Stadiul autostrăzii Sibiu - Pitești, pe fiecare tronson: Șantier deschis în acest an pe secțiunea 5. Licitația de pe lotul 4 cu tunel va fi tranșată în următoarele săptămâni / Ce se întâmplă cu sectoarele montane

Lotul 1 - Sibiu - Boița - 13,17 km



„Pe Sibiu - Pitești am dat drumul la lotul 1. Acolo se și lucrează cu sincopele date de condițiile meteo”, a explicat șefa Companiei de Drumuri, Mariana Ioniță.









Oficialul a făcut referire la Secțiunea 1 de circa 13 kilometri de la Sibiu la Boița, acolo unde constructorul Porr a început șantierul în forță în lunile de primăvară , a ajuns la circa 10% progres fizic, dar care în ultimele săptămâni nu a putut lucra în ritm susținut din cauza precipitațiilor abundente din zonă.





Lotul 5 - Pitești - Curtea de Argeș - 30,35 km



„Pe lotul 5 antreprenorul s-a organizat, proiectează. Ne-a promis că tronsonează astfel încât să începem execuția mai devreme decât ne propusesem prin contract”, a spus Mariana Ioniță.









Secțiunea 5 are circa 30,35 km, începe de unde se termină actuala A1 la Pitești (Bascov) și ajunge până la Curtea de Argeș. Constructorul Astaldi a fost contractat în urmă cu o lună pe circa 356 milioane de euro, iar prima etapă este proiectarea.





Deși termenul contractual pentru proiectare este de 12 luni, constructorul a anunțat deja în ședințele bi-lunare cu CNAIR că va elabora o parte din proiect mai repede pe anumite zone, precum cea din apropiere de Bascov, pentru a putea începe șantierul încă din toamnă. O condiție pentru ca acest lucru să se întâmple este ca și CNAIR să rezolve partea de exproprieri.











Lotul 4 - Curtea de Argeș - Tigveni - 9,86 km



„Pe Lotul 4 suntem în faza finală a evaluării. Am mai cerut niște clarificări ofertanților, acolo unde era necesar. Sperăm că în maxim două săptămâni (n.r. să avem atribuirea), trebuie să vedem și cum răspund. e un lot foarte greu, e o valoare estimată al 2 miliarde de lei. Are 10 kilometri și are un tunel - e o premieră un astfel de tunel la noi. Pe unii (n.r. dintre constructorii care au depus oferte) nu-i cunoaștem, nu i-am mai avut aici în România. Uitându-ne pe documente au văzut că prezintă experiență serioasă în spate”, a spus directoarea CNAIR.





Foto: Secțiunile de pe Autostrada A1 Sibiu - Pitești (cu negru sunt marcate tunelurile)





Secțiunile 2 și 3 - cele mai grele, pe Valea Oltului





„Până la sfârșitul acestui an dorința noastră este ca cele două tronsoane care au rămas să fie pe SEAP în procedură de achiziție publică. Sunt circa 70 de kilometri. Astfel sperăm ca la anul să avem contracte în proiectare și în execuție de la un cap la altul Sibiu - Pitești”, a conchis Mariana Ioniță, directorul CNAIR.











Pe Lotul 4, circa 9,86 km de la Curtea de Argeș la Tigveni, acolo unde va exista și un tunel de circa 1,35 km prin dealul Momâia, licitația lansată încă de anul trecut, ar trebui să se finalizeze.Cât privește secțiunile 2 și 3, considerate a fi sectoarele montane ale autostrăzii - cele mai grele, cu opt tuneluri și numeroase viaducte și poduri pe Valea Oltului - acestea sunt în stadii diferite.„Pe Lotul 3 suntem în stare avansată cu pregătirea documentației. În luna august sperăm să avem licitația urcată pe SEAP”, a declarat Gabriel Budescu, director în cadru CNAIR pe zona de studii și investigații.„Lăsam vreo 45 de zile în SEAP, fiind o lucrare grea, pentru depunerea ofertelor și clarificări la documentație”, a completat și Mariana Ioniță.„Pe lotul 2 avem acum un contract cu BEI-Passa pentru analiza informațiilor geotehnice. Până la sfârșitul anului sperăm să avem și aici licitația”, a detaliat Gabriel Budescu.