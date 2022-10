Analiză Miercuri, 12 Octombrie 2022, 09:04

Victor Cozmei • HotNews.ro

2022 va fi un an mediocru din punct de vedere al numărului de kilometri de autostradă și drum expres inaugurați. Până la finalul anului ne mai așteaptă o singură inaugurare majoră, în timp ce alte proiecte par să fi ratat momentul unei deschideri în acest an. Într-un scenariu optimist, anului 2023 ar putea fi unul record, dar cel mai probabil nu va fi...

Autostrazile din Romania - 2022-2023 Foto: Hotnews

Info pe scurt:

Ce autostrăzi se mai deschid anul ăsta: 13,17 km , secțiunea din A1 între Sibiu - Boița. Atât, asta este singura certitudine / TOTAL pe 2022: 53 km cu cei 40 de kilometri de pe Drumul Expres Craiova - Pitești care ocolesc Balșul și Slatina și care au fost inaugurați complet în vară.

, secțiunea din A1 între Sibiu - Boița. Atât, asta este singura certitudine / cu cei 40 de kilometri de pe Drumul Expres Craiova - Pitești care ocolesc Balșul și Slatina și care au fost inaugurați complet în vară. Ce alte proiecte rutiere se mai deschid : Pasajul de la Domnești - o certitudine pentru 15 noiembrie.

: Pasajul de la Domnești - o certitudine pentru 15 noiembrie. Ce inaugurări au fost ratate sau au șanse minime până la final de 2022: 10 km din Autostrada A0 Sud între DN5 și DN6, Podul peste Dunăre de la Brăila, cele două pasaje rutiere tip giratoriu suspendat de la Berceni și Oltenița.

sau până la final de 2022: 10 km din Autostrada A0 Sud între DN5 și DN6, Podul peste Dunăre de la Brăila, cele două pasaje rutiere tip giratoriu suspendat de la Berceni și Oltenița. 2023, an record (scenariu optimist) vs. normal (scenariu realist) : 167 km vs 79 km



: Ce proiecte vor fi finalizate aproape cu certitudine în 2023 : TOTAL: 78,8 km / A0 Sud între A2 și DN6 (33,5 km), DEx12 Slatina-Colonești (31,75 km), A3 Nușfalău-Suplacu de Barcău (13,55 km) / PLUS restanțele de anul acesta: Podul peste Dunăre de la Brăila și cei 22 km drum de legătură, pasajele giratorii de pe centură de la Berceni și Oltenița.

: / A0 Sud între A2 și DN6 (33,5 km), DEx12 Slatina-Colonești (31,75 km), A3 Nușfalău-Suplacu de Barcău (13,55 km) / PLUS restanțele de anul acesta: Podul peste Dunăre de la Brăila și cei 22 km drum de legătură, pasajele giratorii de pe centură de la Berceni și Oltenița. Ce proiecte au doar șanse pe hârtie să fie gata până la final de 2023: 10 km din A0 Nord între DN2 și A3, 18 km din A0 Sud - Lotul 3 între A1 și DN6, Drumul Expres Galați - Brăila (11 km), Drumul expres care leagă Oradea de A3 (19 km), A3 Nădășelu - Zimbor (30,06 km).

Autostrăzile inaugurate în 2022

În 2022 România va avea inaugurați circa 53 de kilometri de drum de mare viteză. După deschiderea completă în vară a primului tronson de drum expres din România - tronsonul Balș-Slatina (40km) - Constructor UMB / Cost: - parte din Drumul Expres DEx12 Craiova - Pitești, finalul anului va aduce mai mult ca sigur deschiderea circulației pe segmentul din autostrada A1 Sibiu-Boița (13,17 km) - Constructor: Porr / Cost: 612 mil. lei).

Cu aceste deschideri, România se apropie simbolic de de borna simbolică de 1.000 km de drumuri de mare viteză: circa 955 km de autostradă și 40 km de drum expres.

Pe lângă aceste proiecte de mare viteză, la finalul anului va mai fi bifată o inaugurare importantă: finalizarea pasajului de la Domnești, un pasaj de tip giratoriu-suspendat peste Centura Capitalei - un proiect început încă din 2017, măcinat de probleme, schimbări de proiect sau insolvența constructorului. Pe 15 noiembrie este momentul stabilit pentru deschiderea circulației pe pasajul Domnești. (Constructor: Tracon / Cost: 91,5 mil lei).

Ce deschideri de proiecte au fost ratate în acest an și vor fi gata abia din 2023

Anul 2022 ar fi putut fi unul mult mai rodnic și am fi putut avea mai multe proiecte ce să fie deschise circulației.

Poate cel mai mare eșec care se prefigurează este cel în care Podul peste Dunăre de la Brăila va rămâne "un muzeu" la final de an. Vorbim de cel mai complex proiect al CNAIR și unul dintre cele mai scumpe în execuție în acest moment. Aici lucrările la pod au toate șansele să fie finalizate de japonezii de la IHI, însă lucrările ce țin de infrastructura rutieră au întârzieri și sunt șanse mici ca italienii de la WeBuild (ex-Astaldi) să termine minimul necesar la timp pentru o inaugurare. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a început să-și pregătească terenul să poată da vina pe constructor, deși mare parte din responsabilitatea întârzierilor este în cârca autorităților de la drumuri.

