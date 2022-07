INFRASTRUCTURA Joi, 21 Iulie 2022, 12:59

Metrorex anunță că intervalul mediu de succedare a trenurilor de metrou pe toate magistralele se menține la circa 10 - 14 minute, un interval simțitor mai mare decât în perioadele normale și care a dus practic la aglomerarea stațiilor în multe momente ale zilei.

La metrou în București Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

„Astăzi, circulația la metrou se desfășoară cu 35 de trenuri în loc de 57, cât este prevăzut în graficul aprobat. Creșterea timpilor de așteptare în stații este determinată de diminuarea serviciilor de mentenanță și salubritate prestate de Alstom Transport SA, cu care Metrorex are un contract în vigoare”, transmite Metrorex.

„În această perioadă, Metrorex asigură activitățile de curățenie în vagoane, după retragerea trenurilor din circulație, în intervalul orar 23:00 – 05:00 și în timpul programului de circulație în situații care necesită salubrizare de urgență”, spune compania care notează că utilizatorii metroului sunt în permanență informați cu privire la modificările din programul de circulație a trenurilor atât în stații, cât și prin intermediul website-ul:www.metrorex.ro.

Datorii pentru mentenanța trenurilor. Metrorex vrea bani la rectificarea bugetară

Reamintim că pentru mentenanța trenurilor Metrorex avea datorii față de compania Alstom de circa 160 de milioane de lei la finalul anului 2021.

„Suntem încrezători că vom primi acești bani la rectificarea bugetară de la începutul lunii viitoare”, a declarat directorul Metrorex Mariana Miclăuș pentru Clubferoviar.ro

La data de 31 decembrie 2021, datoria Metrorex se ridica la 164 milioane de lei, iar din această sumă, din bugetul Metrorex pe anul în curs au fost plătiți 22 milioane de lei, deci au mai rămas 142 milioane de lei de plătit în contul lui 2021, relatează Club Feroviar. Cât privește prestațiile efectuate în cursul acestui an de societatea Alstom Transport, facturile aflate la scadență în momentul de față totalizează 19,4 milioane de lei.

„Am încercat rezolvarea situației și pe cale amiabilă cu cei de la Alstom Transport, cărora le-am cerut ridicarea acestei măsuri de limitare a reviziilor. Ei solicită însă plata integrală a sumelor restante. Am făcut demersuri pentru ca la rectificarea bugetară să primim fondurile necesare pentru a achita integral contravaloarea serviciilor de mentenanță”, a spus Mariana Miclăuș.

Alstom: „Câte companii îşi permit să continue să lucreze fără să fie plătite timp de 1 an?”

De cealaltă parte, Alstom spune că Metrorex datorează practic sume ce corespund unui an de lucru gratis.

„Metrorex ne datorează peste 33 de milioane euro. Această sumă corespunde unui an de plăţi restante. Între timp, am suportat toate costurile: ne-am plătit furnizorii la zi, am plătit salariile angajaţilor la zi. Din suma totală datorată, de peste 160 de milioane lei, echivalentul a 33 milioane euro, peste 140 de milioane lei provin din contractul anterior, pentru servicii prestate în cursul anului 2021, iar 20 de milioane lei pentru facturi restante în contractul început la 1 ianuarie 2022. Câte companii îşi permit să continue să lucreze fără să fie plătite timp de 1 an?”, declara recent pentru News.ro preşedintele Alstom pe Europa, Gian Luca Erbacci.

Preşedintele Alstom Europe menţionează că în tot acest timp Alstom a plătit furnizorii şi salariile angajaţilor la zi, inclusiv o creştere salarială de 10% anul trecut şi anul acesta.

„Alstom realizează mentenanţa conform contractului, indicatorii de performanţă sunt îndepliniţi, aşa că avem nevoie de achitarea integrală a facturilor. Este nevoie de angajament de ambele părţi, nu mai putem fi singurii care susţinem financiar acest contract”, a spus acesta.