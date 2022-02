Autostrada Sibiu - Pitești: Contestație „foarte dură” pe Secțiunea 3. Se cere suspendarea licitației din cauza problemelor din documentație / „Practic, ni se arată de ce nu vom circula pe toată autostrada mai devreme de 10 ani”

„Ce reclamă constructorii? "Profesionalismul" comisiei de evaluare care dă răspunsuri la cererile de clarificări în bătaie de joc, pline de truisme și contradicții care mai mult creează confuzie în loc să lămurească problema”, spune ONG-ul.







Foraje care nu se potrivesc în teren, studiu geotehnic lipsă, un viitor tunel la 200 de metri adâncime examinat doar prin două foraje la 18 metri adâncime

„Rezultatul final? Constructorii serioși ridică prețurile ca să își acopere riscurile pe care CNAIR le transferă către ei sau pur și simplu renunță, afectând serios concurența sănătoasă, așa cum s-a întâmplat pe lotul vecin, A1 Sibiu-Pitești Secțiunea 2, unde doar turcii de la Mapa-Cengiz au depus o ofertă finală, ceilalți 5 antreprenori pre-calificați fiind alungați de lacunele documentației și riscurile tehnice și financiare. Iar cine câștigă contractul, într-un final, își asumă aceste riscuri și de multe ori apar situații neprevăzute în teren care blochează execuția sau chiar duc la reziliere și amână inaugurarea cu ani întregi, adunând costuri suplimentare și celebrele claim-uri (revendicări) de sute de milioane de euro”, mai subliniază API.







A1 Sibiu - Pitești, secțiunea 3:

















Reamintim că Studiul de Fezabilitate pentru sectorul 2 nu a fost revizuit complet, precum la sectoarele 1 și 5 din capăt, în schimb după rezilierea contractului pentru studiu CNAIR a făcut demersuri să completeze documentația pe cont propriu. Documentația de slabă calitate a fost una dintre criticile puternice pentru acest proiect, în special studiul geotehnic foarte sumar.







Șase firme și asocieri, calificate pentru a depune ofertă pentru A1 Sibiu - Pitești, Lotul 3



La



În cele din urmă în luna iunie au fost anunțat cele șase firme sau asocieri care s-au calificat pentru depunerea ofertelor: Asocierea MAKYOL INSAAT + OZALTIN INSAAT

Asocierea MAPA INSAAT + CENGIZ INSAAT

Asocierea AKTOR + RIZZANI DE ECCHER

Asocierea STRABAG + ACCIONA CONSTRUCCION

IMPRESA PIZZAROTTI

Asocierea ASTALDI SPA + TANCRAD SRL La licitația pentru Lotul 3 Cornetu - Tigveni inițial s-au arătat interesate 15 asocieri de firme, o bună parte din China, însă ofertele firmelor din China au fost în cele din urmă descalificate ca urmare a modificării legislației prin care firmele din China sunt excluse de la licitațiile proiectelor de infrastructură.

o valoare estimată între 5.324.779.469,00 și 5.807.870.404,00 lei fără TVA.



Vezi aici în document defalcat care sunt criteriile de selecție.

CNAIR dă punctaje diferite constructorilor care oferă timpi de proiectare și execuție mai mici pornind de la maximul de 77 de luni.



Conform procedurii, se dau puncte cu cât constructorul ofertează o durată mai mică, dar nu se acceptă o perioadă de proiectare mai mică de 12 luni și nici o perioadă de execuție a lucrărilor mai mică de 45 de luni.





A1 Sibiu - Pitești - Lotul 3 Tigveni - Cornetu - Tunel, noduri rutiere, lucrări de artă



Lotul 3 va avea două noduri rutiere, după cum urmează:

Nod rutier Cornetu km 44+895 (Km 39+973.51 SF 2008), conexiune DJ 703M

Nod rutier Valeni km 74+228 (Km 69+ 324 SF 2008), conexiune DN 7D (DJ 678A);

De-a lungul traseului, între km 60+021 - km 61+721 (km 55+135 - km 56+835 conform SF 2008), se regăsește Tunelul Poiana cu o lungime de 1,70 km.



Lățimea tunelurilor este proiectată cu o parte carosabilă de 8.5 m lătime pentru tuneluri cu două benzi, constând într-o bandă rapidă de 3.5 m + 0.5 m, o bandă lentă de 3.5 + 1.0 m și trotuare.



Tunelul va fi cu două galerii, câte o galerie pe sens, cu două benzi de 7 metri.



Pentru tunelul Poiana vor fi prevăzute 3 galerii de legătură între sensuri și o galerie ce permite accesul auto.









Lotul de autostradă va trece peste diverse văi și râuri pe nu mai puțin de 48 de poduri, iar peste autostradă de-a lungul ei vor fi construite 6 pasaje.



La Călinești, pe Valea Oltului, va fi realizat și un ecoduct de circa 220 de metri pentru a permite deplasarea animalelor sălbatice pe deasupra autostrăzii.

„WeBuild (Astaldi), contestație foarte dură pe A1 Sibiu-Pitești Secțiunea 3. Asocierea WeBuild-Tancrad a depus la CNSC o contestație de 141 de pagini ( download document complet și câteva capturi relevante atașate) prin care critică vehement documentația tehnică pusă la dispoziție de CNAIR și cere suspendarea licitației și măsuri de remediere. Practic, ni se arată de ce nu vom circula pe toată autostrada Sibiu-Pitești mai devreme de 10 ani”, susține Asociația.Potrivit API, contestația făcută de Astaldi mai vizează și o serie de probleme flagrante cu documentația scoasă de CNAIR la licitație. Un astfel de exemplu ar fi „un foraj cu coordonatele unui lac aflat la 30 km distanță față de traseu”.„Ori că un studiu geotehnic are doar... coperta! Sau că la Tunelul Poiana, lung de 1,7 km, studiul de fezabilitate din 2008 are doar două foraje, în capete, la o adâncime de 18 metri când autostrada străbate muntele la sub 100 metri, iar normativul cere 9 foraje, minim”, susține Pro Infrastructura.„Ne-ar trebui câteva pagini doar să spicuim cele mai aberante răspunsuri date de CNAIR și cele mai grave abateri de la normative și lipsuri ale studiilor de teren pe care antreprenorii sunt nevoiți să își fundamenteze o ofertă solidă care să fie și pusă în operă, în realitate, nu doar pe hârtie”, spune asociația.Botezată drept cea mai scumpă licitație de autostradă lansată vreodată în România - până la circa 1,2 miliarde de euro pentru proiectarea și construcția a 37,4 km pe autostrada A1 Sibiu - Pitești (Lotul 3 Tigveni - Cornetu) - procedura de achiziție publică a fost lansată de CNAIR în septembrie 2020.