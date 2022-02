Autostrada Sibiu - Pitești: Contract semnat cu o asociere din Turcia pe 860 de milioane de euro pentru sectorul dificil de pe Valea Oltului

Contractul a fost semnat luni de către CNAIR cu asocierea de firme turcești MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.



Contractul a fost semnat pe 4.250 miliarde de lei fără TVA (circa 860 milioane de euro) și prevede 18 luni pentru proiectare și 50 de luni pentru execuție.



---



31 de km cu 7 tuneluri și 27 de viaducte pe parcurs



Secțiunile autostrăzii A1 Sibiu - Pitești



---

Traseul în plan al autostrăzii A1 Sibiu - Pitești, secțiunea 2 Boița - Cornetu

Sectorul Boita – Racovita (Cornetu) se finalizează înaintea nodului rutier propus pentru a face legătura cu DN 7 prin DJ 703M (Curtea de Argeş - Cornetu).





Lăţimea tunelurilor este proiectata cu o parte carosabila de 8.5 m lățime pentru tuneluri cu două benzi, constând într-o bandă rapidă de 3.5 m + 0.5 m, o bandă lentă de 3.5 + 1.0 m şi trotuare.















---





Tronsonul de 31,33 de km presupune construcția a 7 tuneluri cu o lungime totală de peste 4,9 km, 27 viaducte, 22 poduri, un ecoduct de circa 210 metri lungime în zona Lazaret și alte câteva sute de lucrări de consolidare, susținere și structuri de stabilizare.Autostrada Sibiu - Piteşti intre km 13+170 – km 44+500, ce face obiectul caietului de sarcini scos la licitație, se desfășoară între localitățile Boita şi Cornetu si este descris in cele de mai jos.De la sfârșitul Lotului 1 Sectiunea 1, km.13+170, traseul se va continua pe curba existenta a Lotului 1 (curba cu raza de 950m) si va traversa valea existenta prin viaductul de la kilometrul 13+540 (pasaj ce va fi folosit si pentru realizarea conexiunii nodului rutier aferent autostrăzii Sibiu - Făgăraș), a cărei lungime totala este de 653m; acesta se termina la o distanta mica de la ieșirea de pe acest viaduct/pasaj, la km.14+150. Acest lot face parte din Secțiunea 1 a autostrăzii Sibiu-Pitești.Stabilirea amplasamentului autostrăzii pe acest sector ridică probleme complexe atât de ordin tehnico-economic, cât mai ales privind impactul asupra mediului.Alegerea unui traseu în această zonă a fost condiţionată de mai multi factori, precum: configurația terenului, structura geologică, reţeaua hidrografică, amenajările hidroenergetice existente sau în curs de realizare, localități, căi de comunicaţii (în special DN 7 şi CF 201 Râmnicu Valcea - Sibiu).Pe acest sector existenţa râului Olt, cu amenajările hidroenergetice existente sau în curs de realizare a condus la stabilirea unui amplasament al autostrăzii, care să asigure stabilitatea versanților, prin menţinerea unei zone de protecţie împădurite.Avand in vedere faptul ca traseele sectiunii 1 si sectiunii 2 au fost realizate in ani diferiti, de proiectanți diferiți, a fost necesara o zona pe care se se faca legătura intre aceste 2 trasee. Aceasta este zona de la km.14+150 pana la km.17+670.Dupa zona nodului rutier al autostrăzii Sibiu – Pitesti cu Autostrada Sibiu-Fagaras traseul proiectat ocoleste pe la vest localitatea Boita, apoi intra în defileul Oltului in zona km 15+500. Pe zona de conexiune, datorita reliefului foarte accidentat, sunt necesare un număr de 8 structuri cu lungimi cuprinse intre 40 m si 400 m si 2 tunele, unul de 250m intre km.15+413 – km.15+663 si unul de 360m intre km.16+474 – km.16+834 realizand conexiunea cu traseul SF 2008 la km 17+670 (12+748.51).Traseul se continua pe partea dreapta a raului Olt pana la km.22+400 (17+500).Între km 22+400 (17+500) şi 23+650 (18+750) traseul se desfăşoară pe partea stângă a râului Olt, iar pentru evitarea sectorului sinuos al Oltului din zona Lazaret, traseul se va desfăşura pe partea stângă a DN7, până la km 25+700 (20+700), traversând zona muntoasă prin două tunele cu o lungime de cca. 1,4 km.În continuare traseul autostrăzii se va desfăşura în lungul râului Olt, pe partea stângă a acestuia până la km. 31, unde va traversa dealul Urii, la vest de localitatea Cainenii Mari, printr-un tunel cu o lungime de cca. 1,58 km.Traversarea se face şi pe sub valea Urii pentru a evita demolările construcţiilor existente.În continuare traseul autostrăzii se menţine în lungul raului Olt, a lacurilor de acumulare Robeşti si Cornetu, pe partea stângă a acestora, până la km 44+500 (39+578.51), în zona localității Racovita unde traseul intră pe valea Baiaşului. În zona amenajării hidroenergetice de la Robeşti, traseul autostrăzii traversează versantul stâng al Oltului printr-un tunel cu o lungime de cca. 0,9 km.De asemenea, în zona km 36+000/40+900, traseul autostrăzii traversează versantul stâng al Oltului printrun tunel cu o lungime de cca. 0,45 km.Din punct de vedere al amplasării, sectorul Boita - Cornetu se află până la km 25+222 (20+300) pe teritoriul administrativ al judeţului Sibiu şi secțiunea km 25+222 (20+300) – km.40+200/44+500 (39+578.31) pe teritoriul administrativ al judeţului Vâlcea.- partea carosabilă cu două benzi de circulaţie pe sens - 2 x 7,50 m = 15,00 m;- benzile de ghidaj, câte două la fiecare sens de circulaţie - 4 x 0,50 m = 2,00 m;- banda mediană - 3,00 m;- banda de staţionare de urgenţă pe fiecare sens - 2 x 2,50 m = 5,00 m;- acostamente - 2 x 0,50 m = 1,00 m.Parapetele marginal se va monta în afara platformei de 26,00 m, aceasta lărgindu-se cu 2 x 0,75 m = 1,50 m, astfel lăţimea totală a profilului transversal al autostrazii la partea superioara fiind de 27,50 m.În zona nodurilor, lăţimea platformei autostrăzii este de 28,00 m, prin adăugarea unui metru la lăţimea fiecărei benzi de staţionare de urgenţă (2,50 + 1,00 = 3,50 m) care se transformă în benzi de accelerare-decelerare.În zonele in care este prevazuta banda a III-a, lăţimea platformei autostrăzii este de 27,00 m, prin adaugarea unui metru la lăţimea benzi de staţionare de urgenţă (2,50 + 1,00 = 3,50 m), aceasta transformandu-se in banda pentru vehicule lente.- partea carosabilă cu două benzi de circulaţie pe sens - 2 x 7,0 = 14,0 m- benzile de ghidaj, câte două la fiecare sens de circulaţie - 4 x 0,25 m = 1,00 m;- banda mediană - 2,50 m;- banda de staţionare de urgenţă pe fiecare sens - 2 x 2,50 m = 5,00 m;- acostamente - 2 x 0,50 m = 1,00 m.Parapetele marginal se va monta în afara platformei de 23,50 m, aceasta lărgindu-se cu 2 x 0,75 m = 1,50 m, asfel autostrada avand o lăţime totală in profil transversal la partea superioara de 25,00 m.