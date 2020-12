FOTO Compania de Drumuri, după gropile în asfalt apărute pe autostrada A7 VO Bacău imediat după inaugurare: „S-au executat în regim de urgență lucrările de remediere”

Publicația locală Urban Bacău a scris că un șofer deja și-a avariat mașina din cauza asfaltului care s-a rupt în zona podului, acolo unde n-au fost montate rosturile de dilatare:





Sectorul nr. 1 - Autostradă : legatura rutieră DN 2 (sud Bacău) cu DN 2 (nord Bacău), în lungime de 20,180 km sector ce se suprapune cu viitoarea Autostrada Moldova A7 între km 2 + 413 și km 18 + 682; (16,269 km)

Sectorul nr. 2 - Drum Național: legatura rutieră de la nord de Bacău între DN 15 și DN 2 în lungime de 3,160 km;

Sectorul nr. 3 - Drum Național (cel inaugurat în septembrie 2020): legatura rutieră de la sud de Bacău între DN 2 și DN 11, în lungime de 7,360 km.





Hartă - VO Bacău și porțiunea care se suprapune cu viitoarea autostrada A7:





Cei 16 km de autostradă care au fost deschiși circulației cu un an și o lună mai devreme decât termenul contractual fac parte din autostrada A7 care va brăzda Moldova de la Nord la Sud. Tronsonul de 16 km de autostradă face parte din proiectul Centurii Bacăului în lungime totală de 32 de km (restul de km fiind la profil de drum național).Contractul de circa 668 milioane de lei a fost semnat în decembrie 2018 cu asocierea de companii românești UMB-Tehnostrade, chiar din zonă. Lucrările efective au început în martie 2019.Contractul are un termen de proiectare și execuție de 3 ani pentru toată centura (16,27 km de autostradă plus 14,54 km de drum național cu o bandă pe sens), adică ianuarie 2022.Deja partea vestică a centurii, drum cu câte o bandă pe sens, între DN11 și DN2, a fost deschisă traficului pe 3 septembrie , după cum urmează: