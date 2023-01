INFRASTRUCTURA Luni, 16 Ianuarie 2023, 16:13

Victor Cozmei • HotNews.ro

15

​O pasarelă de pietoni a fost construită peste actuala Șosea de Centură a Capitalei, în zona A1 - Chitila, o pasarelă care pare că nu duce nicăieri - momentan dă practic în liniile de cale ferată. Mai mult, unul din pilonii pasarelei pare construit practic în banda întâi a Șoselei de Centură, iar drumul se îngustează subit de la două benzi la una și jumătate.

Pasarela pietonala construita pe Soseaua de Centura Foto: România Fără Gropi

Situația a fost semnalată de către pagina comunității România Fără Gropi.

În acest punct, teoretic, lucrările la modernizarea și extinderea centurii nu sunt încă gata, deși contractul de execuție a fost semnat încă din 2011, iar traficul s-a deschis fără multe elemente de siguranță și fără stratul de uzură încă din 2017.

Explicațiile CNAIR: Sunt două proiecte diferite. Va fi refăcut de urgență marcajul și se vor păstra câte două benzi pe sens

HotNews.ro a solicitat Companiei de Drumuri explicații referitoare la situația creată, iar purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a spus că situația va fi remediată de urgență de către DRDP București, că va fi mutat axul drumului astfel încât să se păstreze câte două benzi de circulație de pe sens, fără să mai existe îngustare, și a explicat și de unde a apărut construcția care obstrucționează acum traficul.

Acesta a explicat că practic a existat o necorelare între două proiecte distincte: modernizarea și lărgirea Șoselei de Centură și amplasarea unor pasarele pietonale, ambele proiecte realizate de către firma Maxi Design, dar implementate de constructori diferiți.

Potrivit acestuia, pe tronsonul respectiv din DNCB (A1-DN7) este în continuare în derulare un contract de execuție cu firma Delta ACM 93 pentru extinderea la 4 benzi pe sens, lucrări încă nefinalizate. Contractul inițial a fost reziliat, dar instanța de judecată nu a acceptat rezilierea și a repus antreprenorul în contract, dar acum compania respectivă se află în insolvență și nu a reintrat pe șantier.

Potrivit proiectului de extindere la 4 benzi și de modernizare a DNCB, în acel loc era proiectat o stație de autobuz cu refugiu, iar întreaga șosea să fie marcată corespunzător. Tocmai pentru acea stație de autobuz care nu a mai ajuns să fie executată până în prezent, un alt proiect separat prevedea realizarea pasarelei pietonale - pasarelă ce a fost ridicată de un alt constructor în decursul anului 2022 și la care încă se mai lucrează la scări.

La nivelul carosabilului, însă, marcajele nu ar fi fost executate conform proiectului inițial, sunt temporare (unele cu galben) și acum vor fi retrasate, iar parapetul despărțitor va fi montat pe nou trasatul ax al drumului, spune Șerbănescu.

„Șoseaua de centură cu patru benzi se înscrie conform proiectelor între pilonii pasarelei, dar cine a pus acum parapetul și cine a trasat marcajele în trecut nu a stabilit cum trebuie axul drumului”, spune purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Pe Gogle Street View (foto jos) sunt mai multe imagini surprinse în decursul anului 2022 și în care se văd lucrările la pasarela pietonală, iar din august 2022 sunt vizibile și imagini cu pilonul care încurcă circulația în zonă. Cu toate acestea, abia acum autoritățile se mobilizează pentru a remedia situația.

Poliția Ilfov a intrat și ea pe fir

„Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov s-au sesizat din oficiu încă din data de 13 ianuarie a.c., cu privire la faptul că, în zona respectivă sunt deficiențe privind sistematizarea și semnalizarea rutieră, generate de executarea lucrărilor efectuate pentru amplasarea pasarelei pietonale respective”, a transmis Compartimentul de Relații publice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov.

În acest context, polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au solicitat administratorului drumului, respectiv Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București și executantului lucrării, dispunerea de măsuri, pentru refacerea elementelor geometrice ale drumului (lățimea benzilor de circulație), în zona afectată de lucrări.

„De asemenea, polițiștii au solicitat ca până la remedierea deficiențelor constatate, să fie completată/refăcută semnalizarea rutieră orizontală, cât și cea verticală în zona indicată, în vederea desfășurării în condiții de siguranță a circulației vehiculelor și pietonilor”, potrivit poliției.

Lărgirea Centurii între A1 și DN7 - un coșmar care nu se mai termină

Lărgirea la cate doua benzi pe sens pentru cei 8,7 km intre A1 si DN7 a fost contractata in 2011 cu asocierea de firme SC Delta ACM 93 SRL & Azvirt LLC & SC Maxdesign SRL pentru suma de 107 de milioane de lei (fara TVA), insa lucrările efective au început in toamna lui 2013 si ar fi trebuit sa fie gata in 2015.

În vara lui 2017, întreaga porțiune era un șantier-pericol pentru toți șoferii, fără marcaje și plin de capcane. Abia în octombrie 2017 a fost deschis traficul oficial pe porțiunea lărgită, dar drumul încă era șantier, cu marcaje temporare și fără stratul final de uzură așternut.

În 2019, însă, CNAIR a decis să rezilieze contractul cu Delta ACM 93 la circa la 86,5% stadiu fizic, în condițiile în care practic constructorul a abandonat șantierul.

Trei ani mai târziu, instanța de judecată a decis să anuleze rezilierea contractului și să repună în contract constructorul Delta ACM 93, companie care a intrat între timp în insolvență și a fost preluată de Primăria Sectorului 3.

Între timp la drum nu s-a mai lucrat deloc, decât în situații punctuale ce reprezentau un pericol... Șoseaua nu e finalizată, stratul de uzură nu a fost așternut, iar multe marcaje au rămas la nivel de marcaje temporare...