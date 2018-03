Cum își pune Compania de Drumuri singură bețe în roate: A blocat inutil timp de șapte luni licitația pentru pasajul de la Mogoșoaia de pe Centura Capitalei

Pe Centura de Nord a Capitalei lipsește un pasaj în zona Mogoșoaia, pe care autoritățile îl tot promit de ani buni

După studii și amânări, Compania de Drumuri lanseaza licitația în iunie 2017. Nu durează mult și apar primele contestații

O contestație vizează un criteriu de evaluare, care oferă puncte acum - ofertei din prezent - pentru constructorul care "promite" că peste zece ani stratul de uzură al asfaltului va fi unul bun

Consiliul pentru Soluționarea Contestațiilor admite contestația. CNSC considera "eronată" utilizarea unui astfel de criteriu, că presupune o "evaluare subiectivă", iar constatarea îndeplinirii sale are loc abia după o perioadă ce poate fi de zece ani, mult după contractarea proiectului și finalizarea licitației de acum pentru care se face evaluarea.

CNAIR nu accepta decizia și contestă în instanță în mod repetat, chiar și printr-o procedură extraordinară atunci când decizia Curții de Apel era definitivă

În februarie 2018 vine ultima decizie. Tocmai în martie CNAIR decide să modifice documentația de licitație și anunță că deschide ofertele abia în luna aprilie. Atribuirea va veni, în cazul optimist, în luna mai... Peste 11 luni de la lansarea licitației





"(... ) doar la finalizarea perioadei de garanție acordată, care poate fi de 10 ani, se poate determina concret faptul că cele susținute corespund realității, fapt lipsit de relevanță în ceea ce privește evaluarea, oferta fiind declarată câștigătoare cu mult timp înainte, astfel că o descalificare a respectivului ofertant la acel moment nu ar avea niciun efect, procedura de evaluare fiind încheiată", se arată în decizia CNSC din 7 august 2018. (Decizia CNSC - 07.08.2017 - .pdf, ~182 KB)

