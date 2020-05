Toate răspunsurile șefei de la Autostrăzi la întrebările adresate de cititorii HotNews.ro: Autostrăzile spre Moldova, Lugoj-Deva, Pasajul Domnești, Comarnic-Brașov și multe altele

Întâlnirea live HotNews.ro #deladistanță cu Mariana Ioniță, directorul general de la Compania de Autostrăzi:











Întrebări si Răspunsuri aferente interviului HotNews din data de 29.04.2020

Una dintre cele mai des întâlnite probleme este existenta altor construcții in amplasamentul obiectivelor derulate de CNAIR SA, urmare a nerespectarii de catre Unitatile Administrativ Teritoriale a culoarelor rezervate, pierzandu-se astfel esenta rezervarii – aliniamentele nu mai sunt libere de sarcini la momentul demararii implementarii.







O soluție ce ar putea fi implementata ar fi relocarea utilitatilor pentru a putea preda amplasamentul liber de orice sarcini , insa asta ar insemna sa derulam o procedura separata, fapt ce ar dura foarte mult si tot nu am elimina total riscul de a identifica ulterior retele subterane despre care nu avea nimeni cunostinta.





La momentul actual, se încearcă rezolvarea acestor probleme printr-o prezență constanta în teren a personalului CNAIR SA, inclusiv a factorilor decizionali si prin identificarea carentelor legisltative si promovarea unor inițiative legislative pentru eliminarea acestora.





2. un_comentator [utilizator]: „Autorizatia de construcție pentru A3, lotul Ungheni - Tg-Mureș + drum de legătură, scos la licitație în 2016 (!) a fost prelungită cu un an în 2019 până pe 27.04.2020, fără posibilitatea de a fi prelungită încă o dată. Termenul a expirat încă o data, contractul nu s-a semnat nici acum cu câștigătorul. De ce? Cine asteaptă după cine? Strabag după CNAIR sau CNAIR după Strabag?De asemenea, vă rog să faceți demersuri pentru scoaterea la licitatie a legăturii rămase dintre A3 și viitoarea A8, respectiv tronsonul dintre Ungheni (A3) și Acățari (aflat deja pe traseul A8). E vorba de un lot scurt ce ar servi ca și o centură de sud a zonei metropolitane Tg-Mureș și ar scoate traficul greu din 8 localități de tranzit pe ruta Ungheni - Sighisoara. Atașez și o poză explicativă: https://i.imgur.com/FFcLfYU.png”





În cadrul acestei proceduri nu au existat contestații, iar în momentul de fata se așteaptă de la prestatorul de servicii desemnat câștigător transmiterea documentelor contractuale, urmând ca în perioada imediat următoare să fie semnat contractul.





Pentru componenta de drumuri de legătură, in prezent, CNAIR SA a promovat o Hotărâre de Guvern pentru exproprieri suplimentare, aceasta aflându-se pe circuitul de avizare. După aprobarea acestei hotărâri, CNAIR SA va solicita autorizația de construire si pentru aceste segmente de drumuri, cu rol de conexiune.

În ceea ce privește pasajul de la Drajna, pe DN 21, in momentul de fata se afla in pregătire documentația necesara licitației pentru elaborarea Proiectului Tehnic si execuției aferente acestui pasaj, proiect ce a fost așteptat cu nerăbdare de către participanții la trafic.





În ceea ce privește Tronsonul Oar-Satu Mare, acesta se afla in procedura de evaluare a ofertelor depuse pentru elaborare Studiu de Fezabiliate, iar compania estimează ca pana la sfârșitul lunii mai acest proiect să fie atribuit. Menționăm că pentru Tronsonul Satu Mare-Baia Mare, exista deja un studiu de fezabilitate.





Pentru Tronsonul Baia Mare-Bistrita-Vatra Dornei-Suceava în acest moment ne aflăm in curs de evaluare a ofertelor depuse pentru elaborare Studiului de Fezabiliate.





Referitor la Autostrada Sudului Lugoj-Craiova, menționăm că aceasta este un segment din autostrada Sudului si are ca perioada de implementare anii 2027-2032.





La momentul actual avem în desfășurare o procedură de achiziție pentru Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate și elaborare (P.A.C.) aferente tronsonului de Autostrada IAȘI – UNGHENI. În prezent se află în procedura de evaluare a ofertelor.





Referitor la Podul peste Prut la Ungheni există un blocaj în obținerea Acordului de Mediu, precum și în ceea ce privește semnarea Acordului intre Guvernul României și Rep. Moldova, aspecte pe care speram sa le rezolvam in cel mai scurt timp.





Răspuns:





Din păcate din punct de vedere contractual, execuția efectiva a lucrărilor nu poate incepe decat anul viitor.





Pentru Autostrada A7 Ploiesti-Siret au fost prevazute aceste aspecte in Caietele de Sarcini, respectiv lărgirea ulterioara la trei benzi pe sens cu toate implicațiile aferente (exproprieri, noduri, pasaje, etc).





Documentația de atribuire aferentă procedurii de licitație a contractului de proiectare și execuție pentru Drumul Expres Brăila-Galati a fost publicată în S.E.A.P, deschiderea ofertelor a avut loc în data de 29.04.2020. Estimăm faptul că adjudecarea contractului de proiectare și execuție se va realiza pana la finele anului curent.





Contractul de prestări servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și Proiectului Tehnic de Execuție pentru Drumul Expres Buzău-Brăila este semnat și în data de 03.04.2020 a fost dat ordinul de începere.







Contractul de prestări servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și Proiectului Tehnic de Execuție pentru Drumul Expres Brăila – Focșani este în curs de semnare.





Studiul de Fezabilitate pentru “Varianta de Ocolire Galați” a fost elaborat in anul 2015, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobați conform prevederilor legale prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2019. Profilul transversal proiectat in cadrul Studiului de Fezabilitate prevede o lățime a platformei drumului de 10,00 m, profil corespunzător unui Drum Național cu cate o banda pentru fiecare sens de circulație.





12. mva [utilizator]: „Avand in vedere ca intersectiile A7 cu DN 24 (zona Tisita) si DN 11A (Adjud) sunt deficitare si necesita o reconfigurare veti tine cont de punctul de vedere argumentat al asociatiei Moldova Vrea Autostrada (adresa trimisa la CNAIR in 27.04.2020)?





1. Consideram ca din moment ce s-au prevazut noduri rutiere de tip trefla in zone cu trafic inferior intersectiilor de la Adjud si Tisita cum este cazul intersectiilor cu DN 1D si la sud de Mizil-zona Baba Ana, Moldova necesita intersectii adecvate traficului, realitatii teritoriale si intereselor regionale! Traficul crescut dinspre cea mai mare vama din Estul Romaniei (Albita) necesita un acces direct catre A7!



2. Nodul Adjud trebuie reconfigurat deoarece risca sa nu poata fi utilizat lotul de la Adjud avand in vedere ca descarcarea traficului este la mai putin de 500 m de trecerea la nivel cu magistrala de cale ferata dubla si electrificata M 500! Info despre propunerea MVA : https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-23939823-harta-autostrada-a7-dx5-moldova-traseu-focsani-tisita-noduri.htm”

Pentru aceste proiecte a fost încheiata doar faza de Analiza Multicriteriala 1 pentru alegerea traseului. Calculul traficului în noduri va face obiectul Analizei Multicriteriale faza 2, când se va tine seama de toate aspectele semnalate de dumneavoastră.





Atât CNAIR SA cat si prestatorul au luat act de doleanțele autorităților locale si în consecință vor răspunde acestora. Trebuie menționat faptul ca translatarea într-un punct a axului unei autostrăzi are implicații pe câțiva km datorita anvergurii acestor lucrări (raze de peste 1 km).







Denumirea de FIDIC ROSU este specifică contractelor de lucrări. CNAIR a transmis o strategie la MTIC strategie ce implica revizuirea studiului de fezabilitate si elaborarea PAC+PT.

In momentul de fata costul/km pentru acest segment de 17km este 40 Mil eur/km.





Referitor la sectorul Iași- Ungheni, în prezent se află în procedura de evaluare a ofertei. Faptul că la procedură s-a prezentat un singur ofertant, nu conduce automat la declararea neconformă a ofertei.





⦁ Buzau -Braila;









Totodata, la nivelul companiei, se afla in licitatie sau in curs de semnare a contracte pentru urmatoarele proiecte:





Autostrăzile nu reprezintă o afacere, ci o necesitate pentru dezvoltarea echilibrată a unei țări, iar beneficiarii sunt cetățenii.





Personal îmi dedic întreaga activitate pentru rezolvarea problemelor întampinate și am certitudinea că lucrurile merg pe un fagaș corect.





16. gregoriana [utilizator]: „In contextul in care cetatenii cer imperativ constructia A8, in situatia in care exista o lege promulgata de actualul Presedinte (291/2018) si in conditiile in care Comisia Europeana a stabilit in negocierile cu Statul Român, ca autostrada A8 este obiectivul prioritar in dezvoltarea retelei de transport rutier (TEN T Core)de interes european ca legatura Est-Vest, cum ati putea explica intarzierea demararii constructiei acestei autostrazi: tergiversare/lipsa de expertiza/ lipsa de vointa politica? Ce anume puteti face dvs pentru a garanta urgentarea constructiei acestei Autostrazi A8? Cand estimati ca va fi lansata licitatia pentru Studiul de Fezabilitate si Proiectul Tehnic al fostulului tronson destinat PPP ului (Letcani-Soci/Pascani)? Cand se angajeaza si ce garantii ofera institutia dvs ca moldovenii vor avea A8 finalizat?”





Dacă anul 2020 este al autostrăzii Sibiu-Pitești, atunci anul 2021 trebuie să fie anul autostrăzilor din Moldova. Pentru podul de la Ungheni suntem în discuții cu cei de la Arii Protejate. Nu știu de ce a ajuns ca toată acea albie să fie arie protejată. Să încercăm să uitam de cuvântul reclamație, să manageriem cum trebuie problemele. Zona Moldovei: potențial economic și turistic foarte mare.





Podul de la Ungheni este zona de arie protejata. Nu lansez procedura pana nu e gata discutia cu Mediul. Finantarea studiilor se face din studii europene, vrem sa corespunda cu directivele europene.





Iasi-Tg Neamt e in curs de elaborare documentatie SF si PT. Un studiu tehnic dureaza cam 4 ani, executia lucrarilor dureaza 2 ani. Daca nu se face bine proiectarea, implementarea se poate duce si la 10 ani.





Nu mai putem sustine costuri suplimentare. Trebuie sa planificam bine de la inceput. Studiile vor dura 30 luni, apoi vor incepe lucrarile.





In decembrie 2020 trebuie sa primim documentatia si proiectul tehnic pt Tg Mures - Tg Neamt.Cand avem studiul terminat, va promit ca in decembrie discutam despre cum vom merge mai departe.





Vom face o planificare strategica a proiectului pt mai departe. Tronsonul este unul din cele mai grele tronsoane de autostrada.





(Dacă există posibilitatea ca o parte din autostradă să fie făcut Half-Profile): Am putea face o discuție publică despre cum vom merge mai departe: proiectare, execuție, punere în practică. Tronsonul Târgu-Mureș - Târgu-Neamț este foarte greu.









17. gregoriana [utilizator]: „In iunie 2018, asociatiile civice pentru infrastructura au facut o vizita la institutiile UE, in care Comisari si Parlamentari europeni au contrazis zvonurile politice cum ca aceasta autostrada A8 nu este finantabila european; mail mult, Comisarul pt dezvoltare regionala a avertizat ca cererea pentru finantarea A8 trebuie depusa de autoritatile romane inainte de sfarsitul lui 2020, pentru a fi siguri ca se exploateaza oportunitatea finantarii europene, in doua exercitii financiare diferite (2014-2020; 2021-2027). Cum veti reusi sa va incadrati in aceste termene si care sunt urmatorii pasi pe care urmeaza concret sa ii parcurgeti, in directia accesarii fondurilor europene pt A8? Va reamintim ca teza imposibilitatii finantarii europene este una neadevarata, combatuta chiar de decidentii europeni.”





Răspuns:











Pe sectorul Iasi-Tg Neamt este in curs de elaborare documentatia tehnica pentru lansarea unei proceduri de achizitie pentru elaborarea SF si PT. Un studiu tehnic dureaza cam 4 ani, iar executia lucrarilor poate dura pana la 2 ani.

Estimativ vorbind, daca nu se face bine proiectarea, implementarea poate dura pana la 10 ani.





Pentru ca un proiect sa se desfasoare fara sincope, este absolut necesar ca documentatia pregatitoare (SF +PT) sa fie una matura. Studiile pentru lansarea executiei proiectului vor dura 30 de luni.





In decembrie 2020 trebuie sa primim documentatia si proiectul tehnic pt Tg Mures - Tg Neamt. Cand avem studiul terminat, va promit ca in decembrie discutam despre cum vom merge mai departe.





Vom face o planificare strategica a proiectului pentru ca trnsonul este unul din cele mai grele tronsoane de autostrada.





Referitor la intrebarea: ”Dacă există posibilitatea ca o parte din autostradă să fie făcut Half-Profile” am putea face o discuție publică despre cum vom merge mai departe: proiectare, execuție, punere în practică. Tronsonul Târgu-Mureș - Târgu-Neamț este foarte greu.





Pentru a ne asigura că documentul tehnic îndeplineste exigențele calitative și pentru o implementare sinuoasă au fost solicitate dar și soluționate probleme tehnice punctuale, urmând ca aprobarea să aibă loc în ședința CTE din prima săptămână a lunii mai. Emiterea Autorizatiei de Constructie va avea loc în luna mai, exproprierile și Proiectul Tehnic fiind finalizate.





22. Adrian Pîrcălabu [anonim]: „Cand va fi terminata autostrada Timisoara Deva? Ma refer evident la acel ciot ramas de cativa km (Margina„Cosesti). 2. In ce an considerati dvs. ca Moldova va fi legata lcu o autostrazile de Transilvania?”





Cu siguranță anul acesta va fi dat în circulatie Sectorul Iernut-Chețani, iar Antreprenorul de pe Chețani-Campia Turzii a dat asigurari ca va depunde eforturi pentru a da in circulatie si acest nod astfel incat intreg tronsonul de la Iernut la Campia Turzii sa fie deschis circulatiei. Deasemenea estimam deschiderea traficului si pe sectorul de 5,3 km de la Biharia la Bors.







Sectoarele 3A1 si 3B2, Nadaselu Mihaiesti sunt in procedura de achizitie publica, avand ca termen de depunere a ofertelor 15.05.2020.





Sectorul 3B3, Zimbor Poarta Salajului este in evaluare a ofertelor, si avem ca termen de semnare a contractului luna iunie 2020.





Pentru sectoarele 3B3, 3B4 si Tunelul Meses avem ca termen de lansare a procedurii de achizitie publica luna iulie 2020, si depunerea ofertelor in data de 02.08.2020.





Sectorul 3B5, Nusfalau – Suplacu de Barcau este tot in evaluare oferte si estimam semnarea contractului in luna iunie 2020.





Sectiunea 3C1, Suplacu de Barcau – Chiribis, are ca termen de depunere a ofertelor data 01.09.2020, si estimare pentru semnarea contractului noiembrie 2020.





Pentru sectiunea 3C2, Chiribis Biharia se estimeaza comunicarea rezultatului in luna iunie 2020.





De asemenea, estimam deschiderea traficului si pe sectorul 3C3 de 5,3 km de la Biharia la Bors.







Săptămâna viitoare semnăm contractul pentru elaborare SF și PT. Este foarte bine gândită și va fi ușor de implementat. Potențialul zonei este unul foarte mare.





Cu siguranță anul acesta va fi dat în circulatie Sectorul Iernut-Chețani, iar Antreprenorul de pe Chețani-Campia Turzii a dat asigurari ca va depunde eforturi pentru a da in circulatie si Nodul amplasat pe acest sector, astfel încat sa fie dechis circulatiei.





28. Ionut F. [utilizator]: „Care este rolul cocoasei de la Focsani in Aututostrada A7? De ce este Bucuresti - Ploiesti de asemenea cu 16 km mai lung pe A3 decat pe DN1? (63 vs 79). Credeti ca timpul si benzina pierdute de milioane de romani merita sacrificate pentru niste interese locale?”

Răspuns:







Referitor la acest subiect, punctul de vedere al Companiei, il puteți consulta pe site-ul cnadnr.ro sectiunea Comunicate de Presa la adresa http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/precizari-privind-drumul-de-mare-viteza-buz%C4%83u-foc%C8%99ani





Răspuns:







Comarnic-Brașov este autostrada cea mai așteptată de publicul român. Trebuie doar să ne uităm doar la televizor sâmbăta și duminica pentru a vedea cât este de necesară. Vrem să lucrăm cu bănci internaționale (finanțare), iar pentru anumite pasaje cu fonduri europene. Suntem în negocieri pentru un împrumut.





Colegii de la directia tehnica lucreaza la documentatia de atribuire de achiziție publică pentru proiectare și execuție a centurii Comarnic - va fi autostradă cu descărcare în DN1. Pentru restul de la Comarnic la Rasnov suntem obligati sa facem achizitie publica pt reviziuire studiu de fezabilitate și proiect tehnic. Acolo va fi un FIDIC Roșu.





Vrem sa facem un proiect finantabil, bancabil, inclusiv cu fonduri europene. Se lucrează la documentație, am purtat discutii cu bancile, pt ei analizele sunt primordiale (sociale și de mediu).





Noi speram ca pana la finalul lunii iulie lansam achizitia publica pt SF si PT. Se va organiza si un comitet de supraveghere, unde vor fi membri de la toate ministerele.





Vrem sa evitam conflictele cu primariile locale. Vrem sa recrutam oameni de inalt profesionalism. Lucrăm îndeaproape cu Asociațiile Intercomunitare. Va fi realizat un comitet de supraveghere.





Va fi un blending de finantare, discutam de imprumuturi, fonduri europene + buget de stat. Tuneluri sau viaducte ar putea fi facute in PPP.





Nu as putea sa va spun daca va fi cu taxa (ex. un tunel), pt ca trebuie sa discutam cu fiecare institutie bancara in parte.





Licitatia pentru proiectarea si Executia celor 5 km AI Variantei de Ocolire Comarnic este estimata pentru luna iulie a acestui an. Finantarea este asigurara din fonduri europene.





Cei 6,3 km dintre Predeal si Rasnov sunt in executie, dispunand deasemeni de finantare europeana.





Răspuns:







Cred că un răspuns va fi furnizat de proiectul în sine care va avea propriul parcurs. Cel mai devreme 2023. Vorbim deci despre sectorul Lugoj-Deva sectiunea D și finalizare constructie sector E, o secțiune cu o dificultate ridicată drept pentru care un calendar estimat în baza datelor prezente indică finalizarea în anul 2023.





Răspuns:







Primul pas in realizarea acestui important proiect, a fost facut prin deschiderea in data de 23.04.2020, a ofertelor pentru procedurile de atribuire a contractelor "ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU DRUM EXPRES PAȘCANI - SUCEAVA”și"ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU DRUM EXPRES SUCEAVA – SIRET”, Conform Comunicatului de presa emis de CNAIR SA in data de 24.04.2020.





Răspuns:







Mdv [utilizator]: „Care sunt cele mai mari piedici la progresul lucrarilor, de exemplu, procedurile de avizare la alte ministere sau deținătorii de rețele, si de ce nu se lucrează preventiv la eliminarea obstacolelor? De ce nu se preda amplasamentul liber de tot felul de piedici? De ce nu se face presing la constructori in mod constant, pana nu ajung întârzierile la nivel catastrofal?”În data de 27.04.2020 a fost depusă la Ministerul Transporturilor documentația pentru emiterea unei noi Autorizații de construcție pentru lotul Ungheni - Tg-Mureș + drum de legătură în conformitate cu Legea nr. 50 privind Autorizarea lucrărilor, ca în perioada imediat următoare aceasta să fie emisă, pentru a putea asigura premisele implementării acestui proiect în termenele asumate.Având în vedere starea de urgență, pentru depunerea tuturor actelor necesare semnării acestui contract, constructorul STRABAG a solicitat o extensie a termenului pentru predarea acestor documente.Referitor la legătura autostrăzii cu DN 15, Compania are în vedere ca, după finalizarea reactualizării Studiului de Fezabilitate aferent proiectului A8 Tg. Mureș -Ditrău, să întocmească o documentație tehnică pentru achiziția proiectării și execuției drumului de legătură A3 cu DN 15, astfel încât să se asigure o descărcare funcțională în DN 15.. cititor9 [utilizator] „1.De ce e atât de greu/complicat sa rezolvați problemele cu relocarile LEA pe Sebes-Turda dupa atâția ani? De ce nu-si asuma responsabilii de proiecte o decizie? 2.De ce sunt transmise atât de greu clarificările cerute de constructori la licitațiile in desfășurare? E o problema de competenta? Se încearcă rezolvarea? 3.De ce în pofida lipsei de performanta a companiei, bugetul de salarii a crescut de la an la an semnificativ?”Conform legii, deținătorul de utilitate trebuie să asigure dreptul de uz și servitute pe sub liniile electrice. Având în vedere faptul că CNAIR SA nu are bază legală să exproprieze terenuri de sub liniile electrice, compania a transmis către Electrica o solicitare pentru ca aceasta sa întreprindă demersurile de obținere a acestor drepturi.Dan Corolea [anonim]: „Care este in prezent situatia proiectului autostrazii Brasov Bacau? https://www.e-licitatie.ro/pub/procedure/view/100077483/ Exista contestatii la licitatia pentru realizarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic? Pana cand se pot depune contestatii pentru aceasta licitatie? Cand estimati ca se va semna contractul pentru SF-ul si PT-ul acestui proiect?”octavian.m [utilizator]: „Pod Braila – drumuri de legatura. Desi vedem ca se lucreaza la podul propriu-zis, nu se vorbeste despre cealalta componenta a proiectului, si anume cei 21 de km de drumuri de legatura catre pod. Au fost anulate si relansate mai multe licitatii pentru relocarea utilitatilor, pana la urma s-a contractat doar proiectarea relocarii retelelor de apa si electrice/telefonie. Ce se intampla cu relocarea retelelor de gaze? S-a reusit semnarea unui contract pentru relocarea acestora? Pentru executia propriu-zisa a relocarilor de utilitati se vor organiza alte licitatii sau se va ocupa CNAIR, in regie proprie? Pasajul de la Drajna, pe DN21, peste calea ferata Bucuresti-Constanta. Studiul de Fezabilitate a fost predat anul trecut, in octombrie. Cand se va scoate la licitatie proiectarea si executia acestui pasaj?”Referitor la relocarea utilităților, precizam faptul ca proiectele de relocare utilități au fost pentru prima oara eliminate din sarcina Antreprenorului, in prezent, doua din cele trei relocari fiind in etapa de elaborare Proiect Relocare.Alexandru Gheorghe [anonim]: „Buna ziua despre autostrada nordului petea-Satu Mare-Botosani in ce stadiu e ?De ce nu se reabiliteaza drumurile care duc spre punctele de trecere a frontierei pentru ca strainii isi fac o impresie foarte proasta cand vad starea drumurilor la intrare in tara , se i-a in calcul schimbarea panourilor rutiere mai ales pe DN-uri panourile alea cu sageti care de multe ori sunt doborate de vant trebuie sa luati exemple de la germani , austricieci etc.. , de ce pe autostrazile din Romania avem doar spatii de servicii de scurta durata si nu de lunga , multi dintre noi vrem sa mancam la un restaurant sau sa cumparam lucruri dar nu avem unde . De ce nu aduceti specialisti straini pentru a face o evaluare a starii tehnici a drumurilor din Romania si ei sa vina cu sugesti si sa le aplicati ? Despre autostrada sudului Lugoj-Craiova in ce stadiu e? Autostrada Iasi- ungheni si podul peste prut in ce stadiu? Sper sa puteti sa imi raspundeti la toate intrabarile Va Multumesc”Dan Corolea [anonim]: „Cand se vor scoate la licitatie tronsonul de autostrada A3 Brasov-Fagaras? De asemenea cand se vor scoate la licitație tronsoanele din Autostrada Sibiu-Fagaras? S-a receptionat studiul de fezabilitate pentru autostrada Sibiu - Fagaras?”La momentul actual, pe acest obiectiv compania este in litigiu cu elaboratorul Studiului de Fezabilitate, iar documentația necesara revizuirii Proiectului Tehnic va fi gata de publicare in SEAP pana la finalul lunii iulie.În ceea ce privește la licitarea tronsoanelor din Autostrada Sibiu-Fagaraș, în primul trimestru al anului viitor estimam ca va fi lansata procedura pentru elaborare Proiectului Tehnic si execuția aferenta acestui sector. Studiul de Fezabilitate încă nu este complet, la momentul actual încă nu avem studiul geotehnic si acordul de mediu, etape ce vor fi realizate in cadrul contractului de prestări servicii aflat in derulare.Mr.Robot [utilizator]: „Care este stadiul proiectarii loturilor 1 si 2 din centura Bucuresti nord? Pe siteul CNAIR apare stadiul de proiectare. Sunt bani pentru expropieri? Vor incepe execuția anul acesta?”Aceste obiective se afla in etapa de evaluare a ofertelor depuse si estimam ca in maxim 2 luni va fi desemnat un câștigător. Abia apoi va începe perioada de proiectare (12 luni) si execuție (22 luni).Referitor la existenta unui buget, precizam faptul ca finanțarea din fonduri nerambursabile asigurata atat pentru exproprieri, cat si pentru execuția lucrărilor. Pentru etapa de expropriere se va implementa un proces de buna practica, HG de exproprieri fiind estimat a fi aprobat pana in luna iulie a acestui an.Dan Corolea [anonim]: „Ce demersuri s-au facut in ultima perioada pentru autostrada Comarnic - Brasov? Care va fi strategia de realizare a acestei autostrazi? Se pregateste aplicatia pentru accesarea de fonduri europene cel putin pentru reactualizarea SF-ului?”In momentul de fata pregătim re-licitarea unui tronson de aproximativ 4,5 km de autostrada care nu necesita revizuirea Studiului de fezabilitate si asigura funcționalitatea independentă. Acest tronson, inclusiv cele două descărcări, reprezinta varianta de ocolire a Comarnicului.In paralel se lucrează la documentația tehnico-economica pentru lansarea procedurii de achiziție publica in vederea Revizuirii Studiului de Fezabilitate, a elaborării P.A.C si P.T.E. pe tronsonul Comarnic-Rasnov.Atât pentru execuția sectorului de la Comarnic cat si pentru revizuirea documentației pe sectorul Comarnic-Rasnov, se afla în curs de pregătire documentația necesara accesării fondurilor europene.Dumitrescu Cosmin Viorel [anonim] : „Buna ziua!Sunt plecat de cativa ani in Occident si am vazut ce inseamna sa ai autostrazi, trenuri, metrou ,aeroport in general infrastructura de transport.I n anii 90 domnu Basescu ne-a spus ca Romania nu are nevoie de autostrazi pentru ca nu avem trafic de autostrazi si nimeni nu l-a contrazis. era si normal pentru ca atunci aveam mai multe carute decat autovehicule. Au trecut anii, am trimis sute de mii de oameni acasa cu salarii compensatorii si nu am facut nimic. Mai grav ,o parte din ceea ce am facut am facut la misto(centura Bucuresti).Am citit in ultimile zile ca aveti o mare dilema : sa faceti autostrada sau drum expres in Moldova. INTREBARE: Nu ar fi mai normal ca in momentul cand proiectam o autostrada sa ne gandim ca peste 10,20,30 de ani o sa fie nevoie sa o facem cu 3 sau poate chiar cu 4 benzi si este mai economic sa o gandim de la inceput in acesta directie(expropiere,noduri rutiere, pasaje, etc)? Nu trebuie decat sa vedem cum au evoluat lucrurile in vest si sa COPIEM. Nu trebuie sa inventam nimic.”Sufleu [utilizator]: „Buna ziua. 1. Care e stadiul licitatiei de lucrari pentru drumul expres Braila-Galati? Cand anticipati ca va fi adjudecat contractul de lucrari si vor incepe efectiv lucrarile? 2. Care e stadiul licitatiei pentru studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru legaturile la nivel de drum expres intre Braila si viitoarea A7, respectiv Braila-Buzau si Braila-Focsani? Nu considerati ca ar trebui urgentata procedura astfel incat viitoarea A7 sa realizeze conexiuni moderne cu cea mai populata zona din partea de est a Romaniei cat si cu viitorul pod de la Braila?! 3. Ocolitoarea Galati (asa-zisa centura mare), care e in licitatie in acest moment, are rolul de a face legatura intre frontiera Romaniei cu Moldova si Ucraina, pe de o parte, si podul Braila/Bucuresti, prin viitorul drum expres Galati-Braila si respectiv viitorul drum expres Braila-Buzau. Care este ratiunea pentru care centura ocolitoare a Galatiului, practic continuarea unor drumuri expres pana la frontiera cu Moldova si Ucraina, a fost conceputa la nivel de drum national 1x1?! Se poate repara ceva in acest moment, avand in vedere ca punctul de frontiera Giurgiulesti e un impportant punct de tranzit de marfa si persoane intrefostul spatiu sovietic si Romania/UE si Turcia?!”mva [utilizator]: „Buna ziua! Avand in vedere ca in 03.2020 s-a convenit un calendar de implementare pt A8 avem urmatoarele intrebari: 1. Ce solutii a identificat CNAIR pt deblocarea proiectului in zona Miercurea Nirajului? Este cunoscut faptul ca la Miercurea Nirajului exista 2 doleante: a) mutarea aliniamentului autostrazii ce se suprapune peste constructii si b) relocarea unui nod rutier 2. Cand se va lansa in SICAP (va rugam precizati luna acestui an) licitatia pe FIDIC ROSU de SF+PAC+PTE pt tronsonul VO Iasi-Letcani-Tg. Neamt (78,3 km)? 