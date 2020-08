HARTĂ INTERACTIVĂ Autostrada de Centură a Capitalei (A0): O firmă din Turcia și românii de la UMB vor construi fiecare câte un lot de pe tronsonul de Nord

„Semnarea contractelor de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea tuturor contestațiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire”, mai amintește CNAIR.

A0 Sud





Pe partea de Sud, A0 are o lungime de circa 52 de kilometri și e împărțită în trei loturi. Toate cele trei loturi au contracte semnate de anul trecut și primele lucrări au început timid să apară anul acesta.



Proiect: autostrada de centură a Capitalei - A0 - semi-inelul sudic

Lungime: 52 km

Cost: 519 mil. euro



Lotul 1



Proiect: A2-CF 902 (aproape de Jilava)

Lungime: 17 km

Cost: 177 mil. Euro

Constructor: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS

Stadiu: contractat pe 26 august 2019

Început în: licitația începută în iulie 2017

Termen de finalizare: 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru desfășurarea lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de execuție după semnarea contractelor



Lotul 2



Proiect: CF 902 - DN6

Lungime: 16,3 km

Cost: 162 mil. Euro

Constructor: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS

Stadiu: contract semnat pe 9 martie 2019

Început în: licitația începută în iulie 2017

Termen de finalizare: 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru desfășurarea lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de execuție după semnarea contractelor



Lotul 3



Proiect: DN6-A1

Lungime: 18 km

Cost: 180 mil. Euro

Constructor: Asocierea Aktor - Euroconstruct Trading

Stadiu: contract semnat pe 14 aprilie 2019

Început în: licitația începută în iulie 2017

Termen de finalizare: 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru desfășurarea lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de execuție după semnarea contractelor