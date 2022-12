Analiză Miercuri, 28 Decembrie 2022, 09:18

Victor Cozmei • HotNews.ro

2022 a fost un an mai degrabă mediocru din punct de vedere al numărului de kilometri de autostradă și drum expres inaugurați. Am avut parte de o singură inaugurare majoră - un drum expres, iar singura autostradă deschisă a fost de fapt mai degrabă un ciot dintr-un proiect mult mai mare...

Autostrazile din Romania - 2022 si 2023 Foto: Hotnews

Mai rău, unele proiecte majore au ratat momentul unei deschideri în acest an. Pentru 2023, însă, există premisele unui an record, însă în mod realist vom vedea doar o îmbunătățire a situației din acest an. Ce e cert e că România va depăși borna simbolică de 1.000 de kilometri de autostradă și drum expres.

Info pe scurt:

România are în momentul de față 994,55 km de autostradă și drum expres , iar în 2023 va depăși cu siguranță borna simbolică de 1.000 de kilometri de drum de mare viteză.



, iar în 2023 va depăși cu siguranță borna simbolică de 1.000 de kilometri de drum de mare viteză. Ce autostrăzi și drumuri expres s-au deschis în 2022: 13,17 km , secțiunea din A1 între Sibiu - Boița - este singura autostradă inaugurată în acest am / 39,85 km din Drumul Expres Craiova - Pitești, tronsoanele care ocolesc Balșul și Slatina / TOTAL pe 2022: 53,02 km, o valoare în media ultimilor ani.



, secțiunea din A1 între Sibiu - Boița - este singura autostradă inaugurată în acest am / din Drumul Expres Craiova - Pitești, tronsoanele care ocolesc Balșul și Slatina / o valoare în media ultimilor ani. Ce alte proiecte rutiere importante s-au mai deschis : Pasajul de la Domnești de pe Centura Capitalei; Centura Tecuci (7km, pe 28 decembrie), Centura Satu Mare (19 km din care 4 km erau gata din 2021)

: Pasajul de la Domnești de pe Centura Capitalei; Centura Tecuci (7km, pe 28 decembrie), Centura Satu Mare (19 km din care 4 km erau gata din 2021) Ce inaugurări au fost ratate în 2022: 10 km din Autostrada A0 Sud între DN5 și DN6; Podul peste Dunăre de la Brăila, cele două pasaje rutiere tip giratoriu suspendat de la Berceni și Oltenița.

în 2022: 10 km din Autostrada A0 Sud între DN5 și DN6; Podul peste Dunăre de la Brăila, cele două pasaje rutiere tip giratoriu suspendat de la Berceni și Oltenița. 2023, an record (scenariu mega-optimist) vs. an normal (scenariu realist) : 167 km vs 79 km



: Ce proiecte vor fi finalizate aproape cu certitudine în 2023 : A0 Sud între A2 și DN6 (33,5 km); DEx12 Lot 3 Slatina-Colonești (31,75 km); A3 Nușfalău-Suplacu de Barcău (13,55 km) / PLUS restanțele de anul acesta: Podul peste Dunăre de la Brăila și cei 22 km drum de legătură, pasajele giratorii de pe centură de la Berceni și Oltenița. / TOTAL: 78,8 km



: A0 Sud între A2 și DN6 (33,5 km); DEx12 Lot 3 Slatina-Colonești (31,75 km); A3 Nușfalău-Suplacu de Barcău (13,55 km) / PLUS restanțele de anul acesta: Podul peste Dunăre de la Brăila și cei 22 km drum de legătură, pasajele giratorii de pe centură de la Berceni și Oltenița. / Ce proiecte au șanse bune să fie gata: 10 km din A0 Nord între DN1 și A3; Drumul expres care leagă Oradea de A3 (19 km)

să fie gata: 10 km din A0 Nord între DN1 și A3; Drumul expres care leagă Oradea de A3 (19 km) Ce proiecte rămân doar cu șanse pe hârtie să fie gata până la final de 2023: 18 km din A0 Sud - Lotul 3 între A1 și DN6; Drumul Expres Galați - Brăila (11 km); A3 Nădășelu - Zimbor (30,06 km).

HARTĂ INTERACTIVĂ - Autostrăzile în România 2022 - 2023

Legendă: VERDE - deschis circulației în 2022 / ROȘU - în lucru / NEGRU - deschis circulației anterior

ZOOM și CLICK pe tronsoane pentru informații suplimentare despre lot.