3. Ce se intampla cu sectorul Iasi-Ungheni din moment ce avem 1 oferta pt licitatia de revizuire SF? Se declara neconforma oferta si se relanseaza o noua licitatie pe Fidic Rosu? 4. Cand se valideaza de către ANAP și se încărca in SICAP lucrarile de Proiectare Tehnica+Executie la podul de la Ungheni? Va rugam precizati luna si anul! ”Conform propunerii noastre aceste studii vor trata inclusiv segmental Letcani-Vanatori (VO Iasi) pentru a identifica o alternativă de traseu finanțabilă.În ceea ce privește validarea de către ANAP si încărcarea în SICAP a procedurii de achiziție aferenta lucrarilor de Proiectare Tehnica+Executie la podul de la Ungheni, nu putem înainta un termen, acesta fiind strâns legat de obținerea Acordului de Mediu precum și de semnarea Acordului intre Guvernul României și Rep. Moldova...13 [utilizator]: „Cat costa in medie un kM de autostrada? care este valoarea minima si cea maxima per KM si unde s-au inregistrat aceste valori? 2. Cate SF de autostrazi sunt gata si pregatite pentru a fi finantate? Cati Km in total? care este costul mediu si valorile extreme estimate? In cat timp ar putea incepe lucrarile pentru cele care au deja finantarea asigurata? Care este ritmul anual de crestere de km de autostrada? 3. cat din PIB-ul 2019 ar trebui alocat anual pentru a lucra continua la finalizarea lucrarilor incepute si pentru a redeschide noi trasee? In conditii ideale - cu o finantare asigurata in valoarea precizata de Dvs. cam cati Km s-ar putea realiza estimativ, anual?”Informatii privind costurile estimate pentru fiecare categorie de lucrări (Autostrazi, Drumuri Nationale, Variante Ocolitoare) pot fi consultate la nivel general Partea I a HG 666/2016 de aprobare a Master Planului General de Transport. (MPGT).La momentul actual, compania are semnate contracte pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru urmatoarele drumuri expres:⦁ Ploiesti - Buzau;⦁ Buzau- Focsani;⦁ Focsani- Bacau;⦁ Bacau -Pascani;⦁ Bacau -Piatra Neamt;De asemenea, CNAIR SA mai are in derulare contracte pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru sectoarele de autostrada Sibiu - Fagaras si Targu Mures -Targu Neamt.⦁ Autostrada Brasov Bacau;⦁ Drum Expres Focsani Braila;⦁ Drum Expres Ovidiu (Constanta) – Tulcea;⦁ Drum Expres Braila Tulcea (Jijila – Cataloi);⦁ Drum Expres Ploiesti – Gaiesti;⦁ Drum Expres Pascani – Suceava;⦁ Drum Expres Suceava Siret;⦁ Drum Expres Tisita – Albita.. Miky113 [utilizator]: „1 ce rol are CNAIR in afacerea autostrazile ?! 1.1 este reprezentantul beneficiarului: Statul Roman ? 1.2 cum supervizeaza lucrarile ? (respectare termene, grafice executie, management de proiect, videoconferinte, penalitati) 1.3 cum face rost de subcontractori ? (e plina tara de santiere PNDL, in detrimentul autostrazilor) 1.4 cum plateste, cazeaza, recompenseaza subcontractorii ? (exista fonduri de garantare, hotele post carantina, vauchere, bani) 1.5 cum rezolva aberatiile sistemului ?(stalpul de la Alba Iulia Nord, gandacul cafeniu) 1.6 cum indreapta autostrazile ?( ar fi bine in faza de SF, si nicidecum ulterior precum bucla Focsaniului) 1.7 cand cumpara o foreza pentru tunelat ?(poate se face disponibila cea din Drumul Taberei)?”Eu nu vreau sa va fac promisiuni asa cum au procedat altii dar va voi demonstra ca depunem toate eforturile pentru materializarea acestui obiectiv de importanta strategica.Tinand cont de faptul ca decizia promovarii acestui proiect debuteaza cu etapa de proiectare, completare, accesarea finantarii s-a realizat dupa cum urmeaza:⦁ Pentru tronsonul Targu Mures -Targu Neamt, precizam faptul ca revizuirea Studiului de Fezabilitate este finantata din fonduri europene, existand contract de finantare semnat intre CNAIR SA si Ministerul Fondurilor Europene;Ulterior finantarii revizuirii Studiului de Fezabilitate si etapele ulterioare vor face obiectul accesarii de fonduri europene.⦁ Similar se va proceda si pentru sectoarele Targu – Neamt Iasi si Iasi Ungheni, urmand a se elabora si depune aplicatii de finantare, pentru finantarea etapei de pregatire din fonduri UE. – Termen 2020.⦁ CNAIR SA va analiza chiar si fazarea etapei de executie in cadrul celor doua exercitii finantare europene (2014-2020, 2021-2027), in contextul in care exista cheltuieli ce pot fi rambursate.gregoriana [utilizator]: „Fenomenul implicarii civice pentru autostrazile Moldovei a fost unul de proportii; marsurile motorizate, demonstratiile din strada si primul metru de autostrada s-au "intamplat" in Moldova, pentru ca efectiv regiunea intreaga (si la Est si la Vest de Prut) este izolata de restul de Romaniei si de Europa. Dovada interesului Uniunii Europene pentru constructia Autostrazii Unirii A8 cu fonduri europene, este demonstrata inclusiv de disponibilitatea acestora de a finanta A8 si pentru segmentul Ungheni- Chisinau. Cum colaboreaza Romania cu Chisinaul si cu Bruxelles ul penntru proiectul realizarii A8? Cand vor avea moldovenii sansa sa conduca pe primul kilometru de autostrada?”Entiu [utilizator]: „Sud-istii n-au vrut si nu vor sa avem autostrazi prin Bucovina, au grija lor, sa fie numai la ei. Toate proiectele sunt focusate pe Sud. Pentru Moldova nu se gasesc niciodata fonduri