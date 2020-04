HARTĂ INTERACTIVĂ Traseul autostrăzii A7 spre Moldova a stârnit dezbateri și critici: De la „cocoașa” de lângă Focșani, la nodul deficitar de la Tișița

Circa 340 de kilometri ar urma să aibă viitorul drum de mare viteză care va lega Moldova de sudul țării și de București, împărțit pe loturi între Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău și Pașcani. Proiectanții au definitivat între timp traseul oficial, cu excepția unor variante încă de analizat pe lotul Bacău - Pașcani, iar în următoarea fază vor decide dacă drumul va fi unul expres sau direct autostradă (autostrada A7, 16 km în prezent în execuție lângă Bacău).

Cum explică CNAIR „cocoașa” de la Focșani: Au fost trei variante de traseu

API susține că „anomalia din logica economică și inginerească” ar fi făcută „probabil sub presiunea intereselor imobiliare locale, acoperindu-se oficial de prevederile PUG Focșani”.„Toate pe... cocoașa contribuabililor și șoferilor care vor fi nevoiți să facă vreo 5 kilometri în plus, ocolind visele și planurile faraonice de dezvoltare ale edililor și băieților deștepți vrânceni”, susține Pro Infrastructura care solicita Companiei de Autostrăzi să vină cu explicații publice.---În replică, CNAIR a publicat un răspuns mai detaliat în care arată „că au fost analizate 3 alternative de traseu, care au fost proiectate în corelare cu obiectivele implementate de către autoritățile locale (P.U.G-uri, P.U.Z-uri, Autorizații de construire emise, Certificate de urbanism emise), de marii deținători de rețele (rețele electrice, rețele de apă/canal etc.) sau de către alte instituții ale statului roman, astfel încât să fie evitate situațiile întâlnite în trecut, în care la momentul execuției lucrărilor erau descoperite diferite construcții/investiții care nu puteau fi demolate/expropriate, generând astfel costuri suplimentare în cadrul contractelor”.Astfel, potrivit CNAIR, în zona Focșani-Est, pe unde au fost analizate variantele de traseul au fost identificate câteva „condiționalități”: