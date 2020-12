VIDEO Se deschide circulația pe Autostrada A10 Sebeș - Turda, Lot 1, cu restricții și lucrări rămase de executat, la patru ani după când ar fi trebuit inițial terminată

La Alba Iulia Nord, nodul rutier va suferi o serie de improvizații pentru a putea fi deschis traficului. Astfel, în apropierea intersecției cu DN1 traficul de pe autostradă va fi direcționat doar pe o singură cale (un singur pod) urmând a se intersecta cu traficul de pe DN1 direct, având în vedere că podul DN1 peste A10 încă nu va fi gata.

Ioniță, CNAIR: „Nodul Alba Iulia Nord va fi gata în aprilie-mai, cel târziu”



„Darea în trafic noi ne-am propus-o încă de la începutul anului. În sufletul meu mi-aș fi dorit să dăm în trafic și sectorul 1 și sectorul 2. Noi am discutat ca anul acesta o să închidem (n.r. această autostradă). Nu o vom închide”, a declarat Mariana Ioniță, directoarea de la Compania de Autostrăzi într-un interviu acordat HotNews.ro. „Dacă vă duceți pe podul spre Aba Iulia (pe DN) e un infern acolo. Darea în trafic a acestui sector în decembrie e un plus de valoare. Aveam varianta să o dăm în trafic acum și să o folosim acum, sau să o deschidem în aprilie. Eu am trimis acolo o echipă de siguranță circulație, nu am fi dat în trafic dacă era vreun pericol. Nu are legătură cu alegerile. Antreprenorul s-a organizat”, a mai spus Ioniță.„Nodul Alba Iulia Nord va fi finalizat în aprilie mai, cel mai târziu. Depinde și de Aktor (n.r. constructorul de pe lotul adiacent), dacă ei termină în iunie, va fi gata în iunie”, a mai declarat șefa de la Drumuri.