ca, deh, nu-s bani! Bucovina este lasata mereu in saracie, pentru ca moldovenii sunt blegi si tac!”Referitor la intrebarea: ”Dacă există posibilitatea ca o parte din autostradă să fie făcut Half-Profile” am putea face o discuție publică despre cum vom merge mai departe: proiectare, execuție, punere în practică. Tronsonul Târgu-Mureș - Târgu-Neamț este foarte greu.uau [utilizator]: „Autostrada A1, doua intrebari: 1.Segmentul Marginea-Holdea,de ce nu va concentrati toate resursele si puterea pentru a duce la final un proiect mare (Nadlac-Sibiu) 2.Lotul 3 din A1, Ilia-Holdea,a fost dat in folosinta in decembrie 2019 cu restrictii de viteza si tonaj. Aceste restrictii au fost impuse pentru a remedia anumite probleme, dupa patru luni ce ati facut pentru a ridica aceste restrictii. Rezolvati urgent aceste doua probleme pentru a finaliza acest proiect, aveti exemplul recent COVID-19, daca autostrada A1 era finaliata,tranziul s-ar fi facut mult mai usor, iar pentru tranzitul de mare tonaj este un IMPEROS NECESAR”.Cred că un răspuns va fi furnizat de proiectul în sine care va avea propriul parcurs. Cel mai devreme 2023. Vorbim deci despre sectorul Lugoj-Deva sectiunea D și finalizare constructie sector E, o secțiune cu o dificultate ridicată drept pentru care un calendar estimat în baza datelor prezente indică finalizarea în anul 2023.mva [utilizator]: „Buna ziua! Saptamana aceasta avem OK de la CTE CNAIR pt VO Barlad? Se asteapta avizul CTE CNAIR pt VO Barlad in vederea eliberarii AC pt VO Barlad!Ulterior in cate zi/saptamani preconizati ca se va elibera OIL (Ordin de Incepere a Lucrarilor) pentru VO Barlad? Din luna martie, aprilie si acum vine si luna mai se asteapta intelegerea si implicit acceptul CNAIR pentru solicitarile antreprenorului general din jud BT!VO Barlad impreuna cu VO Bacau sunt cele mai necesare, dorite si utile centuri ocolitoare din Moldova!”Cred că un răspuns va fi furnizat de proiectul în sine care va avea propriul parcurs. Cel mai devreme 2023. Vorbim deci despre sectorul Lugoj-Deva sectiunea D și finalizare constructie sector E, o secțiune cu o dificultate ridicată drept pentru care un calendar estimat în baza datelor prezente indică finalizarea în anul 2023.DeliaMihalache [utilizator]: „Care este stadiul lucrarilor la Pasajul Domnesti? Care e stadiul exproprierilor? Vi se pare normal ca licitatia pentru aceste lucrari sa fie finalizata in 2017 (dupa 2 ani!) iar acum, in 2020, sa se lucreze pe doar 1 sfert din suprafata santierului? Ce veti face pentru a urgenta aceasta lucrare vitala pentru zona de vest a capitalei? Multumesc.”Exproprierile sunt finalizate, fiind necesare exclusiv eliberări ale amplasamentului, problema asupra căruia CNAIR SA și Antreprenorul se apleacă în vederea soluționării.În vederea urgentării tuturor lucrărilor, CNAIR SA depune toate eforturile pentru a debloca lucrările ce întâmpină dificultăți la momentul actual.aldamar [utilizator]: Care este stadiul autostrăzii Cluj -Borș ?dgf [utilizator]: „Intr-o discutie amicala si neoficiala cu un reprezentant Porr, s-a afirmat ca tronsonul Sibiu-Boita se putea realiza intr-un an. Care este parerea dvs.? Fara sa fiu specialist, cred ca 2 ani pentru constructia unui tronson de 13 Km fara mari probleme este foarte mult la nivelul tehnologig prezent. De ce nu reziliati contractele cu cei care prezinta mari si repetate intarzieri ? Eu nu sunt de acord, dar multi romani cred ca motivul sunt spagile / cadourile primite de la constructori. Nu-mi aduceti ca argument timpul pierdut cu relicitarea, care se poate face rapid (vezi cazul Colas pe A2). Chiar daca s-ar pierde cateva luni, un alt construcor ar termina mai repede tronsonul Turda-Chetani.”Termenele contractuale sunt stabilite în urma analizei factorilor tehnico-economici, ce rezultă din Studiul de Fezabilitate si Proiectul Tehnic care stau la baza lansarii proiectului.Ovidiu Andrei [anonim]: „Având în vedere că se lucrează intens la centura Bacăului (parte din A7), o continuare firească ar fi și continuarea acesteia spre Brașov (în paralel cu restul A7 spre Ploiești), pentru legarea Moldovei de Transilvania. Știu că este în acest moment este semnat contractul pentru studiul de fezabilitate și proiectare pentru A13. Aveți în vedere și licitarea/desemnarea constructorului pentru această autostradă, chiar dacă în paralel se fac demersuri și pentru A10 Iași - Tg. Mureș? Întreb, deoarece există informații că această variantă ar fi de preferat să se facă chiar mai repede decât A10, având în vedere că este mai scurtă, prin zone mai accesibile, și deci va fi mai ieftină și mai rapid de realizat!”Vasile M [utilizator]: „Buna ziua, Pe tronsonul Iernut -Chetani, constructorul (Astaldi) are progres bun, si va termina autostrada in iulie/august 2020, dar pe Nodul de la Chetani nu prea lucreaza Straco. (trec destul de des prin zona ca sa vad progresul la Astaldi, si lipsa de activitate la Straco) Cum se va face nodul de la Chetani, astfel incat sa se deschide bucata de autostrada de la Iernut -> Chetani?”. LebadaNeagra [utilizator]: „A existat un proiect cu autostrada Comarnic - Brasov direct pe firul Vaii Prahovei : devastator, pur si simplu. Avem vreo speranta ca traseul real care va fi utilizat sa fie sus pe Muntii Baiului? (avantajele economice ale acestui traseu sunt uriase; cred ca si dpdv ecologic impactul este mai mic) Sa retinem va rog ca Valea Prahovei este deja abuzata prin construirea micro-hidrocentralelor care deseori lasa Valea complet fara Prahova.”Pentru restul de aproximativ 48 de km, estimam ca termen pentru lansarea procedurii de revizuire SF + PT, luna iulie 2020.