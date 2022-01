VIDEO Pasajul Berceni de pe Centura Capitalei: Giratoriul suspendat prinde contur. Cum arată acum pasajul care ar trebui să fie gata anul acesta

---





Giratoriu suspendat DNCB - Șos. Berceni + lărgire la 4 benzi a centurii actuale

Lungime: giratoriul + 2,5 km





Stadiu la zi: 45%





Conform informațiilor CNAIR centralizate de CESTRIN la începutul anului proiectul pasajului de la Berceni și dublarea centurii Capitalei avea un stadiu de aproape 45% și, teoretic, conform contractului ar trebui finalizat în partea a doua a acestui an.: 30,5 mil euroAsocierea Trameco SA (Selina) - Vahostav SK AS - Construcții Erbașu SA - Grafic Tends SRLmartie 2019: 30 luni (6 luni proiectare și 24 luni execuție)august 2020: Q3 2022