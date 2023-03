INFRASTRUCTURA Miercuri, 01 Martie 2023, 17:59

Victor Cozmei • HotNews.ro

0

În urmă cu aproape un an, Compania de Autostrăzi rezilia un contract de pe Autostrada Transilvania pentru un lot care pare a fi fost blestemat... Pe cei aproape 30 de kilometri constructorul generase un blocaj, contractul a fost reziliat, iar acum la noua licitație cinci asocieri de constructori din România, Ungaria, Austria și Turcia au depus oferte.

Lucrări abandonate pe tronsonul de autostradă Biharia - Chribiș Foto: Facebook / Sorin Grindeanu

„Miercuri, 01.03.2023, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului “PROIECTARE ȘI EXECUȚIE pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău-Borș, Subsecțiunea 3C2 Chiribiș- Biharia (km 30+550-km 59+100)”, anunță CNAIR.

Cinci oferte pentru autostrada A3 Chiribiș - Biharia:

Până la termenul limită au depus oferte următorii operatori economici:

1. CONSTRUCTII ERBASU SA (România)

2. Asocierea DUNA GROUP INTERNATIONAL KFT – SC ING SERVICE SRL – SC DUNA CONSTRUCTII RO SRL (Ungaria)

3. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS (Turcia)

4. Asocierea PRECON TRANSILVANIA SRL – CITADINA 98 SA (România)

5. Asocierea SC STRABAG SRL – ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ SA (Austria)

Valoarea estimată a acestui contract este de 877.779.813,41 lei fără TVA. Perioada de proiectare și execuție a contractului este de 24 de luni din care, 6 luni perioada de proiectare și 18 luni perioada de execuție a lucrărilor.

Contract reziliat în 2022 pentru A3 Biharia - Chiribiș

Compania de Autostrăzi a reziliat în mai 2022 contractul pentru secțiunea Chiribiș – Biharia a autostrăzii Transilvania, contract semnat în 2020 cu un constructor român - asociere condusă de Trameco - unul din loturile realizate parțial de pe vremea Bechtel și care ar fi trebuit să fie gata chiar de anul trecut, conform contractului de atunci.

Sorin Grindeanu motiva atunci rezilierea prin prisma blocajului generat de constructor care încă nu oferise un proiect tehnic conform.

Proiectul autostrăzii Biharia - Chiribiș pornise greu de la început și era clar încă din vara lui 2021 că s-a ajuns într-un blocaj serios. Încă de pe atunci Asociația Pro Infrastructura solicita rezolvarea rapidă a situației.

Un tronson de autostradă blestemat, la care se lucrează și nu prea de peste 15 ani

Lucrările la tronsonul Biharia - Chiribiș par a fi fost urmărite numai de ghinioane și probleme de mai bine de 16 ani. Lucrările inițiale au fost demarate de Bechtel în 2004, iar după rezilierea din 2013 cu americanii șantierul autostrăzii Transilvania de la Suplacu de Barcău la Borș era la un stadiu de circa 50%.

În 2015 tronsonul a fost recontractat cu spaniolii de la Corsan-Corviam, contract reziliat în 2016 pentru că antreprenorul nu lucrase practic nimic.

„După 16 ani, două rezilieri și două licitații, pe 12.06.2020 CNAIR semnează contractul cu Trameco (grupul Selina), cei 28,55 km din #AutostradaTransilvania urmând să fie proiectați în 6 luni și executați într-un an și jumătate cu 326 milioane de lei plus TVA. Dar drama halucinantă a acestui tronson blestemat se complică și mai tare! În esență, constructorul a subevaluat grosolan lucrările necesare și a ofertat la 72% din prețul estimat de CNAIR. Apoi cere 130 de milioane lei în plus, invocând probleme majore în teren și diferențe față de expertiza CNAIR”, explica Pro Infrastructura într-una din pozițiile sale.

„Ne întrebăm, retoric, când a ofertat la 72% din prețul estimat de CNAIR și ulterior a semnat, oare nu putea să anticipeze problemele? Culmea coincidenței, 326 milioane (valoarea contractului) plus 130 (suplimentarea invocată) înseamnă 456 milioane, adică practic costul estimat de CNAIR în licitația din 2017”, preciza Pro Infrastructura.

Ulterior rezilierii contractului din 2022, CNAIR a scos din nou la licitație proiectarea și execuția, dar de data asta - în noile condiții de piață - prețul estimat este de aproape 878 de milioane de lei....

---

A3 Biharia - Chiribiș

Lungime: 28,5 km

Fostul constructor - contract reziliat în mai 2022 (326 mil. lei): ASOCIEREA TRAMECO SA – VAHOSTAV -SK A.S. – DRUMURI BIHOR SA – DRUM ASFALT SRL – EAST WATER DRILLINGS SRL

Stadiu: Licitație pentru proiectare și execuție

Valoare estimată: 878 milioane de lei

Termen de finalizare: 24 de luni din care, 6 luni perioada de proiectare și 18 luni perioada de execuție a lucrărilor.

---

VEZI ȘI: