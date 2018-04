Autostrada A1 Pitești - Sibiu: Compania de Drumuri anunță că vrea să scoată la licitație și execuția ultimelor două secțiuni de circa 68 de km

Compania de Drumuri (CNAIR) anunță că a publicat, joi, în noul Sistem Electronic de Achiziții Publice (SICAP) două anunțuri de intenție privind demararea achizișiei publice a două contracte de proiectare și execuție ce vizează autostrada Sibiu - Pitești. CNAIR nu precizează, însă, și care este valoarea estimată pentru cele două contracte.Cu toate acestea, până la momentul publicării acestui articol, în SICAP nu apăreau publicate nici unul dintre anunțuri.Potrivit CNAIR, anunțurile de intenție vizează următoarele contracte ce ar urma în viitorul apropiat să fie scoase la licitație:Secțiunea 1, Sibiu – Boița, Lot 2 are o lungime de 0.98 km și se situează pe teritoriul județului Sibiu.Secțiunea 2, Boița - Cornetu are o lungime 30.35 km și se situează pe teritoriul județelor Sibiu (km 14+150 – km 25+200) și Vâlcea (km 25+200 – km 44+500).„Principalele lucrări pe aceste secțiuni prevăd construirea a 9 tunele cu o lungime de 4.95 km, a 51 structuri cu o lungime totală de aproximativ 10.91 km, precum și consolidarea de versanti\ susținere corp autostradă pe o lungime de aproximativ 14.000 ml”, transmite CNAIR.Sectiunea 3, Cornetu – Tigveni, are o lungime de 37,40 km și se situează pe teritoriul pe teritoriul județelor Vâlcea (km 44+500 - km62+000) și Argeș (62+000– 81+900).„Principalele lucrări pe aceste secțiuni prevăd construirea unui tunel cu o lungime de 1.70 km, a 55 structuri cu o lungime totală de aproximativ 15.77 km, precum și consolidarea de versanți\ susținere corp autostradă pe o lungime de aproximativ 5650 ml”, potrivit Companiei de Drumuri.Reamintim că încă pentru loturile de capăt - Sibiu-Boița și Pitești-Curtea de Argeș - Compania de Drumuri a lansat licitația de proiectare și execuție încă din iunie 2017 și nici până azi nu a decis căștigătorul. Ofertele au fost depuse încă din luna octombrie 2017.Secțiunea 4, între Tigveni și Curtea de Argșe, în lungime de circa 10 km a fost scoasă la licitație în luna martie. Secțiunea presupune construcția unui tunel de circa 1,35 km în zona de traversare a dealului Momaia.