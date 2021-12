Autostrăzile și Drumurile Expres din Moldova și Bucovina: Stadiul la zi pentru fiecare proiect

Autostrăzile A7, A8, A13, dar și diversele drumuri expres din Moldova sunt în diverse stadii de implementare, majoritatea la capitolul de studii și proiect tehnic, unele acumulând deja întârzieri și probleme în teren. Pentru că dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei a generat un „interes major”, Compania de Autostrăzi a decis să publice „bilunar stadiul proiectelor destinate acestei regiuni, dar și etapele care trebuie parcurse”.







„CNAIR acordă o importanță deosebită derulării și finalizării cu succes, la un nivel de calitate ridicată a serviciilor solicitate. Compania mobilizează în acest sens resurse umane relevante (specialiști în domeniul rutier: ingineri CFDP/geotehnicieni/ingineri geodezi etc.) și susține Prestatorii implicați în activitățile specifice obiectivelor destinate Moldovei și Bucovinei”, anunță Compania de Autostrăzi.



Autostrada A7 Ploiești - Buzău



În prezent incă sunt în curs de evaluare cele 39 de oferte pentru construcția acestui tronson în lungime de 63,250 km împărțit în 3 loturi, astfel:



LOT 1: Dumbrava – Mizil, km 0+000 – km 21+000

LOT 2: Mizil – Pietroasele, km 21+000 – km 49+350

LOT 3: Pietroasele – Municipiul Buzău, km 49+350 – km 63+250”.



Valoarea estimată a contractelor este cuprinsă între 4,29 miliarde de lei și 5,06 miliarde de lei.





Autostrada A7 Buzău – Focșani





Autostrada A7 Focșani – Bacău

Autostrada A7 Bacău – Pașcani





Contract de Elaborare SF+PT





Lungime: 77,28 km



Valoare contract: 16.950.944,23 lei fara T.V.A.



Data de începere: 01.03.2019





În prezent, Prestatorul implementează în cadrul Studiului de Fezabilitate observațiile tehnice emise de CNAIR, urmand sa retransmită varianta revizuită a Studiului de Fezabilitate.



De asemenea, și Proiectul Tehnic este în curs de revizuire ca urmare a observațiilor emise de către CNAIR.



Avizul de Gospodărire a Apelor se afla în faza finală de dobândire, iar procedura de obținere a Acordului de Mediu se apropie de final.









Foto: Traseul autostrăzii A7. / Vezi aici în detaliu traseul A7 de la Ploiești (Dumbrava/A3) la Pașcani

Autostrada A7 Pașcani – Suceava

Contract de Elaborare SF+PT





Investigațiile geotehnice sunt în derulare, ele fiind demarate din luna septembrie 2021. Până în prezent au fost realizați aproximativ 1.000 ml din totalul de 9.256 ml propusi.

Autostrada A7 Suceava - DN2H / Drum Expres DN2H – Siret

Contract de Elaborare SF+PT





Lungime: 56,17 km



Valoare contract: 10.092.839,13 lei fara T.V.A.



Data de începere: Octombrie.2020





Au fost demarate procedurile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și, de asemenea, a fost demarată procedura de obținere a Acordului de Mediu.



Investigațiile geotehnice sunt în derulare, ele fiind demarate din luna august 2021. Până în prezent au fost realizați aproximativ 900 ml din totalul de 7.133 ml propuși.



Prestatorul nu reuseste să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfăcător. Au fost aplicate mecanismele contractuale, iar în prezent, Prestatorul acumulează penalitati de întârziere în cuantum de 0.001 % din valoarea de contract / zi de întârziere.



Și în cadrul acestui proiect CNAIR a mobilizat o echipă în teren pentru verificarea activității de realizare a investigațiilor geotehnice.







Autostrada A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni





Contract pentru Completarea/Revizuirea/Actualizarea Studiului de Fezabilitate și elaborarea P.A.C., P.A.D. și P.T.E.





Lungime: 100,14 km

Autostrada A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț





Contract pentru Completare SF









Autostrada A13 Brașov – Bacău





Contract de Elaborare SF+PT



Lungime: 165 km



Valoare contract: 20.093.359,86 lei fara T.V.A.



Data de începere: 10.07.2020







Drum Expres Focșani – Brăila





Elaborare SF+PT

Drum Expres Tișița – Albița





Elaborare SF

Lungime: 76 km

Valoare contract: 11.057.073,07 lei fara T.V.A.

Data de începere: August 2020





Drum Expres Bacău – Piatra Neamț





Elaborare SF+PT

Valoare contract: 8.923.930,03 lei fara T.V.A.

Data de începere: Martie 2020





Drum de mare viteză Vatra Dornei - Suceava





Elaborare SF

Lungime: 107 km

Valoare contract: 14.475.000 lei fara T.V.A.

