AUTOSTRĂZILE din „Programul de Guvernare PSD”, trei ani mai târziu: ZERO km noi începuți și terminați. Doar 94 km deschiși pe loturi începute anterior, dar și un tronson „muzeu”, blocaje și termene depășite la toate proiectele

În prima versiune a Programului de Guvernare (document de 173 de pagini depus la Parlament în ianuarie 2017), PSD promitea că va finaliza mai multe autostrăzi în 2017 și 2018. Alte mari proiecte de autostrăzi aveau termene în orizontul 2018-2019 sau 2020... În realitate nici un proiect nu are termenele respectate și cam toate au întârzieri. În trei ani de guverne PSD s-au deschis circulației circa 94 de km de autostradă, dar toate pe tronsoane începute anterior. Ba chiar 15 km de autostradă deschiși erau finalizați încă încă de pe vremea guvernării Cioloș... Guvernările PSD au reușit chiar să bifeze TREI autostrăzi „MUZEU” - șosele gata, dar nedeschise ciruclației din diverse motive. Dacă Gilău-Nădășelu și Sebeș-Turda Lot 3-4 au fost până la urmă inaugurate, 21 de km de pe Lotul 3 Lugoj - Deva rămân în continuare nefolosiți...

Zeci de licitații au avut amânări peste amânări, iar unele au ofertele în evaluare la Compania de Drumuri de mai bine de un an de zile. Pentru un proiect important precum Sibiu - Pitești - licitațiile au fost cu chiu cu vai lansate pentru trei dintre tronsoane și abia unul singur (Sibiu - Boița, 13 km) a fost contractat. Tronsoanele montane, cele mai dificile, sunt în continuare în aer, fără ca studiile geo suplimentare și necesare să fi fost măcar contractate.

„Autostrada Unirii” - A8 Iași-Târgu Mureș - e și ea în aer. CNAIR a făcut chiar pași înapoi când în 2018 a reziliat un SF. Acum, a scos din nou la licitație documentația de fezabilitate, dar doar pe tronsonul Tg. Mureș - Tg. Neamț, pe bani mult mai puțini decât ar fi fost necesar. Încă nu s-a semnat vreun contract. Bucata Tg. Neamț - Iași a fost smulsă din proiect și băgată într-un PPP pe care nu s-a făcut nimic concret până azi. A3 Comarnic - Brașov - doar 6,5 km sunt în lucru lângă Rășnov (lansați din 2015!). Restul fac parte dintr-un PPP pentru Ploiești - Brașov, lansat de Dăncilă prin Comisia de Prognoză, dar rămas fără finalitate momentan. O asociere chinezo-turcă ar trebui să fie cea care să construiască autostrada și să încaseze taxele, inclusiv pe bucata București - Ploiești.

Pentru alte proiecte licitațiile au fost dezastruoase și au trebuit relansate procedurile. Pe Pitești - Craiova, redesenat ca drum expres în baza unor studii vechi, două tronsoane au fost relicitate după doi ani pierduți.

Pe ce proiecte s-au făcut, totuși, progrese: Autostrada de Centură Sud A0 a Capitalei - 52 de km pe trei loturi contractate într-un final (licitațiile au durat doi ani!). A0 Nord (85 km) a fost scos la licitație în 2019 / A7 - 16 km din centura Bacăului - primii km de autostradă din Moldova - contractați și în lucru / A3 Borș - Biharia - 5,5 km contractați la granița cu Ungaria și cu șanse să fie gata în 2020 / Podul peste Dunăre de la Brăila, contractat în ianuarie 2018, este în plină execuție

„Una dintre problemele majore ale României, cu impact negativ semnificativ asupra stării economice şi sociale a ţării, este absenţa unei reţele satisfăcătoare de transport rutier rapid (autostrăzi şi drumuri expres). România are în acest moment puţin peste 500* de kilometri de autostradă în operare şi aproximativ 250 de kilometri de autostradă în construcţie”, se arăta scris în prima versiune al Programului de Guvernare PSD publicat în ianuarie 2017, în primele zile ale guvernului Grindeanu. (*N.r. - La acel moment erau, de fapt, în exploatare circa 735 de kilometri).

Pe lista proiectelor prioritare, începând de la pagina 106, PSD înșira autostrăzi după autostrăzi și drumuri expres, iar mai toate aveau diverse termene de implementare în perioada 2017-2018-2019. Descarcă de aici varianta Programului de Guvernare PSD din ianuarie 2017. (.pdf, ~2MB)

Liviu Dragnea, în decembrie 2016: „Programul de guvernare al PSD va fi respectat la virgulă, actul de guvernare va fi monitorizat de o echipă de specialişti”





FOTO: A1 Lugoj - Deva, Lot 3 - august 2019 - autostrada „muzeu":









„Finalizarea cu prioritate a axei: Constanţa – Nădlac (Coridor IV)”



STADIUL ACTUAL : Autostrada Lugoj - Deva încă nu este gata nici acum. În continuare sunt 21 de km de autostradă pe Lotul 3 care sunt gata,d ar sunt păstrați drept MUZEU de autoritățile de la transporturi sub motivul unor lucrări neconforme. Chiar și cu acești km deschiși circulației, întreg proiectul nu va fi gata pentru că lipsesc circa 13 km între Holdea și Margina, acolo unde trebuie construite o serie de tuneluri care să treacă prin dealuri. Deși se știe de această situație de aproape șase ani, autoritățile de la drumuri nu au reușit să încheie un contract pentru proiect și execuție nici până în ziua de azi...





Pe Lugoj - Deva s-au finalizat și deschis circulației în august 2019 cei 22 de km de pe Lotul 4, iar la început de 2017 s-a deschis și Lotul 2 - circa 15 km care erau de fapt gata încădin timpul guvernării Cioloș.



STADIUL ACTUAL : După ani de zile de bâlbâieli privind studiul de fezabilitate, Compania de Drumuri a lansat la licitație în august 2017 execuția celor două capete - Secțiunea 1 (Sibiu - Boița, 13 km) și Secțiunea 5 (Pitești - Curtea de Argeș, 30,5 km). Abia în aprilie a fost contractată Secțiunea 1, în timp ce capătul dinspre Pitești încă nu e parafat... Tronsonul 4 de circa 10 km între Tigveni și Curtea de Argeș, care conține și un tunel de 1,3 km, a fost licitat abia în 2019...







Secțiunile 2, 3 - cele mai grele, în zona de munte și defileu - sunt în aer momentan...





Vezi aici o HARTĂ INETRACTIVĂ cu traseul Sibiu - Pitești și stadiul loturilor.





STADIUL ACTUAL: A0 Sud a fost scoasă la licitație în iulie 2017, cu oferte depuse în octombrie. Cele trei loturi au fost, după numeroase amânări și contestații rezolvate, contractate în primăvara-vara 2019. Practic, licitația a durat aproape doi ani, iar conform prevederilor contractuale, finalizarea celor 52 de km din A0 Sud va veni abia după încă 3 ani și jumătate...







În iulie 2019 CNAIR a scos la licitație în trei loturi și cei circa 85 de km din A0 Nord, iar în septembrie au fost depuse ofertele doar pe Lotul 1. Până la semnarea contractelor mai e însă cale lungă...







STADIUL ACTUAL:





FOTO: O bucată din autostrada Transilvania în apropiere de Cluj Napoca















„Finalizarea Autostrăzii Transilvania”

STADIUL ACTUAL: După un an 2017 aproape pierdut, cabinetul Tudose căuta asistența Băncii Mondiale, exasperat de neputința autorităților de la drumuri care în decurs de 15 ani au ratat trei tentative de concesiune/PPP-uri și nici nu au reușit să revizuiască Studiul de Fezabilitate. Banca Mondială ar fi trebuit să se ocupe de realizarea studiilor, atât de necesare pentru o autostradă montană, un proiect foarte complex.









Cabinetul Dăncilă, însă, a pus cruce acestei colaborări și a scos din joben o nouă tentativă de PPP pentru întreg tronsonul Brașov - Comarnic - Ploiești, care să curpdină și taxarea actualei A3 București - Ploiești. În luna mai, reprezentanții Guvernului prin Comisia Națională de Prognoză au prezentat asocierea dintre compania chineză CCCC și compania turcă Makyol ca viitor constructor în cadrul procedurii de Parteneriat Public Privat pentru autostrada Ploiești - Comarnic - Brașov (Râșnov). Costul total? Circa 1,36 de miliarde de euro pentru proiectarea și execuția celor circa 100 de km de autostradă dintre Ploiești și Brașov, însă PPP-ul ar urma să se întindă pe 44 de ani.









Șansele reale ca acest proiect să fie gata complet în 2022 sunt ZERO.







Singurul tronson care e în lucru sunt circa 6,3 km între Rășnov și Cristian (Brașov), un lot contractat încă din 2017. Șansele pentru finalizarea acestui „ciot” în 2020 sunt destul de bune.







STADIUL ACTUAL: În 2014 a fost lansată licitația pentru revizuirea SF-ului pe Sibiu - Făgăraș, deci doar pe o parte din proiect. În 2015 a fost semnat contractul și nici până în ziua de azi nu este finalizat!!







Șansele ca lucrările propriu-zise pentru acest proiect să fie gata până în 2020 sunt ZERO.





STADIUL ACTUAL : Cu un contract reziliat la finele lui 2016 din cauza mobilizării slabe a constructorului, cei 64 de km de autostradă (realizați deja în proporție de 50% de pe vremea Bechtel) au fost scoși la licitație abia în august 2017 sub forma a trei loturi Borș-Biharia-Chiribiș-Suplacu de Barcău. Ofertele au fost depuse în februarie 2018 și, deși au trecut aproape 19 luni, Compania de Drumuri a reușit să semneze un contract doar pe cel mai mci dintre loturi - 5,3 km între Borș și Biharia. Ce-i drept, pe tronson se lucrează susțintu și sunt șanse bune pentru deschidere în 2020.







"După ce am luat act de victoria PSD-ului de duminică, am dat dispoziţie colegilor mei să redacteze programul de guvernare în forma (...) oficială care va trebui să fie depusă la Parlament şi care fi prezentată de candidatul pe care PSD îl va propune. Tot ceea ce am promis şi am prezentat, fără excepţie, în timpul campaniei electorale va fi respectat la virgulă. Orice măsură, orice cifră, orice acţiune care a fost prezentată şi care a fost prinsă în programul nostru de guvernare va fi respectată fără niciun fel de ezitare", declara Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă în 15 decembrie 2016.HotNews.ro trece în revistă,cum sunt ele enumerate în acea primă variantă a programului de guvernare,și detaliază care este de fapt stadiul lor la zi.„Finalizarea autostrăzii Lugoj-Deva. Perioada: 2017.”„Autostrada Sibiu-Piteşti.”---„Finalizarea Variantei Ocolitoare a Bucureştiului la profil de autostradă (Inel Bucureşti (A0) care va face legătura între autostrada A1 cu autostrada A2 în primă fază);”„[n.r. drum Trans Regio] Constanţa – Vama Veche – Trans-Regio – (36,7 mil Euro, FEN+BS).”. Nimic.Comarnic – Braşov (997,75 mil. Euro). Perioada: 2017 – 2022.”---„Sibiu – Braşov (737,22 mil Euro). Perioada: 2017 – 2020.”„Surplacu (sic!) de Barcău – Borş (+ Oradea). (304,43 mil. Euro) Perioada: 2017-2019”Pentru celelalte două tronsoane lungi, procedura încă e în curs după atâtat timp și încă nu s-a semnat nici un contract...