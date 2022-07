INFRASTRUCTURA Joi, 28 Iulie 2022, 12:17

Din cei 121 de kilometri ai întreg Drumului Expres DEx12 Craiova - Pitești, de joi se poate circula neîntrerupt pe 40 de kilometri, după ce circa 20 de kilometri care ocolesc Slatina au fost deschiși traficului joi dimineața.

Drum Expres în România Foto: CNAIR

Odată deschis traficul pe lotul Piatra Olt - Slatina, tot tronsonul 2 al Drumului Expres DEx 12 Craiova - Pitești este utilizabil, pe toți cei aproape 40 de kilometri ai săi, după ce în aprilie fusese deschis traficul pe primul lot care ocolea Balșul, marcând atunci practic deschiderea primilor kilometri veritabili de drum expres din România.

„(...) sunt primii kilometri de drum expres veritabil din România și sunt o gură de oxigen atât pentru șoferii aflați în tranzit care economisesc cel puțin o oră, cât mai ales pentru locuitorii celor două orașe”, notează Asociația Pro Infrastructura.

Cei careu au construit cei 40 de kilometri de drum expres de pe Tronsonul 2 sunt românii din grupul UMB, același constructor care mai lucrează și pe tronsonul 3 (31,75km) și tronsonul 4 (31,8 km), lucrări ce ar urma să fie gata anul următor.

Harta Drumului Expres Craiova - Pitești deschis circulației:

1. Balș - Piatra Olt - deschis circulației pe 21 aprilie 2022

2. Piatra Olt - Slatina (Valea Mare) - deschis circulației pe 28 iulie 2022

DEx12 Tronsonul 2: Balș - Slatina

Lungime: 39,85 km

Tronsonul 2 este la rândul său împărțit în două loturi: Balș-Piatra Olt de 18,5 km și Piatra Olt-Slatina de 21,35 km

Constructor: UMB - Tehnostrade - SA&PE Construct (România)

Valoare: 1.45 miliarde lei (fără TVA)

Contract semnat: decembrie 2018 (lucrări începute în 2019) - 12 luni proiectare - 24 luni execuție

Termen de finalizare: Q3 2022

--

Specificații tehnice pentru Drumul Expres DX12:

Lungime: 121 km

Viteza de proiectare: 120 km/h

Platforma: 22,00 metri

Partea carosabilă: 4 x 3,5 metri

Spațiu median: 3,00 metri

Acostamente: 2 x 1,5 metri

Benzi de încadrare: 4 x 0,5 metri

Drum expres vs. Autostradă - care sunt diferențele, care sunt asemănările

România până recent nu a avut niciun kilometru de drum expres veritabil. Conform normativului actual, un drum expres este destul de asemănător cu o autostradă: e un drum de mare viteză (100km/h+) cu acces controlat (nu are intrări din toate curțile și străzile), are cel puțin două benzi pe sens, are sensurile separate, nu trece prin localități, iar intersecțiile sunt denivelate (fără conflicte de trafic).

Față de o autostradă, însă, există mai multe diferențe, printre care:

platforma mai mică - 21,5 metri la drum expres vs 26 metri la autostradă

benzile sunt mai înguste (3,5 m vs 3,75 m pe autostradă)

lipsesc benzile de urgență (2,5 m), înlocuite cu un acostament asfaltat de 1,5 metri lățime

tipul de parapet separator e diferit și spațiul median e mai mic (3 metri față de 4 metri la autostradă)

benzile de încadrare accelerare/decelerare diferă,

curbele și razele șoselei sunt diferite.

----