---prompt [utilizator]: Dupa cum se stie, majoritatea specialistilor in infrastructura de transporturi din Romania au trecut pe la IPTANA Bucuresti aflata azi in insolventa ,,multumita" politcii catastrofale in domeniu a tandemului Ponta-Sova dupa 2012. In prezent pentru institutie se preconizeaza un plan de reorganizare pentru salvarea de la faliment. As dori sa va intreb daca CNAIR se va implica in sprijinul planului de reorganizare.CNAIR SA chiar susține o astfel de inițiativă, considerând că o valorificare a competențelor tehnice de neegalat ale acestei firme ar prezenta un plus de valoare pentru domeniul de proiectare, in curs de implementare la nivel CNAIR SA.marx7 [utilizator]: „Ce se poate face pentru urgentare autostrazi Moldova? Daca proiectul centurii Bacaului a putut sa evolueze asa de repede, se poate colabora mai usor pe mai departe cu acelasi/aceleasi constructor, daca tot da dovada de bune practici si eventual livrarea lucrarii la timp sau inainte de timp?”. Noriega [utilizator]: „În ce stadiu se afla varianta ocolitoare a Mun. Barlad, care va face parte din drumul E 581, catre R. Moldova? De vreo 10 de ani, diferite administratii locale + guverne au tot promis ca vor construi aceasta centura ocolitoare, astazi tot traficul trecnad prin oras, la 1-2 metri de locuinte. Se zguduie chiar blocuri adiacente, cu 8 etaje!Chiar L. Orban, cand era ministrul transporturilor, promisese aceasta centura. Au trecut multi ani, scuze au fost ba ca la CJ Vaslui era o conducere de o culoare politica, primarul avea alta culoare (desi mult timp au fost ambiele entitati de la PSD), acum primarul e de al PNL, CJ tot PSD, guvernarea e PNL...E vreo sansa sa inceapa sa fie zgariat macar 1 m patrat anul acesta, in vederea inceperii constructiei?”Pentru a ne asigura că documentul tehnic îndeplineste exigențele calitative și pentru o implementare sinuoasă au fost solicitate, dar și soluționate probleme tehnice punctuale, urmând ca aprobarea să aibă loc în ședința CTE din prima săptămână a lunii mai. Emiterea Autorizatiei de Constructie va avea loc în luna mai, exproprierile și Proiectul Tehnic fiind finalizate.. DomnuTrandafir [utilizator]: „Când putem circula pe Autostrada Deva - Lugoj? Aici mai e un tronson nefacut si unul cu restrictii ceea ce mentine calvarul. La viitoarea Autostrada a Moldovei nu ar fi necesar ca Adjud sa fie placa turnantă spre: - Onesti- Tg. Secuiesc -Brasov si sa preia traficul dinspre / spre Nădlac, - Adjudul vechi- Podu Turcului- Bârlad pentru ca sa preia traficul din Moldova de Est si sa nu se duca tot traficul la Tisita. Plus ca e mai scurt prin Podu Turcului. Alfel spus Nu ar fi necesar modernizarea expresă a acestor doua drumuri SIMULTAN SAU INAINTE DE A7? Daca se fac aceste drumuri cum vedeti traficul din Ploiesti spre Autostrada A7? Ca sa plec din Ploiesti spre Bacau- Suceava trebuie sa merg spre Bucuresti sa ies spre Dumbrava nu pare fezabil ca e mare ocol. Nu se poate o bretea din Autostrada care ar fi de la Comarnic si sa iasă spre Mizil? Se pare complicat sa merg din Ploiesti spre Bucuresti 20 km si încă 80 km de ocol sa ajung la Mizil!”Ion009 [utilizator]: „Bună ziua, Pentru ca exista un drum PanEuropean care leaga traficul de marfuri din Polonia si Ucraina de Romania si Bulgaria (ruta Varsovia - Lviv - Cernauti - Siret) puteti sa ne confirmati ca tronsonul Siret-Pascani al autostrazii A7 nu va fi din nou discriminat si va avea acelasi regim (autostrada si nu drum expres) ca tronsonul Pascani-Pitesti? Amintesc ca administratia de la Bucuresti a construit drumul E85 cu doua benzi doar pana la Roman.”. Dumitrescu Cosmin Viorel [anonim]: „De ce nu se ia in calcul la proiectare si plantarea perdelelor forestiere?”Având în vedere faptul că acest subiect este adus constant în atentia noastra, precizăm că toate proiectele de infrastructură rutieră prevăd măsuri de atenuare a impactului asupra mediului în unele cazuri astfel de măsuri fiind obligatorii. In derularea procedurilor de mediu (la etapa de proiectare) se au in vedere astfel de masuri, aplicabilitatea acestora fiind stabilita de agentiile pentru protectia mediului.Rufius-Dieter Stefani [anonim]: „De ce nu se incearca ....pe autostrada ...A3...finatarea din fonduri europene a autostrazi ...in zonele unde sunt orase si statiuni ....ca centuri ocolitoare in dreptul localitatilor Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal ,iarasi o zona aglomerata pe DN1 este in dreptul localitati...Campina ...aici ce se face.2 problema MAJORA pe care nu ati abordata, este zona tunelurilor de pe A1 .. lotul 2 LUGOJ DEVA ...si excrabilul DN68...in aceasta perioada a pandemiei se puteau aduce minime inbunatatiri de reasfaltare la o calitate mai buna a acestui dn 68 iar despre licitatia tunelurilor ce ne puteti spune.”Idem Raspuns la intrebarile 29 si 33.. Ion009 [utilizator]: „Buna ziua, Vorbeati despre prioritati si vreau sa amintesc ca Romania are in prezent peste 800 km autostrazi in Ardeal si Muntenia si 0 km in MOLDOVA. Nu credeti ca aceste prioritati ar trebui sa plece din Moldova? Autostrada Nordului ar scoate din izolare Bucovina si Maramures, doua provincii care deja contribuie enorm pe plan turistic, asa izolate cum sunt. Intrebarea e: Autostrada Nordului de ce e privita ca fiind in plus, cand ar trebui sa fie o prioritate, legand si ea Moldova de Ardeal pe o ruta mult mai ieftina?”