursuri de inițiere în sporturile aviatice (zbor cu motor, acrobații aeriene, planorism, parașutism), pregătirea sportivilor de performanță.



Modernizare și extindere infrastructură la aeroclubul teritorial “Aurel Vlaicu” Clinceni

- Valoare: Total : 17.606 mii lei;

- Sursă finanțare: Buget de stat

Proiectul își propune suplimentarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea activităților ce sunt organizate de către Aeroclubul Teritorial Clinceni: cursuri de inițiere în sporturile aviatice (zbor cu motor, acrobații aeriene, planorism, parașutism), pregătirea sportivilor de performanță.







Pe partea de bani alocați pentru cofinanțarea proiectelor din fonduri europene nerambursabilie, în proiectul de buget sunt circa, cu aproape 2 miliarde mai mult decât s-a reușit să se cheltuiască în 2021, o creștere de 30%. Pe 2021 în primul buget au fost propuși 7,97 de miliarde, iar execuția preliminată conform actualului document a fost de 6,98 miliarde, adică o realizare de 87,6%!