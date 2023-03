INFRASTRUCTURA Miercuri, 22 Martie 2023, 11:26

Victor Cozmei • HotNews.ro

4

„Istoria unui eșec premeditat: de un an și jumătate Grindeanu ignoră Autostrada A8 Unirii Tg. Mureș - Iași - Ungheni. Nu se lucrează pe niciun kilometru din cei 300 ai autostrăzii”, scrie fostul secretar în Transporturi Horațiu Cosma, care trece în revistă toate întârzierile pe întreg proiectul care ar trebui să lege Moldova de Transilvania.

Autostrada „Unirii” A8 Foto: Hotnews

„În 2021, împreună cu Cătălin Drulă la Ministerul Transporturilor, am reușit cu mari eforturi să securizăm primii bani europeni pentru autostrăzile Moldovei, peste 2 miliarde de euro pentru A7 și A8, mai mult decât fondurile europene clasice pentru toate autostrăzile aferente perioadei 2021-2030. Am contractat proiectarea „la cheie” pentru tronsonul Tg. Neamț - Iași - Ungheni și am accelerat birocrația pentru sectoarele finanțate din PNRR, astfel încât să poată fi construite mult mai rapid, în termenele impuse de PNRR”, scrie Horațiu Cosma, fost secretar de stat USR în Ministerul Transporturilor în Guvernul Cîțu.

„De atunci a trecut un an și jumătate, iar avansul e rușinos”, spune Cosma.

„Cu fiecare nouă zi de întârziere, cresc șansele de ratare a primului jalon PNRR pe autostrăzi”

„Tronsoanele PNRR au licitații suspendate, sectorul greu care trece munții nu are acord de mediu și studiu de fezabilitate finalizat, tronsonul moldovean e într-o mare întârziere contractuală, iar podul peste Prut de la Ungheni nu e licitat nici până astăzi”, acuză Cosma, care trece în revistă întârzierile acumulate pe proiect.

„Cele 2 sectoare finanțate din PNRR Tg. Mureș - Miercurea Nirajului și Leghin - Tg. Neamț aveau contract de proiectare 90% gata când USR a fost dat afară de la guvernare, cu calendar clar de lansare a licitațiilor de lucrări la început de 2023. Licitațiile au fost lansate cu un an întârziere, însă Grindeanu s-a împiedicat din nou. Din februarie, aceste licitații sunt suspendate, deoarece CNAIR nu a fost în stare să răspundă la neclaritățile constructorilor. Cu fiecare nouă zi de întârziere, cresc șansele de ratare a primului jalon PNRR pe autostrăzi, adică semnarea contractului până la finalul anului, și, automat, apar noi întârzieri în atragerea banilor europeni.

Pe sectorul dificil de munte dintre Miercurea Nirajului și Leghin de un an și jumătate Sorin Grindeanu nu e în stare să obțină acordul de mediu, să finalizeze studiul de fezabilitate și să lanseze licitația de lucrări, pe un contract de proiectare semnat tocmai în 2019!

Mai departe, tronsonul Tg. Neamț - Iași - Ungheni e cu calendarul în plop, cu contract pornit în aprilie 2021 și termen de finalizare a studiului de fezabilitate de 12 luni, 5 luni pentru autorizația de construire și încă 5 pentru proiectul tehnic. Abia au reușit să aprobe traseul după 18 luni de ”chinuri supraomenești”.

Iar la legătura cu Republica Moldova, un pod de 260 de metri peste Prut, i-a luat lui Grindeanu mai bine de un an de zile să obțină acordul de mediu. Cât despre următorul pas, lansarea licitației de lucrări, la anu’ și la mulți ani”, acuză Cosma.

Cursă contra-cronometru ca capetele A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț să fie gata înainte de termenul limită pentru proiectele PNRR

Autostrada „Unirii” A8 are aproape 320 km de la Târgu Mureș (intersecția cu A3) și până la Iași și Ungheni, la granița cu Republica Moldova. Tronsoanele de la Târgu Mureș și până la Miercurea Nirajului (cca 25 km) și de la Leghin la Târgu Neamț și până la Moțca/DN2 (circa 30 km) sunt prinse pe finanțare PNRR, planul pe termen scurt gândit de UE pentru relansarea economiilor post-pandemie. Condiția esențială: proiectele să fie contractate până la final de 2023 și să fie finalizate până în 2026.

În condițiile actuale, cu o licitație ce nici acum nu s-a lansat complet, cu un termen de 30 de luni (6 luni proiectare + 24 de luni execuție), șansele ca cele două tronsoane să fie complet gata până la termenul limită sunt mici și depind enorm de derularea contractelor și rezolvarea rapidă a eventualelor probleme și blocaje de pe parcurs.

Pentru restul tronsonului - sectoarele montane de la Miercurea Nirajului la Leghin - nici până acum nu a fost finalizat Studiul de Fezabilitate. Pentru bucata Moțca/DN2 - Iași - Ungheni, abia de curând s-a trecut la realizarea în teren a studiilor, după ce proiectul a stat blocat mai bine de un an la etapa de selectare a traseului...

VEZI ȘI: