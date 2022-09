INFRASTRUCTURA Marți, 06 Septembrie 2022, 10:39

Victor Cozmei • HotNews.ro

„2023: an record sau tot dezamăgitor? 2022 va rămâne în istorie tot ca un an mediocru la numărul de kilometri de autostradă și drum expres inaugurați”, scrie Asociația Pro Infrastructură, care face o trecere în revistă a inaugurărilor din acest an și cele două scenarii posibile pentru anul următor.

Viaductul de la Talmacel de pe Autostrada A1 Sibiu - Boita Foto: Captura YouTube

Potrivit API, în 2022 vom avea inaugurați 53 de kilometri de șosea de mare viteză - autostradă sau drum expres, „în jurul mediei multianuale obișnuite”.

Autostrăzile inaugurate în 2022

„Circulăm pe DEx12 Balș-Slatina (40 km) și în decembrie ne dăm și pe Sibiu-Boița (13,17 km), apropiindu-ne la mustață de borna simbolică de 1000 km: 954,75 km de autostradă și 39,85 de drum expres”, scrie Asociația Pro Infrastructura.

Organizația pune pe tapet și cele două scenarii pentru anul 2023 - scenariul ultra-optimist, care ar presupune un număr record de kilometri deschiși și scenariul negru, în care blocajele nu sunt rezolvate.

„Dacă toate planetele se aliniază și câteva minuni se întâmplă pe ici pe colo, scenariul ultra-optimist ne dă un total de puțin peste 167 kilometri de autostradă și drum expres dați în trafic în 2023, un record absolut pentru țara noastră”, scrie Pro Infrastructura.

„Dar dacă timpul trece leafa merge, autoritățile dorm pe ele, nu iau urgent deciziile potrivite, nu rezolvă birocrația, nu deblochează șantierele și lasă antreprenorii să tragă liniștiți de contracte, atunci probabil că și în 2023 vom aduna doar loturile sigure: A0 Sud A2-DN6, DEx12 Slatina-Colonești și A3 Nușfalău-Suplacu de Barcău, total 78,53 km. Dezamăgitor, însă într-adevăr peste medie, 2013 fiind ultima dată când România a depășit borna de 80 km noi într-un an”, notează organizația.

„Finalul de sezon și ieșirea din iarnă sunt DECISIVE. ACUM e timpul să se ia măsurile critice necesare pentru a transforma 2023 în anul record pe care ni-l dorim cu toții. Iată situația actuală pe fiecare proiect care are șanse de a fi gata în 2023”, atrage atenția Pro Infrastructura, care enumeră problemele din teren.

Autostrada A0 - Centura Capitalei - Inaugurările din 2023

Autostrada A0. „Pe sud, loturile 1 (16,93 km) și 2 (16,3 km) sunt scadente în 2023 și turcii de la Alsim Alarko nu rup norii, dar avansează într-un ritm decent care ne dă speranțe că vom circula între DN6 și A2 cel mai târziu la sfârșitul toamnei. Pe nord, lotul 2 are termen 2024, dar antreprenorul (UMB) are forța de a livra în 2023 secțiunea DN1-A3 (aproximativ 10 km), dacă și CNAIR îi cere asta”.

Autostrada Transilvania A3 - Blocaje în curtea CNAIR

Autostrada A3. „Sectorul Nădășelu-Zimbor (30,06 km) are din ce în ce mai puține șanse să fie dat în trafic anul viitor. De ce? CNAIR nu a aprobat nici până astăzi cele două modificări de soluții tehnice la Nădășelu și Topa Mică. Fiecare zi de indecizie și tergiversare amână deschiderea, tot mai improbabilă. Mai departe, pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului inaugurarea înainte de termen, în 2023, este practic imposibilă”.

„Certă în 2023 este inaugurarea celor 13,55 km dintre Nușfalău și Suplacu de Barcău, sperăm în luna mai. Dar, clasic, CNAIR este prinsă iar cu temele nefăcute: nu s-a hotărât ce soluție de conectare va cere turcilor de la Nurol să execute la Porț. Fără ea, lotul este muzeu”, scrie Pro Infrastructura.

---

Drumuri Expres inaugurate în 2023

Drumurile Expres. „Tronsonul 3 al DEx12 Craiova-Pitești, între Slatina Nord-Est și Colonești (31,75 km) este aproape o certitudine pentru 2023. Ba chiar, cu multă determinare din partea constructorului (UMB) și multă muncă de rezolvare a birocrației făcută de CNAIR și instituțiile responsabile, putem visa și la segmentul Colonești-Albota (circa 18 km) (n.r. Tronsonul 4)”.

„Din păcate, pe DEx12 [Tronsonul 1] Craiova-Balș (17,7 km) italienii de la Tirrena Scavi sunt mai aproape de reziliere decât de finalizare. Sperăm să își revină și să ducă la bun sfârșit șantierul în 2023, depășind cu multe, multe luni termenul contractual.

În nord-vest, pe drumul de legătură dintre Autostrada A3 și Centura Oradea, austriecii de la Strabag fac o demonstrație de forță și au șanse foarte bune să deschidă cei aproximativ 13 km de drum expres veritabil spre finalul anului 2023, înainte de termen”.

---

VEZI ȘI: