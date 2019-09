Răzvan Cuc, vizită pe șantierul Autostrăzii București-Brașov: Am venit să văd dacă lucrează noaptea​

„Am văzut că s-au ridicat o parte din structuri, am văzut că s-au făcut progrese semnificative și la fel văd că se lucrează, deja se așterne terasamentul autostrăzii, deci practic autostrada ușor, ușor se naște și sperăm să o finalizeze cât mai repede”, a declarat Răzvan Cuc.





„Am venit să mă conving dacă ce mi se spune din teritoriu este adevărat, mi s-a spus că lucrează de o perioadă și noaptea, am venit să văd dacă lucrează noaptea. Am făcut anunțul pe la orele amiezii, astfel încât vă dați seama că nu se putea mobiliza un constructor în două ore, să vină cu utilaje și să lucreze. (...) Ăsta ar trebui să fie un lucru care să ne bucure pe noi, că avem firme serioase, românești, care muncesc. Și că ușor, ușor, trebuie să lăsăm aceste firme românești să înceapă să lucreze cât mai mult la autostrăzile din România. În fond și la urma urmei, ce se întâmplă? Vin anumiți constructori cu experiență de afară, care după aceea subcontractează tot la firmele din România, deci indirect tot firmele din România construiesc autostrăzi. De ce nu ar construi ele de la bun început”, a declarat Răzvan Cuc.El s-a declarat mulțumit de stadiului lucrărilor și de mobilizarea constructorului și a spus că sunt puține șantierele pe care se lucrează și noaptea.„E un constructor la care nu am ce să-i reproșez, lucrează ziua și noaptea. Asta e diferența foarte mare între constructorii serioși și neserioși. Sunt câțiva constructori care lucrează noaptea. Se lucrează noaptea aici, se lucrează pe Biharia-Borș, pe autostrada Transilvania, unde la fel constructorii și-au asumat niște termene și vedem că se țin de aceste termene”, a mai spus ministrul Transporturilor.El a spus că sectorul de autostradă cuprins între Predeal și Cristian ar putea fi gata înainte de termen, dacă mobilizarea constructorului va fi menținută și în condițiile în care vremea va permite continuarea lucrărilor.