>

Autostrăzile inaugurate în 2022

În 2022 România a inaugurat circa 53 de kilometri de drum de mare viteză. După deschiderea completă în vară a primului tronson de drum expres din România - tronsonul Balș-Slatina (39,85 km) - Constructor UMB / Cost: 1,45mld lei - parte din Drumul Expres DEx12 Craiova - Pitești, finalul anului a adus deschiderea circulației pe segmentul din autostrada A1 Sibiu-Boița (13,17 km) - Constructor: Porr / Cost: 612 mil. lei).

Cu aceste deschideri, România s-a apropiat de borna simbolică de 1.000 km de drumuri de mare viteză: circa 954,7 km de autostradă și 39,85 km de drum expres, adică în total 994,55 km.

Pe lângă aceste proiecte de mare viteză, finalul a mai bifat o inaugurare importantă: finalizarea pasajului de la Domnești, un pasaj de tip giratoriu-suspendat peste Centura Capitalei - un proiect început încă din 2017, măcinat de probleme, schimbări de proiect sau insolvența constructorului. (Constructor: Tracon / Cost: 91,5 mil lei).

Ar mai fi de adăugat Centura Tecuci (7 km), ce se deschide pe 28 decembrie, dar și finalizarea și deschiderea totală a Centurii Satu Mare (19 km, din care 4 km erau deschiși din 2021).

Ce deschideri de proiecte au fost ratate în acest an și vor fi gata abia din 2023

Anul 2022 ar fi putut fi unul mult mai rodnic și am fi putut avea mai multe proiecte ce să fie deschise circulației.

Poate cel mai mare eșec care s-a prefigurat este faptul căPodul peste Dunăre de la Brăila nici nu a fost inaugurat, dar nici măcar nu a fost finalizată structura podului propriu-zis...

Vorbim de cel mai complex proiect al CNAIR și unul dintre cele mai scumpe în execuție în acest moment. Aici lucrările la pod aveau toate șansele să fie finalizate de japonezii de la IHI, însă lucrările ce țin de infrastructura rutieră au acumulat întârzieri mari, iar italienii de la WeBuild (ex-Astaldi) nu au forțat pentru o inaugurare, profitând și de neînțelegeri cu Ministerul Transporturilor și beneficiind de extensii ale termenului contractual câștigate în instanță. .

Ministerul Transporturilor a dat vina pe constructor, deși mare parte din responsabilitatea întârzierilor este în cârca autorităților de la drumuri.

Un alt eșec este nedeschiderea parțială a Tronsonului 2 al Autostrăzii A0 Sud (Constructor: Alsim Alarko - Lungime tronson: 16,5km/ Cost: 750 mil. lei). Chiar dacă nu vorbim de o depășire a termenului contractual, ci de o deschidere parțială pe 10 km între DN6 și DN5, tronsonul avea toate șansele să fie gata în acest an dacă autoritățile puneau presiune pe constructor. Într-un moment în care ocolirea Capitalei este un coșmar pe actuala centură, orice kilometru în plus de drum nou ocolitor ar fi însemnat enorm.

Pentru 2023, însă, turcii de la Alsim Larko au toate premisele pentru finalizarea și darea în trafic a tronsonului, întâi porțiune DN5-DN6 undeva în luna mai, ca mai apoi în vară să termine restul tronsonului de 16,5km. Totodată, Alsim Alarko are toate șansele să deschidă în toamna lui 2023 și întreg Tronsonul 1 din A0 Sud (16,93 km, între A2 și CF 902, cost: 831 mil lei). Astfel, anul 2023 ar putea însemna circa 33,5 de kilometri din Autostrada A0 dați în trafic, de la A2 până la DN6.

FOTO: A0 Sud - Tronsonul 1 și Tronsonul 2 au șanse de deschidere în 2023

Și tot pe Centură putem bifa ca un obiectiv ratat pe 2022 și nedeschiderea pasajelor de la Berceni și Oltenița, proiecte ce vin la pachet și cu lărgirea la patru benzi a actualei Șosele de Centură pe circa 6 km. Pe pasajul giratoriu suspendat de la Berceni, plus lărgire pe 2,4 km din centură, lucrează Trameco pentru circa 146 milioane de lei, stadiul actual fiind de circa 77%). Pe Podul de tip giratoriu suspendat de la Oltenița, plus lărgire pe 3,7 km de centură, lucrează italienii de la Itinera pe 169 milioane de lei, stadiul actual fiind de circa 75%. Cele două pasaje și lărgirea centurii vor fi gata cel mai probabil în prima parte a anului viitor.