Data de începere: 2021







: 82,44 km13.933.291,10 lei fara T.V.A.: 12.11.2018Indicatorii Tehnico – Economici au fost avizați azi, 09.12.2021 în cadrul CTE a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii după ce în data de 03.12.2021 au fost avizați și în cadrul CTE CNAIR S.A.În perioada următoare, indicatorii tehnico-economici ai Autostrăzii Buzău – Focșani vor parcurge circuitul legal de avizare. Acesta presupune avizarea în Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, avizarea în Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe și aprobarea prin Hotarâre de Guvern.Avizul de Gospodărire a Apelor se află în faza finală de obținere, iar procedura de dobândire a Acordului de Mediu este, de asemenea, aproape de final.Proiectantul, Consitrans S.R.L a finalizat și Proiectul Tehnic care urmează să fie analizat și avizat, astfel încât procedura de achiziție publică pentru realizarea lucrărilor să poată fi lansată până la sfarșitul anului 2021.Finanțarea pentru execuția lucrărilor destinate Autostrăzii Buzău – Focșani va fi asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.: 95,902 km: 20.123.408,52 lei fara T.V.A.: 10.01.2019Studiul de Fezabilitate, revizuit conform observațiilor Beneficiarului, a fost transmis de către Prestator, iar în prezent acesta se află în curs de analiză în cadrul departamentelor de specialitate din cadrul companiei, urmând ca până în data de 25.11.2021 să fie finalizată această analiză.În prezent, Prestatorul elaborează Proiectul Tehnic.De asemenea, se află în curs de obținere Avizul de Gospodărire a Apelor, iar procedura pentru Acordul de Mediu a intrat deja într-o fază avansată.: 61,86 km11.721.430,96 lei fara T.V.A.Octombrie.2020Au fost demarate procedurile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și, în mod simultan, a fost demarată procedura de procurare a Acordului de Mediu.Prestatorul nu reusește să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfăcător. Au fost instituite mecanismele contractuale, iar în prezent, Prestatorul acumulează penalități de întârziere în cuantum de 0.001 % din valoarea de contract / zi de întârziere.CNAIR a mobilizat o echipa în teren pentru verificarea activității de realizare a investigațiilor geotehnice.58.830.448,35 lei fără TVAlei fara T.V.A.2021CNAIR dorește să clarifice o serie de aspecte privind traseul autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, în special în contextul preocupărilor unor cetățeni privind interferența uneia dintre alternativele de traseu propuse în cadrul Analizei Multicriteriale Etapa 1 cu intravilanul Unităților Administrativ Teritoriale Lețcani, Breazu, Rediu, Popricani, Rediu Aldei și Golăești.CNAIR S.A. a luat act de sesizările cetățenilor, le-a analizat, a atras atenția Prestatorului asupra aspectelor reclamate și l-a instructat să găsească o variantă de traseu a Autostrăzii Târgu Neamț – Iași – Ungheni cu un impact minim, atât social cât și de mediu, fără să facă însă rabat de la parametrii tehnici și de calitate.CNAIR S.A. a solicitat prompt celor 24 de U.A.T-uri intersectate, să prezinte un punct de vedere oficial în legătură cu variantele de traseu analizate. Până în prezent au fost primite doar 10 răspunsuri care susțin realizarea variantei albastre de traseu.În perioada 22 noiembrie-25 noiembrie 2021, reprezentanți ai CNAIR S.A și ai Proiectantului s-au deplasat pe amplasament și au verificat zona cuprinsă între Lețcani și Golăești, pentru identificarea constrângerilor și pentru analizarea aspectelor sesizate de locuitori.Au fost parcurse alternativele de traseu clasate pe primele două locuri în cadrul Analizei Multicriteriale – Etapa 1 (varianta verde și varianta albastră) dar și zona unde ar putea fi construit drumul de legătură care va asigura conexiunea Autostrăzii A8 cu Aeroportul Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași.În urma vizitei s-a constatat că numărul imobilelor afectate nu este de ordinul sutelor ci de ordinul zecilor și nu sunt afectate lăcașe de cult.A fost identificată și o nouă zonă pentru realizarea drumului de legatură care va asigura conexiunea Autostrăzii A8 cu Aeroportul Internațional Iași si cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași.În data de 26 noiembrie 2021, a avut loc o întâlnire on-line a reprezentanților CNAIR S.A., ai Proiectantului și cei ai Jaspers, care a avut ca principal subiect de analiză aspectele mentionate de catre locuitorii zonei.