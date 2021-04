Podul de la Fetești de pe A2 intră în reabilitare: „Nu a mai beneficiat de o reparație capitală de 4 decenii. Nu vor fi restricții de circulație în sezonul estival”

În conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, podul peste Bratul Borcea se încadrează în clasa stării tehnice III. În cadrul contractului de reabilitare vor fi realizate o serie de lucrări de reparații complexe (înlocuirea hidroizolației și a căii pe partea carosabilă și trotuare, înlocuirea parapetului pietonal și direcțional, înlocuirea rosturilor de dilatație, lucrări de reparații cu betoane speciale - la placa de suprabetonare a viaductelor de acces și la pile, lucrări de refacere a protecției anticorozive la structura metalică, atât pe podul principal, cât și pe viaductele de acces) care vor permite aducerea podului la o stare tehnică în conformitate cu cerințele de calitate prevăzute în Legea 10/1995 privind rezistența și stabilitatea la acțiuni statice și dinamice, siguranța în exploatare și protecția mediului, potrivit CNAIR.

„Proiectul, care valorează 67,7 milioane de lei prin finanțare europeană, este unul complex - acest pod nu a mai beneficiat de o reparație capitală de 4 decenii”, a precizat ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.Astfel, lucrările presupun, printre altele:- înlocuirea hidroizolației și a căii pe partea carosabilă și pe trotuare,- înlocuirea parapetului pietonal și directional,- înlocuirea rosturilor de dilatație,- refacerea protecției anticorozive la structura metalică,- consolidări structurale cu grinzi.„La fel ca în cazul reabilitării podului de la Cernavodă, pentru care contractul s-a semnat în februarie și unde se lucrează deja foarte bine, am cerut firmei care a câștigat licitația să execute lucrările în așa fel încât să se evite restricțiile de circulație în perioada sezonului estival”, a spus Drulă.Contractul de circa 68 de milioane de lei a fost semnat cu Asocierea MARISTAR COM SRL – HYDROSTOY AD, iar durata contractului este de 24 luni perioada de execuție a lucrărilor, iar perioada de garanție a lucrărilor de 60 de luni.Podul peste Dunăre de la Fetești este un pod combinat de cale ferată și șosea, de tip constructiv (grinzi cu zăbrele și viaducte de acces), care traversează bratul Borcea al fluviului Dunărea și, împreună cu podul similar de la Cernavoda, conectează orașele Fetești și Cernavodă între regiunile Dobrogea și Muntenia, anunță CNAIR.Lucrările cu un grad ridicat de complexitate vor fi executate pentru prima oară după 38 de ani, perioadă în care acest pod nu a suferit nici un fel de lucrări de reparații semnificative pe partea rutieră.Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea tuturor contestațiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.La început de februarie CNAIR a semnat un alt contract de circa 67 de milioane de lei pentru reabilitarea Podului de la Cernavodă, celălalt dintre cele două poduri dunărene. Contractul a fost semnat tot cu firma Maristar Com SRL, având același termen de execuție de 24 de luni.