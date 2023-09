PROIECTE INFRASTRUCTURA Joi, 21 Septembrie 2023, 12:48

​Metrorex a demarat procedura de schimbare a numelui stației de metrou Timpuri Noi în „Octavian Udriște” și spune că va parcurge toate etapele necesare, inclusiv o consultare publică. Cei de la Metrorex lasă de înțeles că schimbarea se va produce în curând, iar un prim semn este vizibil în stație: a fost instalată o plachetă în cinstea inginerului care a fost și el prezent la dezvelire.

In statia de metrou Timpuri Noi Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

După ce s-a comunicat pentru prima oară despre planul de a schimba numele au fost mulți care au spus că o astfel de modificare nu are rost, din mai multe motive. „Timpuri Noi” este o zonă foarte cunoscută din București, locul are o istorie și trebuie păstrată legătura emoțională cu acest loc, se spunea într-o petiție online care se opunea schimbării. În plus, ar fi mai greu să se orienteze în metrou pentru cei care nu merg des.

Joi dimineață a avut loc un eveniment festiv în stația Timpuri Noi: a fost dezvelită o plachetă în cinstea inginerului Octavian Udriște care a avut un rol esențial la construirea metroului din București. Udriște are 88 de ani și a lucrat 19 ani la Metrou, fiind și director general între 1994 și 1996.

Placheta în onoarea inginerului Octavian Udriște (foto Vlad Barză)

Octavian Udriște, prezent la eveniment, a spus că este o mare onoare faptul că o stație îi va purta numele și prenumele.

Cei de la Metrorex spun că vor parcurge etapele premergătoare necesare pentru ca numele stației să fie schimbat. Am întrebat dacă va fi și o consultare publică, iar răspunsul a fost afirmativ, însă cei de la Metrorex sunt convinși că modificarea de nume se va produce cu siguranță și nu peste mult timp.

„Domnul Octavian Udriște, numele dumneavoastră trebuie amintit zilnic la o stație de metrou, în difuzoarele ce anunță stația următoare”, a spus joi, Mihai Barbu, președinte al CA Metrorex, la evenimentul de dezvelire a plachetei din stația Timpuri Noi.

Octavian Udriște (foto Vlad Barză)

„Sunt onorat, nu am cuvinte să exprim sentimentele care mă cuprind”, a spus Octavian Udriște, despre inițiativa de fi redenumită stația după numele său.

Am întrebat și dacă, în loc de a schimba numele stației total, asta însemnând să fie schimbată denumirea pe toate plăcuțele care indică magistralele și în alte stații, nu ar fi o soluție ca la Timpuri Noi în stație să se adauge „-Octavian Udriște. S-ar numi doar acolo „Timpuri Noi - Octavian Udriște” și nu ar trebui modificat și în alte stații. Răspunsul a fost că poate fi luată în calcul o astfel de soluție mai rapidă.

Timpuri Noi este o stație foarte frecventată: în anul 2022, la stație au fost înregistrate aproximativ 3 milioane de validări pentru călătoria cu metroul. Prima linie de metrou din București funcționează din 1979, fiind deschisă între Timpuri Noi și Semănătoarea (8,6 km, șase stații). Din 2009, Semănătoarea se numește Petrache Poenaru.

Reamintim că CA al Metrorex s-a întrunit pe 7 septembrie și a propus pornirea demersurilor pentru schimbarea denumirii stației. Publicația Club Feroviar, la care Udriște este președinte onorific, a scris pe 12 septembrie despre acest demers.

Ce a spus Metrorex, într-un răspuns trimis HotNews.ro la întrebări despre planul de schimbare:

Având în vedere activitatea profesională de excepție în domeniul feroviar a domnului Octavian Udriște (specialist în domeniul feroviar, recunoscut la nivel internațional), precum și implicarea în construirea și dezvoltarea metroului bucureștean, fiind unul dintre factorii decisivi în punerea în funcțiune în anul 1979 a metroului bucureștean, membrii Consiliului de Administrație, întruniți în ședința Consiliului de Administrație din data de 07.09.2023 au propus întreprinderea demersurilor legale pentru schimbarea denumirii stației de metrou ”Timpuri Noi” în stația de metrou ”Octavian Udriște”.

În acest context, raportat la hotărârea CA, Metrorex va parcurge etapele premergătoare necesare în vederea realizării unui astfel de proiect. Odată cu aceste demersuri, se va urmări inclusiv îmbunătățirea semnalisticii în stațiile de metrou prin implementarea unui sistem standardizat care să respecte principiile de orientare, direcționare, informare, restricționare și avertizare. În funcție de aceste aspecte se va putea face o estimare de costuri.

Metrorex urmărește să aducă îmbunătățiri serviciilor oferite publicului călător, iar în derularea proiectelor noastre opinia publică reprezintă un reper important. Menționăm că în anul 2022, la stația Timpuri Noi au fost înregistrate aproximativ 3 milioane de validări pentru călătoria cu metroul.

În același timp, ținem să precizăm, că Metrorex onorează contribuția tuturor celor care facilitează deplasarea durabilă a milioanelor de oameni, prin intermediul metroului, un mijloc de transport rapid, sigur și ecologic.

Din acest motiv și luând în considerare acțiunea complexă de redenumire, în Săptămâna Europeană a Moblității, aducem un omagiu specialiștilor implicați în construirea și funcționarea metroului bucureștean, din rândul cărora face parte și domnul Octavian Udriște.