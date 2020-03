Autostrada „Unirii” A8 Tg. Mureș - Iași ar putea fi terminată în 2026-2027, spune Ministrul Transporturilor

Autostrada A8 Tg. Mureș - Iași - Ungheni, finalizată în 2026-2027



Ministrul a declarat că până la sfârșitul anului se vor finaliza revizuirea și actualizarea studiului de fezabilitate pe tronsonul Târgu-Mureș - Târgu-Neamț, iar finalizarea construcției este estimată pentru 2026-2027: „La fel pentru tronsonul Târgu-Neamț - Ungheni, în funcție de dimensiunile și de complexitatea lucrărilor”.

















„Nu există concurență între proiectele de infrastructură. Ele sunt complementare și absolut necesare pentru a avea o rețea extinsă și interconectată de infrastructură rutieră rapidă de transport în România. Întreg portofoliul de proiecte de investiții în infrastructura de transport rutieră sau feroviară, care vizează regiunea Moldovei, are susținerea noastră, are susținerea Guvernului”, a spus Lucian Bode, notează Mediafax.Potrivit acestuia, pentru patru din cele șase sectoare din drumul de mare viteză Ploiești - Siret, adică Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău - Pașcani, este semnat contractul pentru realizarea documentației - Studiu de Fezabilitate și Proiectul Tehnic.„Aceste contracte sunt în derulare cu termen de finalizare la sfârșitul anului, noiembrie 2020, respectiv ianuarie 2021. După ce se predă documentația începem procedura de licitație pentru execuția acestor tronsoane. În ceea ce privește ultimele două tronsoane, am publicat pe SICAP, pe 27 februarie, depunerea ofertelor. Până pe data de 23 aprilie închidem procedura de achiziție publică pentru ultimele două tronsoane din A7, Pașcani - Suceava, Suceava - Siret”, a declarat ministrul.Pe de altă parte, Compania de Drumuri a confirmat oficial că trei din cele patru contracte de pe A7 sunt în întârziere și au fost semnate acte adiționale care „împing” termenul de finalizare tocmai în 2021.Pentru cei 102 km de pe sectoarele Pașcani - Suceava - Siret licitația pentru SF și Proiectul Tehnic a fost lansată săptămâna trecută. În privința „Autostrăzii Unirii”, A8, Lucian Bode a transmis că a luat o decizie bună de a anula parteneriatul public-privat.„Anulăm o mizerie parteneriat public-privat gândită de Vâlcov și alți meseriași care nu se gândeau nicio clipă că vor putea realiza acest obiectiv și se gândeau la alte lucruri. Nu-mi pot imagina ca în calitate de beneficiar poți modifica legea din pix și să scrii că nu mai este nevoie de studiu de fezabilitate, ci doar o documentație realizată în birou de fostul șef al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, un studiu de oportunitate și să dai în mana antreprenorului inclusiv comanda”, a spus Bode.Legat de lucrările făcute pe DN 15, Bicaz - Poiana Largului, ministrul susține că s-au găsit mai multe nereguli: „Este incredibil cum astăzi unii ne acuză că am stopat lucrările la un obiectiv pe care ei s-au angajat să-l finalizeze în 14 noiembrie 2019. (...) Contractul, încheiat pe 13 mai, prevedea realizarea unei expertize tehnice, iar după aveau obligația să finalizeze proiectul tehnic, să-l avizeze la beneficiar, iar după acest lucru să înceapă execuția lucrărilor. Au făcut invers. Au început lucrările și abia în octombrie au predat expertiza.Astăzi, la 4 luni de la termenul de finalizare a execuției încă nu au proiectul tehnic avizat. (...) În 20 de ani, nu am auzi de un contract de reparații drumuri prin încredințare directă, al cărui valoare ajunge la aproximativ 80 de milioane de euro, în baza unei inspecții vizuale realizate pe traseu. Chestiunile care țin de legalitatea atribuirii acestui contract le verifică alte instituții abilitate ale statului și sunt convins că vor face lumină”.Bode a mai spus că printre nereguli se numără și faptul că garanția de execuție, care trebuia să fie predată înaintea începerii lucrărilor, a apărut în contul beneficiarului în luna octombrie 2019. Potrivit ministrului, în acest moment, lucrările pe acest drum sunt finalizate în proporție de 85 la sută, după cum i-a transmis constructorul. Sunt plăți făcute pentru 56 la sută din facturile depuse.„După avizarea proiectului tehnic, s-au angajat să finalizeze în termenul stabilit prin contract, mai 2020, acest obiectiv”, a mai spus ministrul.