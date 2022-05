INFRASTRUCTURA Joi, 12 Mai 2022, 13:58

HotNews.ro

Compania de Autostrăzi a reziliat joi contractul pentru secțiunea Chiribiș – Biharia a autostrăzii Transilvania, contract semnat în 2020 cu un constructor român - unul din loturile realizate parțial de pe vremea Bechtel și care ar fi trebuit să fie gata chiar din acest an.

Lucrări abandonate pe tronsonul de autostradă Biharia - Chribiș Foto: Facebook / Sorin Grindeanu

„A fost nevoie de această măsură ca urmare a blocajului generat de constructor care nu a reușit nici până acum să predea un Proiect Tehnic conform. Contractul a fost semnat în anul 2020 iar construcția ar fi trebuit să fie finalizată până la sfârșitul acestui an (2022). CNAIR va relansa acest contract în cel mai scurt timp”, a anunțat joi ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu.

„Modificarea recentă a legislației privind achizițiile publice va ajuta la urgentarea procedurilor și nu va mai trebui astfel să pierdem ani de zile pentru reluarea lucrărilor, ca în trecut. Șantajul constructorilor care vor bani fără să muncească s-a încheiat!”, mai spune Grindeanu.

Proiectul autostrăzii Biharia - Chiribiș a pornit greu și era clar încă din vara lui 2021 că s-a ajuns într-un blocaj serios. Încă de pe atunci Asociația Pro Infrastructura solicita rezolvarea rapidă a situației.

În luna februarie Pro Infrastructura cerea ca CNAIR să rezilieze de urgență contractul care părea a fi dincolo de orice salvare.

„Am pierdut 14 luni. Mai pierdem? Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere are toate motivele întemeiate și pârghiile legale pentru a rezilia și a tranșa blocajul existent încă din decembrie 2020 când proiectul tehnic trebuia să fie gata”, nota Pro Infrastructura în luna februarie.

Un tronson de autostradă blestemat, la care se lucrează și nu prea de peste 15 ani

Lucrările la tronsonul Biharia - Chiribiș par a fi fost urmărite numai de ghinioane și probleme de mai bine de 15 ani. Lucrările inițiale au fost demarate de Bechtel în 2004, iar după rezilierea din 2013 cu americanii șantierul era la un stadiu de circa 50%.

În 2015 tronsonul a fost recontractat cu spaniolii de la Corsan-Corviam, contract reziliat în 2016 pentru că antreprenorul nu lucrase practic nimic.

„După 16 ani, două rezilieri și două licitații, pe 12.06.2020 CNAIR semnează contractul cu Trameco (grupul Selina), cei 28,55 km din #AutostradaTransilvania urmând să fie proiectați în 6 luni și executați într-un an și jumătate cu 326 milioane de lei plus TVA. Dar drama halucinantă a acestui tronson blestemat se complică și mai tare! În esență, constructorul a subevaluat grosolan lucrările necesare și a ofertat la 72% din prețul estimat de CNAIR. Apoi cere 130 de milioane lei în plus, invocând probleme majore în teren și diferențe față de expertiza CNAIR”, explica Pro Infrastructura într-una din pozițiile sale.

„Ne întrebăm, retoric, când a ofertat la 72% din prețul estimat de CNAIR și ulterior a semnat, oare nu putea să anticipeze problemele? Culmea coincidenței, 326 milioane (valoarea contractului) plus 130 (suplimentarea invocată) înseamnă 456 milioane, adică practic costul estimat de CNAIR în licitația din 2017”, preciza Pro Infrastructura.

---

A3 Biharia - Chiribiș

Lungime: 28,5 km

Constructor: ASOCIEREA TRAMECO SA – VAHOSTAV -SK A.S. – DRUMURI BIHOR SA – DRUM ASFALT SRL – EAST WATER DRILLINGS SRL

Valoare: 326.51 MIL. LEI FARA TVA

Contract semnat: august 2020

Termen de finalizare: august 2022

Stadiu (mai 2022): 0,5%

---