Intersectia unde va fi construit pasajul:Circa 20 de km din Centura de Nord a Capitalei au fost modenizați și lărgiți la 4 benzi încă din 2010, iar singurul punct din zonă care a rămas nerezolvat a fost intersecția de la Mogoșoaia cu DN1A - un sens giratoriu unde constant apar blocaje și cozi kilometrice.Abia în luna iunie 2017, după ani la rândul de promisiuni și revizuiri de studii, Compania de Drumuri scotea la licitație proiectarea și execuția pasajului suprateran de la Mogoșoaia care ar urma să "ridice" Șoseaua de Centură peste DN1A București - Mogoșoaia - Ploiești.Proiectul are o valoare estimată de circa 33 de milioane de lei (7,2 milioane Euro), presupune realizarea unui pasaj de puțin peste 112 metri, iar contractul ar urma să aibă o durată de șase luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuția propriu-zisă. Atribuirea urmează sa se facă după cel mai bun raport calitate-preț, din care oferta financiară era doar 50%, restul fiind diverse criterii de calitate carora li se acordă puncte.Termenul inițial de depunere al ofertelor era 18 august 2017, însă în mod previzibil - precum în cazul multora dintre licitațiile lansate de Compania de Drumuri - constructorii au depus contestații, acuzând nereguli în documentația proiectului.Planul pasajului peste rond:In cazul de față Strabag, unul dintre cele mai mari nume din rândul constructorilor internaționali, a contestat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) un anumit criteriu din metodologia de calificare a ofertei. Mai exact, unul dintre factorii de calificare spune că se acordă puncte la licitație constructorilor care vor obține calificativul "bună" pentru suprafața de rulare (stratul de uzură) a podului la recepția finala a lucrării, la finalul perioadei de garanție.Practic, orice constructor care "promitea" că în viitor, peste cinci-opt-zece, ani stratul de uzură va fi bun, primea acum punctaje, în cadrul procesului competitiv din prezent.În apărarea sa, CNAIR a transmis CNSC că prin acest factor de evaluare "a urmărit să obțină la momentul recepţiei finale o calitate superioară a lucrărilor executate, întrucât, normativele în vigoare impun valori mai mici decât cele aferente calificativului "bună" pentru efectuarea recepţiei".Cu toate acestea, Consiliul pentru Soluționarea Contestațiilor a apreciat ca o astfel de evaluare este una subiectivă și a considerat "eronată utilizarea unui factor de evaluare a cărui verificare și aplicare nu poate fi făcută la momentul evaluării ofertelor, ci doar la finalul perioadei de garanție acordată".Astfel, CNSC a dat dreptate Strabag și a obligat CNAIR să facă anumite remedieri asupra documentației de licitație printre care și eliminarea acelui factor de evaluare - Obținerea calificativului "bună" la stratul de uzură după expirarea perioadei de garanție."Acest factor de evaluare este lipsit de sens", este de părere și deputatul USR, Cătălin Drulă, membru în comisia de Transporturi din Camera Deputaților. "Nu se poate puncta suplimentar o ofertă pe baza unei promisiuni: îi dăm 8 puncte ofertantului dacă promite “că va fi bine” peste 10 ani. Factorii de evaluare sunt folosiți pentru caracteristici concrete ale ofertei, de natură tehnică, estetică, funcțională, etc, nu pentru promisiuni", a declarat Drulă pentru HotNews.ro.Pe 25 august 2017, după decizia CNSC care a dat dreptate constructorului pe mai multe aspecte, Compania de Drumuri anunță pe SEAP măsurile de remediere în cazul documentației, mai puțin exact cerința privind eliminarea acelui factor de evaluare.Dacă ar fi modificat acel articol, în lipsa altor contestații care nu au mai fost depuse, CNAIR ar fi putut deschide ofertele chiar din luna septembrie. Cu toate acestea, Compania de Drumuri a decis să-și susțină mai departe punctul de vedere și a contestat decizia CNSC la Curtea de Apel.După aproape două luni de timp pierdut, pe 19 octombrie, Curtea de Apel dă o hotărăre definitivă prin care acordă dreptate și ea constructorului și menține decizia CNSC. ( Decizia, aici În mod normal, în fața unei astfel de decizii definitive, CNAIR ar fi trebuit în sfârșit să modifice documentația de licitație și să continue procedura. Nu s-a întâmplat așa...Pe 15 decembrie 2017, la alte două luni distanță - timp pierdut degeaba - CNAIR înaintează la Curtea de Apel un recurs în revizuire față de decizia din octombrie a instanței - o cale de atac extraordinară ce rareori are șanse de reușită.După alte după luni în care nimic nu s-a mișcat în cazul licitației, pe 16 februarie 2018, vine și decizia în mod previzibil: CNAIR nu are dreptate. ( Decizia, aici Planul pasajului. Click pentru poză mare într-o fereastră separată:Chiar și așa, Compania de Drumuri nu s-a grăbit să remedieze situația. Abia pe 15 martie 2018, după încă o lună practic pierdută, transmite în SEAP modificarea necesară și anunță noul termen pentru depunerea și deschiderea ofertelor... 17 aprilie 2018.Astfel, din momentul primei decizii care invalida acel criteriu de evaluare și îl considera "eronat" și până când Compania de Drumuri a și dispus să facă modificarea necesară în caietul de sarcini au trecut mai bine de șapte luni în care toata procedura a rămas în aer."Ce e mai grav este că după decizia CNSC din 7 august 2017, CNAIR prin directorul Ștefan Ioniță în loc să aplice măsura de remediere de eliminarea acelui factor de evaluare, a ales să tot conteste în justiție până în pânzele albe și dincolo de ele. S-au pierdut astfel minim 7 luni pentru acest proiect absolut degeaba. Cine răspunde pentru această întârziere îl întreb pe ministrul Șova?", a declarat deputatul Cătălin Drulă pentru HotNews.ro.Pe lângă remedierea cu întârziere a documentației de la licitație, CNAIR a anunțat în SEAP că data limită - ce nu e însă obligatorie - pentru evaluarea ofertelor este 12 mai 2018. Cu alte cuvinte, dacă în mod optimist acest termen va fi respectat, atribuirea contractului va veni la aproape un an de la lansarea licitației.Chiar și așa, contractul ar putea fi departe de a fi semnat. După atribuirea sa sunt toate șasele să apară noi contestații ce ulterior vor ajunge la rândul lor în justiție. In funcție de aceste contestații, dacă vor fi depuse și/sau acceptate de instanță, semnarea contractului până la finele anului ar putea să nu se întâmple.Vorbim practic de posibile întârzieri de mai bine de 18 luni in cazul acestei licitații. Totul pentru realizarea unui simplu pasaj rutier, lung de doar 112 metri, și ce are un termen de finalizare a lucrărilor propriu-zise de 24 de luni.