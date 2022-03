INFRASTRUCTURA Joi, 24 Martie 2022, 14:56

Victor Cozmei • HotNews.ro

În scurt timp va fi dat circulației primul tronson finalizat al Drumului Expres Craiova-Pitești (DEX12). Vorbim de circa 18,5 km care vor funcționa ca ocolitoare pentru Balș și va fi primul tronson adevărat de drum expres din România.

Drum expres in România Foto: Sorin Grindeanu pe Facebook

Anunțul a fost făcut de către ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a anunțat că va merge pe șantier după ce constructorul român UMB „a solicitat începerea procedurilor de recepție la terminarea lucrărilor”.

Tronsonul de aproape 18 km va avea rol de variantă ocolitoare a Balșului.

După deschiderea circulației rutiere, accesul pe acest lot se va face astfel:

pe relația Craiova-Pitești, accesul se face din DN 65, prin sensul giratoriu executat în apropiere de Balș.

pe relația Pitești-Craiova, accesul se va face prin sensul giratoriu construit pe DN 65, spre localitatea Piatra Olt.

VIDEO - Drumul Expres DEx12, filmat pe 15 martie - Tronsoanele 1 (Tirrena Scavi), tronsoanele 2,3,4 (UMB):

Notă: În video-ul de mai sus, lotul care va fi deschis circulației primul începe la minutul 4:50 (Balș) și se termină la minutul 10:26 (Piatra Olt)

---

DEx12 Tronsonul 2: Balș - Slatina

Lungime: 39,85 km

Tronsonul 2 este la rândul său împărțit în două loturi: Balș-Piatra Olt de 18,5 km și Piatra Olt-Slatina de 21,35 km

Constructor: UMB - Tehnostrade - SA&PE Construct (România)

Valoare: 1.45 miliarde lei (fără TVA)

Contract semnat: decembrie 2018 (lucrări începute în 2019) - 12 luni proiectare - 24 luni execuție

Termen de finalizare: Q2 2022

--

Specificații tehnice pentru Drumul Expres DX12:

Lungime: 121 km

Viteza de proiectare: 120 km/h

Platforma: 22,00 metri

Partea carosabilă: 4 x 3,5 metri

Spațiu median: 3,00 metri

Acostamente: 2 x 1,5 metri

Benzi de încadrare: 4 x 0,5 metri

---

România nu are în prezent NICIUN DRUM EXPRES

E bine de știut că, în momentul actual, în România NU EXISTĂ NICIUN DRUM EXPRES conform normativului de drum expres aflat în vigoare (DX-AND_589-2013).

Există totuși în execuție Drumul Expres DX12 Craiova - Pitești, conform normativului din 2007.

În orice caz, dincolo de toate miturile urbane perpetuate care clasifică unele drumuri de patru benzi cu separatoare de sens drept drum expres, în România la ora actuală nu există drumuri expres. Scriptic, ele sunt doar trecute în Codul Rutier și sunt asimilate ca limită de viteză drumurilor naționale europene (100km/h), drumuri care în marea lor majoritate au o bandă pe sens, nu au sensuri delimitate, trec prin toate localitățile și nu au intersecții denivelate (fără conflicte de trafic).

În realitate, conform normativului actual, un drum expres este destul de asemănător cu o autostradă: e un drum de mare viteză (100km/h+) cu acces controlat (nu are intrări din toate curțile și străzile), are cel puțin două benzi pe sens, are sensurile separate, nu trece prin localități, iar intersecțiile sunt denivelate (fără conflicte de trafic).

Drum expres vs. Autostradă - care sunt diferențele, care sunt asemănările

Față de o autostradă, însă, există mai multe diferențe, printre care: benzile sunt mai înguste, lipsesc benzile de urgență, tipul de parapet separator e diferit și spațiul median e mai mic, benzile de încadrare accelerare/ decelerare diferă, iar curbele și razele șoselei sunt diferite.

Mai jos, conform informațiilor oficiale, sunt diferențele esențiale între un Drum Expres și o Autostradă (click pentru mărire):

---