Un alt eșec este nedeschiderea parțială a Tronsonului 2 al Autostrăzii A0 Sud (Constructor: Alsim Alarko - Lungime tronson: 16,5km/ Cost: 750 mil. lei). Chiar dacă nu vorbim de o depășire a termenului contractual, ci de o deschidere parțială pe 10 km între DN6 și DN5, tronsonul avea toate șansele să fie gata în acest an dacă autoritățile puneau presiune pe constructor. Într-un moment în care ocolirea Capitalei este un coșmar pe actuala centură, orice kilometru în plus de drum nou ocolitor ar fi însemnat enorm.

Pentru 2023, însă, turcii de la Alsim Larko au toate premisele pentru finalizarea și darea în trafic nu doar a întreg Tronsonului 2 (16,5km), cât și Tronsonul 1 din A0 Sud (16,93 km, între A2 și CF 902, cost: 831 mil lei). Astfel, anul 2023 ar putea însemna circa 33,5 de kilometri din Autostrada A0 dați în trafic, de la A2 până la DN6.

FOTO: A0 Sud - Tronsonul 1 și Tronsonul 2 au șanse de deschidere în 2023

Și tot pe Centură putem bifa pentru acest an și nedeschiderea pasajelor de la Berceni și Oltenița, proiecte ce vin la pachet și cu lărgirea la patru benzi a actualei Șosele de Centură pe circa 6 km. Pe pasajul giratoriu suspendat de la Berceni, plus lărgire pe 2,4 km din centură, lucrează Trameco pentru circa 146 milioane de lei, stadiul actual fiind de circa 70%). Pe Podul de tip giratoriu suspendat de la Oltenița, plus lărgire pe 3,7km de centură, lucrează italienii de la Itinera pe 169 milioane de lei, stadiul actual fiind de circa 70%. Cele două pasaje și lărgirea centurii vor fi gata cel mai probabil în prima parte a anului viitor.

Anul 2023 ar mai putea veni cu o deschidere: 13,55km din Autostrada Transilvania A3, între Nușfalău și Suplacu de Barcău, acolo unde lucrează în grafic turcii de la Nurol pentru circa 384 milioane de lei. Singura problemă în discuție va fi cum se va amenaja soluția de descărcare a traficului la capătul dinspre Suplacu de Barcău, descărcare fără de care lotul ar rămâne "muzeu".

Alte inaugurări de autostrăzi în 2023 - scenariul optimist, proiectele cu șanse doar pe hârtie

Dincolo de inaugurările certe pentru anul 2023, există și o serie de proiecte care complet sau parțial au șanse să fie date în trafic până la finalul anului viitor.

Pe Autostrada de Centură A0 Nord, Lotul 2 (19 km / Cost: 832 mil. lei) are termen de finalizare în 2024, dar românii de la UMB au intrat în forță pe bucata care va conecta DN1 de A3 și DN 2 (nodul rutier cu DN2 e pe lotul următor, din păcate). Deși au început lucrările efectiv în luna august, deja au așternut primii kilometri de asfalt. Cu o astfel de mobilizare, finalizarea tronsonului DN1 - A3 (circa 10km) este posibilă pentru 2023.

FOTO: A0 Nord - Pe Lotul 2 UMB ar șanse să finalizeze porțiunea DN1 - A3 în 2023

Tot pe Autostrada de Centură, există încă șanse teoretice ca grecii de la Aktor să finalizeze A0 Sud, Tronsonul 3 (18 km / cost: 853 mil. lei), care va conecta A1 de DN6, deși constructorul deja a acumulat întârzieri vizibile.

La capitolul autostrăzi mai există încă șanse - din ce în ce mai mici pe zi ce trece - ca UMB să finalizeze tronsonul din Autostrada Transilvania A3 Nădășelu - Zimbor (30,06 km / Cost: 1,6 miliarde de lei). Problema pe acest sector foarte dificil de construit, prin dealurile Transilvănene ce au reputația de a fi foarte instabile, este că proiectul trebuie modificat în două puncte sensibile: la Nădășelu și Topa Mică, iar CNAIR a a aprobat oficial nici până acum soluțiile propuse de constructor.

Foto: Pe A3 Nădășelu - Zimbor, șanse din ce mai mici pentru o inaugurare în 2023

---

Un alt proiect ce mai are șanse pur teoretice să fie gata este Drumul Expres Galați - Brăila (11km / Cost: 371 mil. lei), acolo unde, deși românii de la UMB lucrează de zor și ar avea capacitatea de o finalizare la timp, autoritățile au pus bețe-n roate proiectului și nu au putut elibera și preda încă amplasamentul viitorului pod peste Siret.

O altă inaugurare ce mai are șanse pentru 2023 este cea a șoselei de legătură dintre Oradea și Autostrada A3, 19 km din care 13 km sunt drum expres veritabil. Aici constructorul Strabag (cost: 546 milioane de lei) a început anul acesta lucrările în forță și ar avea capacitatea de a le finaliza la timp, însă o modificare de proiect ar putea întârzia simțitor șantierul.

---

