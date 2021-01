FOTO Protest la Iași de ziua Unirii Principatelor. Oamenii cer realizarea autostrăzii „Unirii” A8: „Legați Moldova de Europa!”

---

Ministrul Transporturilor vrea în 2021 să scoată la construcție loturile din A8 care au documentația aproape gata



Compania de Drumuri a început să monitorizeze proiectantul de pe zona montană unde contractul are mari întârzieri: A fost avertizată compania-mamă din Spania

„Evident, acest fapt este condiționat de corectitudinea ofertantului desemnat câștigător, care are obligația, conform legislației în vigoare, să aducă toate documentele solicitate”, a declarat Mariana Ioniță, director general CNAIR.





A8 este o investiție de o importanță strategică pentru România. Dezvoltarea zonei Moldovei, integrată cu restul regiunilor țării, este o prioritate pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și pentru CNAIR, anunță Compania într-un comunicat.”În ceea ce privește proiectarea sectorului Târgu Mureș - Târgu Neamț, există o incapacitate constatată, de-a lungul timpului, la firma de proiectare. Din acest motiv am luat decizia să monitorizăm permanent acest prestator de servicii. Astfel, în fiecare zi de luni, la sediul ministerului analizăm stadiul evoluției serviciilor de proiectare pe acest proiect”, potrivit Marianei Ioniță, directorul general CNAIR.„În cadrul acestui grup de lucru interinstituțional participă autoritățile publice centrale care concură la realizarea investiției (mediu, arheologie, avize, Apele Române etc.) cu scopul de a simplifica și fluidiza procesul de implementare a proiectului. Acest lucru îl realizăm tocmai pentru ca documentația să corespundă, încă de la faza de inițiere, cu cerințele avizatorilor importanți în procesul de implementare”, a mai detaliat șefa de la Drumuri.„De asemenea, a fost atenționat proiectantul INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA, printr-o adresă transmisă la sediul central din Madrid, solicitându-i o alocare de forță de muncă suplimentară, necesară și corespunzătoare dezvoltării proiectului. Respectiv, am solicitat personal și utilaje pentru finalizarea studiilor geo în zona montană, astfel încât să se recupereze timpul pierdut și să se intre în grafic”, a mai spus Ioniță.Potrivit CNAIR, în ceea ce privește sectorul Tg Neamț – Iași – Ungheni, aceasta se află în procedură de achiziție publică, având trei ofertanți.„Până în acest moment a fost finalizată partea de DUAE, dar și evaluarea tehnică. În prezent, se așteaptă avizul ANAP. După primirea avizului, va urma evaluarea financiară. Estimăm că finalizarea procesului de evaluare va avea loc în prima jumătate a lunii februarie. Astfel, în cazul în care nu vor exista contestații, la începutul lunii martie, se poate semna contractul”, a declarat Ioniță.