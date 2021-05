Cătălin Drulă: „Toate devierile de trafic de pe A2 au fost încheiate înainte de sezonul estival”

„Așa cum am stabilit cu compania de drumuri, toate devierile de trafic de pe A2 au fost încheiate înainte de sezonul estival”, a spus Drulă.

„La podul de la Cernavodă, lucrările ample de reabilitare au început în martie. Constructorul s-a mobilizat corespunzător și a respectat termenul de redare în trafic așa cum am convenit. Lucrările pe partea carosabilă vor fi reluate în toamnă”, a mai declarat ministrul.La început de februarie CNAIR a semnat un alt contract de circa 67 de milioane de lei pentru reabilitarea Podului de la Cernavodă . Contractul a fost semnat tot cu firma Maristar Com SRL, având același termen de execuție de 24 de luni.În aprilie și Podul de la Fetești de pe Autostrada A2 peste brațul Borcea al Dunării,, celălalt dintre cele două poduri dunărene, a intrat într-o procedură de reabilitare după ce contractul de circa 68 de milioane de lei fusese semnat de CNAIR.Podul peste Dunăre de la Fetești este un pod combinat de cale ferată și șosea, de tip constructiv (grinzi cu zăbrele și viaducte de acces), care traversează bratul Borcea al fluviului Dunărea și, împreună cu podul similar de la Cernavoda, conectează orașele Fetești și Cernavodă între regiunile Dobrogea și Muntenia, anunța CNAIR.Lucrările cu un grad ridicat de complexitate vor fi executate pentru prima oară după 38 de ani, perioadă în care acest pod nu a suferit nici un fel de lucrări de reparații semnificative pe partea rutieră, potrivit Companiei.