Anul 2023 ar mai putea veni cu o deschidere în primăvară: 13,55 km din Autostrada Transilvania A3, între Nușfalău și Suplacu de Barcău, acolo unde lucrează în grafic turcii de la Nurol pentru circa 384 milioane de lei. Singura problemă în discuție va fi cum se va amenaja soluția de descărcare a traficului la capătul dinspre Suplacu de Barcău, descărcare fără de care lotul ar rămâne "muzeu".

De altfel, această bucățică din A3 ar putea fi inaugurarea care să treacă România de pragul de 1.000 de kilometri de drum de mare viteză.

O altă inaugurare aproape sigură va fi Lotul 3 din Drumul Expres DEx12, vorbim de 31,75 km de la Slatina la Colonești, însă șoferii vor putea folosi doar segmentul Valea Mare-Negreni, la Colonești nefiind prevăzut un nod rutier.

Alte inaugurări de autostrăzi în 2023 - scenariul optimist, proiectele cu șanse doar pe hârtie

Dincolo de inaugurările certe pentru anul 2023, există și o serie de proiecte care complet sau parțial au șanse să fie date în trafic până la finalul anului viitor.

Pe Autostrada de Centură A0 Nord, Lotul 2 (19 km / Cost: 832 mil. lei) are termen de finalizare în 2024, dar românii de la UMB au intrat în forță pe bucata care va conecta DN1 de A3 și DN 2 (nodul rutier cu DN2 e pe lotul următor, din păcate). Deși au început lucrările oficial în luna august, constructorul deja așternuse primii kilometri de asfalt două luni mai târziu. Cu o astfel de mobilizare, finalizarea tronsonului DN1 - A3 (circa 10km) este posibilă pentru 2023. Ba chiar am putea discuta în 2023 de finalizarea întregului tronson (19 km), cu o descărcare de trafic temporară în zona DJ 100 între Ștefăneștii de Sus și Afumați.

FOTO: A0 Nord - Pe Lotul 2 UMB ar șanse să finalizeze porțiunea DN1 - A3 în 2023

Tot pe Autostrada de Centură, există încă șanse PUR TEORETICE ca grecii de la Aktor să finalizeze A0 Sud, Tronsonul 3 (18 km / cost: 853 mil. lei), care va conecta A1 de DN6, deși constructorul deja a acumulat întârzieri vizibile. Stadiul la zi e undeva sub 25%.

La capitolul autostrăzi mai există încă șanse DOAR PE HÂRTIE ca UMB să finalizeze tronsonul din Autostrada Transilvania A3 Nădășelu - Zimbor (30,06 km / Cost: 1,6 miliarde de lei). Problema pe acest sector foarte dificil de construit, prin dealurile Transilvănene ce au reputația de a fi foarte instabile, este că proiectul trebuie modificat în două puncte sensibile: la Nădășelu și Topa Mică, iar CNAIR a aprobat foarte târziu soluțiile propuse de constructor.

La pachet peste asta, deși constructorul român se mișcă impecabil în teren, UMB a câștigat recent foarte multe contracte pe Autostrada „Moldovei” A7 și e în cărți chiar să construiască A7 cap-coadă de la Buzău la Pașcani, ceea ce ar însemna un efort logistic însemnat și ar putea deraia din programul celorlalte șantiere deschise de constructorul român.

Foto: Pe A3 Nădășelu - Zimbor, șanse foarte mici pentru o inaugurare în 2023

---

Un alt proiect ce mai are șanse pur teoretice să fie gata este Drumul Expres Galați - Brăila (11km / Cost: 371 mil. lei), acolo unde, deși românii de la UMB lucrează de zor și ar avea capacitatea de o finalizare la timp, autoritățile au pus bețe-n roate proiectului și nu au putut elibera și preda încă amplasamentul viitorului pod peste Siret.

O altă inaugurare ce totuși are șanse bune pentru 2023 este cea a șoselei de legătură dintre Oradea și Autostrada A3, 19 km din care 13 km sunt drum expres veritabil. Aici constructorul Strabag (cost: 546 milioane de lei) a început anul acesta lucrările în forță și ar avea capacitatea de a le finaliza la timp, însă o modificare de proiect ar putea întârzia simțitor șantierul.

2022 și autostrăzile din Moldova - Primele licitații de execuție pe Autostrada „Unirii” A8 / Primele șantiere deschise pe Autostrada „Moldovei” A7

Anul 2022 a adus și semnarea primelor contracte de execuție pe Autostrada „Moldovei” A7, o autostradă care are toate șansele să devină o „afacere UMB” cap-coadă pe segmentele din Moldova, de la Buzău până la Pașcani.

Tot anul acesta, acum pe final de decembrie, avem și primele licitații de proiectare și execuție pe Autostrada „Unirii” A8, tronsoanele de capăt ale lotului Tg. Mureș - Tg. Neamț, cele prinse pe finanțarea prin PNRR.

A7 - Autostrada finanțată prin PNRR, dar cu termen limită pentru finalizare

Autostrada „Moldovei” A7 are aproape 440 km de la Ploiești (Dumbrava/A3) și până la Siret, la granița cu Ucraina. De la Ploiești până la Pașcani (circa 320 de km) a fost prinsă pe finanțare PNRR, planul pe termen scurt gândit de UE pentru relansarea economiilor post-pandemie. Condiția esențială: proiectele să fie finalizate până în 2026.

În momentul de față toate tronsoanele au fost scoase la licitație (ultimele în luna august 2022), deși pentru A7 au tot fost promise încă din 2020.

Până în acest moment, au fost contractate doar două loturi (49 km) din cele trei de pe Ploiești (Dumbrava) - Buzău, cele două loturi de capăt (16km) ale tronsonului Buzău - Focșani (4 loturi - total 83 km), cele trei loturi (96km) de pe Focșani - Bacău. Pe celelalte loturi ale bucăților Buzău - Focșani, UMB e în pole position. Mai mult, pe două din cele trei loturi de la Bacău și Pașcani (77,4km), CNAIR a desemnat UMB câștigător la licitație, dar contractele încă nu pot fi semnate.

Autostrada „Unirii” A8 - primele licitații de execuție

Primele două tronsoane ale autostrăzii „Unirii” A8 Tg. Mureș - Iași - Ungheni au fost scoase la licitație, după ce Compania de Autostrăzi a trimis pe 21 decembrie la validare documentațiile pentru lansarea procedurilor pentru proiectarea și execuția a circa 55 de km pe loturile Târgu Mureș - Miercurea Nirajului și Leghin - Târgu Neamț (Moțca).

Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Secțiunea I: Târgu Mureș – Miercurea Nirajului și legătură la Autostrada A3 - 24,4 km (inclusiv drumul de legătură în lungime de 2,4 km)

și legătură la Autostrada A3 - 24,4 km (inclusiv drumul de legătură în lungime de 2,4 km) Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Secțiunea III: Leghin – Târgu Neamț - 29,91 km.

Durata fiecărui contract va fi de 30 de luni, din care 6 luni pentru etapa de proiectare și 24 de luni pentru etapa de execuție a lucrărilor. Vorbim de alte două proiecte cuprinse la finanțare prin PNRR, deci și aici se aplică termenul limită de finalizare anul 2026.

---

Autostrăzile din România, în cifre

Kilometri reali de autostradă și drum expres în exploatare în România:

A1: București-Pitești - 110 km

A1: Boița-Sibiu-Sebeș-Orăștie-Simeria-Deva-Ilia 188,17 km

A1: Margina-Timișoara-Arad-Nădlac - 160 km

A2: București-Cernavodă-Medgidia-Constanța - 203 km

A3: București-Ploiești - 62,8 km

A3: Râșnov - Cristian - 6,3 km

A3: Târgu Mureș - Ungheni (Aeroport Tg. Mureș) - Iernut - Chețani - 36,2 km

A3: Câmpia Turzii - Nădășelu - 61,3 km

A3: Biharia - Borș - 5,3 km

A4: Centura Constanța - 22,2 km

A6: A1 - Centura Lugoj - 11,4 km

A7: VO Bacău - 16 km

A10: Sebeș - Turda - 70 km

A11: Parte din Centura Arad - 2 km

DEx 12 Balș - Slatina - 39,85 km

---------------------------------------------------------------------

TOTAL KM REALI ÎN EXPLOATARE: 994,55 km

Evoluția kilometrilor de autostradă deschiși circulației în ultimii ani în România

2004 - 97,2 km

2007 - 50,7 km

2009 - 42 km

2010 - 28 km

2011 - 57 km

2012 - 139 km

2013 - 108 km

2014 - 28,2 km*

2015 - 46,6 km

2016 - 22,1 km*

2017 - 15 km

2018 - 55,4 km**

2019 - 42 km

2020 - 60,6 km

2021 - 33,5 km

2022 - 53,02 km

*Lotul 3 Cunța - Săliște din A1 Sibiu - Orăștie - 22,11 km - a fost deschis inițial în noiembrie 2014, dar a fost închis în 2015 pentru reparații capitale pe o bucată. Întreg lotul a fost redeschis definitiv în octombrie 2016.

**Lotul 3 din A10 Sebeș - Turda, deși finalizat, a rămas cu circa 3 kilometri ce nu putea fi folosiți decât abia din 2021 odată cu deschiderea lotului 2.

---