În plus, la invitația Primăriei Municipiului Iași, în data de 02 decembrie 2021, reprezentanții CNAIR S.A și cei ai Proiectantului au participat la o nouă dezbatere pe marginea variantelor de traseu, propuse pentru zona cuprinsă între localitățile Lețcani și Golăești.Aici au fost analizate aspecte tehnice legate de amplasarea nodurilor rutiere și de corelarea cu obiectivele de investiții derulate de Autoritătile Publice Locale.Printre solicitările formulate cu această ocazie se numără și cea privind realizarea drumurilor de legatură cu Aeroportul Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași, la profil de 2 benzi de circulatie pe sens.Reprezentanții Unităților Administrativ Teritoriale prezenți la dezbatere au agreeat varianta albastră de traseu.Prestatorul urmează să realizeze o analiză detaliată pe varianta albastră, în concordanță cu toate constrângerile identificate și confirmate în teren în privinâa variantei verzi dar și cu solicitarile reprezentanților Autorităților Publice Locale. Tot Prestatorul trebuie să analizeze și să propună încă o alternativă de traseu pentru realizarea conexiunii cu Aeroportul Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași, tinând cont de observațiile privind natura terenului de fundare din zona în care a fost propus traseul inițial.CNAIR S.A. va organiza noi consultari publice cu toti factorii implicați, după finalizarea analizei traseului, în conformitate cu aspectele constatate.Pe sectorul cuprins între Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos, în lungime de 30 de km, au fost demarate în data de 12.10.2021 investigațiile geotehnice. Până în prezent au fost realizați 1.539 ml din totalul de 6.242 ml propuși, iar Prestatorul are mobilizate în teren 7 utilaje de forare.: 211 km17,58 mil lei fără TVAlei fara T.V.A.: 28.05.2019Marți, 07.12.2021, Ingenieria Especializada Obra Civil E Industrial S.A. a înaintat Studiul de fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureș - Târgu Neamț revizia 3, așa cum a fost stabilit în cadrul sedințelor săptămânale de progres. Documentația a fost predată pentru întreg obiectivul de investiție.La o primă analiză, s-a constatat că lipsesc documentațiile necesare pentru obținerea Acordului de mediu (RIM, SEA, SEICA, PMM etc.), documentațiile privind ocuparea terenurilor (Raportul de Evaluare al imobilelor afectate, identificarea proprietarilor și a imobilelor deținute de aceștia, precum și lista proprietarilor și imobilele afectate, semnate și ștampilate de Primării), iar volumul Autorizații, Avize și Acorduri este incomplet.În perioada următoare, documențatia va fi analizată de către Departamentele de specialitate din cadrul CNAIR S.A. în vederea verificării modului în care au fost implementate observațiile emise anterior și, de asemenea, dacă nivelul de calitate al documentației transmise corespunde cu cel solicitat prin Caietul de sarcini.În prezent se află în derulare etapa finală de realizare a Analizei multicriterială de traseu (AMC2), în urma căreia va fi stabilită varianta de traseu optimă. Prestatorul implementează la acest moment în cadrul documentației AMC 2, observațiile emise de către CNAIR și de către consultantul Jaspers.Dupa retransmiterea documentației revizuite, aceasta va fi analizată și avizată în cadrul CTE CNAIR, urmând ca ulterior să poată fi demarate activitățile de teren pe varianta de traseu avizată.: 76 km: 15.001.446,99 lei fara T.V.A.27.07.2020În prezent se află în derulare etapa finală de realizare a Analizei multicriteriala de traseu (AMC2), în urma căreia va fi stabilită varianta de traseu optimă.În prezent se afla în curs de realizare Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1, în urma căreia vor fi stabilite minim două variante de traseu, ce vor fi analizate întru-un mod mai detaliat în etapa finală de analiza și anume Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 2. De asemenea, la acest moment se studiază posibilitatea realizării la nivel de drum expres a sectorului rutier dintre Tișița și Albița sau la nivel de Drum Trans-Regio. Necesitatea analizei în cauză a apărut în urma rezultatelor obținute în cadrul AMC1, conform cărora rata de rentabilitare a proiectului (profitabilitatea proiectului de investiții) este foarte scăzută, raportat la cerințele de eligibilitate impuse pentru proiecte ce beneficiază de finanțare nerambursabilă.: 61 kmÎn luna iulie.2021, a fost avizată în cadrul CTE CNAIR Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1 în urma căreia au fost alese două variante de traseu. În prezent, se află în curs de realizare Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2, în urma căreia va fi aleasă varianta optimă dintre cele două selectate în prima etapă de analiză. Imediat după stabilirea și avizarea traseului optim, va fi demarată campania de realizare a investigațiilor de teren, cât și activitățile de obținere a Certificatului de Urbanism și a Acordului de Mediu.În prezent, se află în curs de realizare Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1, în urma căreia vor fi stabilite minim două variante de traseu, ce vor fi analizate într-un mod mai detaliat în etapa finală de analiză și anume Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2. Imediat după stabilirea și avizarea traseului optim, va fi demarată campania de realizare a investigațiilor de teren, cât și activitățile de obținere a Certificatului de Urbanism și a Acordului de Mediu.