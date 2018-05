De ce trenurile de marfă pot face chiar și trei zile de la Constanța până la granița ungară

Dan Artenii spune că rețeaua feroviară rusă este bine dezvoltată, mai ales că țara este atât de mare, încât trenurile au un rol esențial. Infrastructura rusă permite și formarea unor trenuri foarte lungi și asta înseamnă eficiență, pentru că mai multă marfă poate fi transportată.







În România viteza medie a trenurilor de marfă este de 15 km/h, în timp ce în Franța media este pe undeva pe la 40-50 km/h, spune Dan Artenii, director de marketing la GEFCO România.În aceste condiții, un tren de marfă poate face, în cel mai rău caz, două zile de la Mioveni la granița ungară sau trei zile de la Constanța, până la Curtici, la granița ungară, spune reprezentantul GEFCO.Atât oficialii Dacia, cât și cei de la Ford, s-au plâns în multe rânduri de infrastructura jalnică a țării. La capitolul autostrăzi stăm foarte rău, cu doar 15 km inaugurați în ultimii doi ani, în timp ce rețeaua feroviară, deși are peste 10.000 km, se prezintă într-o stare deloc bună, fiindcă modernizările se fac greu.Recent, Ian Pearson, actualul director al fabricii Ford din Craiova, spunea că trenurile de marfă au o viteză de numai 13 km/h. El spunea că trenurile sunt ținute și 24 de ore la granița româno-ungară și că din Craiova, până în Austria trenurile cu mașini fac 36 de ore, din care 24 până la ieșirea din țară. Imediat după ieșirea din țară viteza medie a trenurilor ajunge să fie de patru ori mai mare, adaugă reprezentantul Ford.De ce merg trenurile de marfă atât de încet? Sunt mulți factori care influențează viteza: infrastructura, sistemele IT, vagoanele vechi, lipsa de mecanici, de resurse și locomotive, explică reprezentantul GEFCO.Nu doar în industria transportului auto este criză de personal, ci și la capitolul mecanici de locomotivă, fiindcă mulți au plecat din țară, la salarii mai bune.Mai este un motiv. Vagoanele vechi de transport de bunuri se strică des și tot trenul trebuie să se oprească, este nevoie de reparații, de echipe de intervenție și, ca urmare, apar întârzieri.Și sistemul IT de management al traficului este învechit și, deși s-au mai făcut modernizări, nu este suficient.Producătorii auto locali, Dacia și Ford, duc mașinile cu trenul mai ales datorită capacității mare de transport, pe un tren putând fi duse 200 de mașini.GEFCO este printre companiile care au lansat trenuri directe cu mărfuri între Europa de Vest și China, anunțând în toamna anului trecut un tren Franța - China, tren care a parcurs 11.000 km cu o medie de 600 km/zi.Interesant este că, deși nu există trenuri China - Europa care traversează România, GEFCO poate duce din România marfă destinată Chinei, aceasta fiind transportată din țară până în Polonia, unde este pusă în vagoanele ce formează trenul către China.GEFCO a aparținut de PSA Peugeot-Citroen, dar acum șase ani a fost cumpărată de RZD (Căile Ferate Ruse). În Rusia viteza trenurilor de marfă este mult mai mare și, dacă toate condițiile sunt îndeplinite, acestea pot parcurge și peste 1.000 km/zi.