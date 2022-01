Cine sunt noii secretari de stat de la Transporturi: Un fost consultant al unei companii chineze, fost șef la aeroporturi care a demisionat după nereguli grave / Un PSD-ist care susține că autostrada A13 Brașov - Bacău „e singura fezabilă pentru trecerea Carpaților”

Cine este Bogdan Stelian Mândrescu - trecut prin numeroase funcții în Ministere și companii de stat, fost șef la Aeroporturi care și-a dat demisia după un raport de control



În februarie 2018, Mîndrescu a demisionat forţat de la şefia Companiei de Aeroporturi, ca urmare a neregulilor găsite de Corpul de Control al premierului: angajări fictive, deplasări de lux, prime ilegale, după cum relatează Adevărul care spune de Mândrescu că a fost susținut de către PSD Buzău și Marcel Ciolacu.





Mândrescu are un masterat în management aeronautic şi este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Dimitrie Cantemir.







Cine este Constantin Gabriel Bunduc - sprijinit de PSD Bacău, fan declarat al autostrăzii A13 în dauna Autostrăzii „Unirii” A8





O lună mai târziu, Bogdan Mîndrescu a fost numit de Guvernul Dăncilă în Compania Naţională pentru Administrarea Porturilor Maritime, cu sprijinul baronului de Constanţa Felix Stroe, sub care fusese numit la Aeroporturi în perioada când au fost descoperite neregulile grave În noiembrie 2019, Marcel Boloş (PNL) l-a angajat consilier pe Mândrescu la Ministerul Fondurilor Europene.Mândrescu a mai fost consultant în România pentru compania Inspur Shandong Group din China, controlată de Partidul Comunist Chinez. În timp ce acorda consultanță companiei din China, Bogdan Mândrescu era șeful de cabinet a lui Răzvan Cuc, în mandatul acestuia de la Transporturi, scrie Newsweek.ro. Mândrescu nu e străin de schimbarea funcțiilor din ministere și companii de stat în mod frecvent: A fost, potrivit CV-ului publicat pe site-ul instituţiei CNAB, director de cabinet al ministrului Transporturilor în 2018 (Răzvan Cuc), consultant la Inspur Shandong Group Co Ltd China (în perioada 2014-2015), consultant al directorului SRTV (în perioada 2013-2014), director economic la Pandor SRL (2012-2013) sau consultant de vânzări la Banc Post (2007-2008). Totodată, Mândrescu a fost în CA la CNAB, în CA la RAR și în CA la CNAPM.Constantin Gabriel Bunduc a fost numit secretar de stat la Transporturi cu susținerea PSD Bacău. Bunduc are 40 de ani și a absolvit în 2005 Facultatea de Drept a Universității „Petre Andrei” din Iași.Până în 2013 a lucrat în sistem privat, după care s-a angajat la Direcția Dezvoltare Durabilǎ și Managementul Proiectelor a Consiliului Județean Bacău, scrie publicația locală Ziarul de Bacău. Din 2016, este expert accesare fonduri structurale şi de coeziune si șef serviciu fonduri nerambursabile la Aeroportul Internațional George Enescu. Potrivit CV-ului său, a participat la redactarea și implementarea proiectelor de dezvoltare ale Aeroportului Bacău, în valoare de 120 de milioane de euro.„Prioritatea mea este Autostrada A13 Bacău – Brașov, fiind singura fezabilă pentru trecerea Carpaților, în opinia mea, de om care a lucrat cu fonduri europene, a colaborat cu Jaspers și Uniunea Europeană. Cred că A13 e prima care poate fi finanțată din fonduri europene”, a declarat viitorul secretar de stat, pentru Ziarul de Bacău.Menționăm că Autostrada A13 Brașov - Bacău este pe rețeaua secundară de coridoare europene (TEN-T Comprehensive, cu orizont de implementare 205), în timpc e Autostrada Unirii A8 este pe coridul central (TEN-T Core, cu orizont de implementare 2030), iar proiectul este mai avansat, inclusiv capatele sectorului montan cuprins la finanțare prin PNRR (termend e finalizare 2026).