Sorin Grindeanu: „Compania de Autostrăzi este sufocată de proiecte” / Ce fel de proiecte vrea ministrul Transporturilor să fie transferate Consiliilor Județene

„S-au făcut paşi importanţi în asocierea Consiliilor Judeţene Galaţi, Brăila Ialomiţa şi Călăraşi pentru drumul transregio de la Galaţi-Brăila la Călăraşi şi face parte această asociere din ceea ce am anunţat că doresc să fac şi aici s-au făcut paşi importanţi şi se vor face în perioada următoare şi anume faptul că lucrări de acest tip plus lucrări pentru variantele ocolitoare vreau ca Ministerul Transporturilor şi anume CNAIR-ul să le descentralizeze, să le dea către autorităţile locale. Explicaţia este simplă, am mai dat-o, o mai spun o dată: în acest moment CNAIR-ul are în gestiune foarte multe proiecte şi, din păcate, este sufocat de toate aceste proiecte şi atunci acest proces de descentralizare este unul pe care îl voi urmări şi îl vom face”, a declarat Sorin Grindeanu, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Călăraşi, potrivit News.roAcesta a menţionat că „s-au făcut paşi importanţi” în aşa fel încât asocierea dintre cele patru județe să preia în gestiune ceea ce înseamnă drumul transregio.Grindeanu a mai spus că şi centura ocolitoare a municipiului Călăraşi va trece la administraţia locală, pentru ca aceasta să urmărească lucrările.„Experienţa de până acum ne-a arătat că este necesar acest pas important şi că poate fi o soluție pentru implementarea mai rapidă a unor proiecte”, a adăugat Sorin Grindeanu.Ministrul Transporturilor a anunţat, de asemenea, la Călăraşi, că a discutat cu constructorul pasajului de la Drajna, al cărui termen de finalizare este, conform contractului cu CNAIR în anul 2023, însă constructorul s-a angajat să îl termine înainte de termenul din contract, respectiv la finalul acestui an.